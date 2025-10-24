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Ο IMO «βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο» μετά την αναβολή του τέλους άνθρακα
Ναυτιλία
11:59 - 24 Οκτ 2025

Ο IMO «βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο» μετά την αναβολή του τέλους άνθρακα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Ψυχραιμία συνιστά ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) Αρσένιο Ντομίνγκεζ, μετά την αιφνιδιαστική αναβολή της απόφασης για την επιβολή παγκόσμιου τέλους στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) την περασμένη εβδομάδα. Ο επικεφαλής του Οργανισμού εμφανίστηκε αποφασισμένος να «διαβάσει» την εξέλιξη όχι ως ήττα, αλλά ως περίοδο αναπροσαρμογής και διαλόγου.

Μιλώντας στη Seatrade Maritime News, στο περιθώριο του ετήσιου συνεδρίου της WISTA στη Βαρκελώνη, ο Ντομίνγκεζ τόνισε ότι το MEPC «δεν ήταν μια κανονική συνεδρίαση του IMO». Όπως είπε, οι αναβολές δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αδυναμία, αλλά ως ένδειξη ότι η διεθνής ναυτιλία προσπαθεί να προσαρμοστεί σε ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου η συναίνεση δεν είναι εύκολη υπόθεση. «Όλοι αντιμετωπίζουμε αλλαγές και νέες συνθήκες. Το σημαντικό είναι να μάθουμε, να προσαρμοστούμε και να προχωρήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η τεχνική εργασία για την απανθρακοποίηση του κλάδου συνεχίζεται ήδη, με ομάδες να επεξεργάζονται λύσεις για τη διαχείριση του Ταμείου, τις διαδικασίες πιστοποίησης και το πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου. Έτσι, η προπαρασκευαστική δουλειά που συνήθως ακολουθεί την υιοθέτηση μιας απόφασης πραγματοποιείται αυτή τη φορά πριν από αυτήν, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών-μελών.

Παρά τις εντάσεις που επικράτησαν στη συνεδρίαση, ο Ντομίνγκεζ στάθηκε στη θετική πλευρά: «Το πιο σημαντικό είναι ότι τα κράτη μιλούν μεταξύ τους. Οι διαφορές δεν λύνονται σε μια μέρα, αλλά μέσα από συζήτηση, δεδομένα και επιμονή. Ο πολυμερής διάλογος παραμένει η καρδιά του IMO».

Ως πρώην πρόεδρος της MEPC, ο Ντομίνγκεζ δίνει έμφαση στη συνέπεια του Οργανισμού σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά και σε μια δεύτερη προτεραιότητα, τη διαφορετικότητα στη ναυτιλία.

Επικαλέστηκε τη νέα έρευνα του IMO σε συνεργασία με τη WISTA, σύμφωνα με την οποία, παρά την αυξημένη ευαισθητοποίηση, «οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν ακόμη την πρόοδο που επιδιώκουμε».

Για τον λόγο αυτό παρουσίασε στο Συμβούλιο του IMO την εσωτερική στρατηγική για το φύλο και τη διαφορετικότητα, επισημαίνοντας ότι πεδία όπως η αναθεώρηση της STCW, η απανθρακοποίηση και τα αυτόνομα πλοία μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί προσέλκυσης περισσότερων γυναικών και νέων στο ναυτιλιακό επάγγελμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε πρόοδο γύρω από το ζήτημα της ποινικοποίησης των ναυτικών, μέσα από διπλωματική συνεργασία με τα κράτη-μέλη, ενώ τόνισε την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), ειδικά σε θέματα που αφορούν τη χορήγηση βίζας και την έξοδο των ναυτικών στη στεριά.

Παρά τις απογοητεύσεις και τη χρονική μετάθεση των αποφάσεων, ο επικεφαλής του IMO εμφανίζεται σταθερός. «Ο Οργανισμός δεν κρίνεται από μία καθυστέρηση, αλλά από τη συνέπειά του να προχωρά, να συζητά και να εξελίσσεται». Με άλλα λόγια, η πορεία προς την πράσινη ναυτιλία μπορεί να επιβραδύνθηκε, αλλά δεν έχει παρεκκλίνει.

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