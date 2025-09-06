Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης – Προχωράμε όταν ξεκαθαρίσει η κυπριακή θέση

Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, σε δηλώσεις του το Σάββατο (6/9), παρουσίασε τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας που αναγνωρίζονται πλέον ως ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ τοποθετήθηκε για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τα θαλάσσια πάρκα, τη διαχείριση νερού και την πολιτική αντιπαράθεση.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε στα Παραπολιτικά:

«Να σας δώσω μια σημαντική είδηση για την πατρίδα μας, χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής επιτροπής ανακοίνωσε την έκθεσή της για την κατάσταση στην ΕΕ εκεί μέσα περιλαμβάνει και επιδοκιμάζει μια πρωτοβουλία της πατρίδας μας. Αναφέρεται στο πρόγραμμα Antinero, στο πρόγραμμα δηλαδή αναδάσωσης και προστασίας των δασών και το επισημαίνει ως ένα έργο καλής πρακτικής για να χρησιμοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη. Επίσης στην ίδια έκθεση αναφέρεται στη Χάλκη ως ένα παράδειγμα μηδενικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος άρα η Ευρωπαϊκή επιτροπή αναφέρει δύο πρωτοβουλίες της Ελλάδας τις οποίες τις θεωρεί καλές πρακτικές. Από εκεί που η πατρίδα μας ήταν παράδειγμα προς αποφυγή στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος τώρα αναφέρεται ως παράδειγμα προς μίμηση».

Σχετικά με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου -Ελλάδας

«Έχουν έρθει δηλώσεις οι οποίες έχουν έναν αμφίσημο χαρακτήρα από τον υπουργό Οικονομικών τον κ. Κεραυνό, βέβαια ήρθαν και χθες δηλώσεις από τον υπουργό Ενέργειας οι οποίες λένε ότι το έργο είναι βιώσιμο. Νομίζω προχωρούμε έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει η θέση της Κυπριακής κυβέρνησης και με βάση αυτό να πορευτούμε από κοινού. Προφανώς, είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει η θέση της Κυπριακής πλευράς έτσι ώστε να συνεχίσουμε προς την ολοκλήρωση του έργου».

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική της αντιπολίτευσης περί καθυστερήσεων και οπισθοχώρησης

«Το μόνο που δεν έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι να έχει οπισθοχωρήσει. Τους τελευταίους 6-8 μήνες έχουμε την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για τα θαλάσσια νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, έχουμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, έχουμε τα θαλάσσια πάρκα και νομίζω ότι και μόνο από τις αντιδράσεις που έχουμε δει από τους γείτονες αυτό απαντάει σε οποιαδήποτε κριτική ότι έχει κάποιος κωλυσιεργήσει».

Για τα θαλάσσια πάρκα

«Ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση στις 22 Σεπτεμβρίου, ετοιμάζονται τα προεδρικά διατάγματα έτσι ώστε το 2026 τα πρώτα δύο πάρκα να λειτουργήσουν. Με βάση τις εμπειρίες και με βάση τα πορίσματα που θα λάβουμε από την πραγματική λειτουργία τους θα πορευτούμε στα επόμενα».

Αναφορικά με τη διαχείριση του νερού

«Είναι ένα σύνθετο θέμα, η χώρα μας για πολλές δεκαετίες δεν το έχει αντιμετωπίσει συνολικά. Για παράδειγμα στην χώρα από πλευράς ύδρευσης και από πλευράς άρδευσης μας λειτουργούν 740 οργανισμοί, στην Ιρλανδία λειτουργεί ένας. Αυτοί οι 740 οργανισμοί αναγκαστικά δημιουργούν μια δυσλειτουργία, αυτό πρέπει Γα αλλάξει. Είναι ένα δύσκολο θέμα, προχωρούμε σε μια προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η διαχείριση του νερού. Περίπου πάνω από το 50% έχουμε σπατάλη αυτό πρέπει να σταματήσει. Χρειάζεται να βελτιώσουμε τον τρόπο οργάνωσης του νερού και χρήσης του νερού και σε αυτή την κατεύθυνση προχωρούμε.

Για πρώτη φορά η πατρίδα μας αποκτά έναν ενιαίο άξονα, ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για το χωροταξικό και το πολεοδομικό σχεδιασμό. Θα έχουμε έναν κώδικα ο οποίος έρχεται και ενσωματώνει 170 νόμους ηλικίας 102 ετών. Για πρώτη φορά ο πολίτης, ο μηχανικός, ο δικηγόρος αντί να ψάχνει να βρει ποια ρύθμιση ισχύει σε έναν κώδικα θα έχει το όλο της νομοθεσίας. Αυτό μειώνει και την αδιαφάνεια, απλοποιεί τα πράγματα και δημιουργεί και ασφάλεια δικαίου».

Αναφορικά με την χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα

«Θα σταθώ σε κάτι που είπε και μου έκανε εντύπωση είπε ότι «η τοξικότητα βλάπτει σοβαρά το διάλογο και το δημοκρατικό πολίτευμα», σοβαρά τώρα; Η τοξικότητα μιας κυβέρνησης η οποία πήγε να βάλει φυλακή τους πολιτικούς της αντιπάλους; Η οποία προσπάθησε να σύρει στα δικαστήρια εκλεγμένο πρωθυπουργό, εκλεγμένο πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, τον νυν κεντρικό τραπεζίτη; Για να υπάρχει μια επαναφορά χρειάζεται να υπάρχει ένας ειλικρινής απολογισμός του τι έχει γίνει και στην περίοδο 2015-2019 η τοξικότητα χτύπησε ταβάνι οπότε αν κάποιος θέλει να ξαναέρθει πρέπει πρώτα να ζητήσει συγνώμη για όλα αυτά τα οποία έκανε προς τους πολιτικούς του αντιπάλους και προς τις συζύγους των πολιτικών του αντιπάλων. Άρα ειλικρίνεια, συγνώμη για την τοξικότητα που έφερε και μετά να ξανασυζητήσουμε.

Η αντιπαλότητα ναι, η πολιτική διαφάνεια ναι, η τοξικότητα ότι ο άλλος είναι ο εχθρός μου και θα πρέπει να τον τελειώσω όχι».