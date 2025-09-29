MSC: Ανάπτυξη και νέα πλοία - Καμπανάκι για το Τέλος Κρουαζιέρας

Σε μια εποχή που κυριαρχεί το ζήτημα με το Τέλος Κρουαζιέρας, εστάλησαν πολλά μηνύματα την Παρασκευή (26/9) σε εκδήλωση με τίτλο «Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Κρουαζιέρας στην Ελλάδα» στο νέο πλοίο Explora I της MSC, από το σύμβουλο διοίκησης της εταιρείας, κ. Κ. Αναστασιάδη.

Ο κλάδος

Συνολικά ο κλάδος το 2023 συνεισέφερε 2 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία και δημιούργησε περισσότερες από 22,500 θέσεις εργασίας.

Όπως τόνισε ο κ. Αναστασιάδης, η Ελλάδα εξελίσσεται σε στρατηγικό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου, με περισσότερα από 40 λιμάνια έτοιμα για αξιοποίηση και ανάπτυξη. Επίσης, καταγράφηκαν 8 εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας και 5.500 αφίξεις πλοίων το 2024, με αναμενόμενη αύξηση, τελικά, πάνω από 10% το 2025.

Όπως είπε ο κ. Αναστασιάδης ο κλάδος και η εταιρεία του συμβάλλει σημαντικά στην εθνική οικονομία.

Η MSC

Σε σχέση με την MSC, το Explora I ξεκίνησε το 2023 και το Explora II το 2024. Άλλα 4 πλοία, μάλιστα, αναμένεται να ενταχθούν στο στόλο έως το 2028. Το 2025, 7 πλοία πραγματοποιούν δρομολόγια στα ελληνικά ύδατα: 6 MSC Cruises πλοία και 1 Explora Journeys. Να σημειωθεί ότι από το 2022, ο Πειραιάς αποτελεί κύριο λιμάνι-κόμβος για πολλά πλοία της MSC (MSC Lirica, MSC Armonia, MSC Sinfonia). Επίσης, το Explora I χρησιμοποιούσε το λιμάνι του Πειραιά για homeporting σε όλη τη σεζόν το 2024, ενώ φέτος, καταγράφονται, πάνω από 525 αφίξεις πλοίων, σε 21 ελληνικούς προορισμούς.

Τέλος Κρουαζιέρας

Ο κ. Αναστασιαδης, πάντως, δεν έκρυψε ότι η ανταγωνιστικότητα του κλάδου υπονομεύεται, πέρα από τις ελλιπείς υποδομές και από την έλλειψη προβολής και στρατηγικής και από τα θέματα του Τέλους Κρουαζιέρας, που όπως είπε στερεί τους κατά τόπους προορισμούς από δαπάνες των τουριστών. Μια τετραμελής οικογένεια καλείται να πληρώσει περίπου 160 ευρώ για ταξίδια την περίοδο αιχμής, που περιλαμβάνουν Μύκονο και Σαντορίνη.

Τρία προαπαιτούμενα

Έθεσε, τρία προαπαιτούμενα: Την «Έξυπνη Διαχείριση Κυκλοφορίας», καθώς όπως είπε το Τμήμα Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC προωθεί τη διαχείριση ροών και τα ψηφιακά συστήματα κατανομής θέσεων ελλιμενισμού, για βέλτιστη πρόσβαση στα λιμάνια και μείωση της συμφόρησης. Μάλιστα, τόνισε ότι φέτος δούλεψε το σύστημα διαχείρισης προσεγγίσεων στη Σαντορίνη. Επίσης, εστίασε στην «Επένδυση στις Υποδομές». Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών έχει διαρκή αντίκτυπο και στηρίζει την βιώσιμη ανάπτυξη πιο αποτελεσματικά από τη φορολογία από μόνη της. Τέλος για το Τέλος Κρουαζιέρας έκανε λόγο για «Διασφάλιση Διαφάνειας». Η διαφανής διαχείριση των τελών επιβατών και λιμένων καλλιεργεί εμπιστοσύνη και ενισχύει τη σύγκλιση των μακροπρόθεσμων στόχων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τόνισε.

«Βολές» Μόραλη

Πάντως, ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μόραλης και ο βουλευτής Β. Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος, κινήθηκαν σε άλλο κλίμα.

Ο κ. Μόραλης τόνισε ότι υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων από το Τέλος Κρουαζιέρας σε σχέση με τους Δήμους. Επισήμανε ότι η κρουαζιέρα επιβαρύνει την πόλη, π.χ. μέσω φθορών στα οδοστρώματα, τα οποία επισκευάζονται με αυτά τα έσοδα. Πρότεινε, επίσης, την καλύτερη αξιοποίηση υποδομών, όπως το μετρό, και τόνισε την ανάγκη σεβασμού προς τους κατοίκους. Παράλληλα, σημείωσε ότι μια μικρή επιβάρυνση από το τέλος δεν μειώνει τη δυναμική της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πιο ποιοτικά και ακριβά δρομολόγια.