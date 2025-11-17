ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία στο επίκεντρο της EUROPORT 2025
Ναυτιλία
13:52 - 17 Νοε 2025

Η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία στο επίκεντρο της EUROPORT 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Enterprise Greece υποστήριξε, για ακόμη μία φορά, την ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση για τη σύνθετη ναυπηγική βιομηχανία και την καινοτόμο τεχνολογία, EUROPORT 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο «Ahoy» στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Η EUROPORT, που διοργανώνεται ανά διετία, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του ναυτιλιακού τομέα. Για το 2025, προσέλκυσε περισσότερους από 23.000 επαγγελματίες του κλάδου από 87 χώρες, με τη συμμετοχή 1.100 εκθετών και 13 εθνικών περιπτέρων, καθιστώντας την κορυφαία πλατφόρμα B2B δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας. Το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, αποτέλεσε για ακόμη μια φορά τον ιδανικό τόπο συνάντησης για την παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών και τη συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της σύγχρονης ναυτιλίας.

Η ελληνική συμμετοχή, με τη στήριξη της Enterprise Greece, απαρτιζόταν από 16 δυναμικές εταιρείες που ανέδειξαν με εντυπωσιακό τρόπο τη δυναμική, την καινοτομία και την εξωστρέφεια της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Τα εκθέματα των ελληνικών επιχειρήσεων συνδύασαν παραδοσιακά βιομηχανικά προϊόντα και εξοπλισμό με προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές και πράσινες λύσεις, αποτυπώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας. Τα ελληνικά περίπτερα, τοποθετημένα σε προβεβλημένα σημεία της έκθεσης, κέντρισαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών και επιβεβαίωσαν —για ακόμη μία φορά— την ηγέτιδα θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο ναυτιλιακό στερέωμα.

Η ισχυρή παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων, υπό την ομπρέλα της Enterprise Greece, αντικατοπτρίζει το σταθερό όραμα της χώρας για βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογική πρωτοπορία και συνεχή ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής ναυτιλίας.

Στην ισχυρή αυτή παρουσία αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο ΔιευθύνωνΣύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η ελληνική ναυτιλία δεν αποτελεί απλώς έναν κλάδο της οικονομίας∙ είναι ένας ζωντανός φορέας καινοτομίας, προσαρμοστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.Η συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών του ναυτιλιακού βιομηχανικού εξοπλισμού στη EUROPORT 2025 αποδεικνύει ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί στη μετάβαση προς μια καθαρή και πράσινη ναυτιλία, επενδύοντας σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, καινοτόμα προϊόντα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.Η Enterprise Greece στηρίζει σταθερά αυτή τη στρατηγική πορεία, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή και το παγκόσμιο αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας. Η επιτυχημένη ελληνική παρουσία στην EUROPORT 2025 επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία των δράσεων εξωστρέφειας που υλοποιεί η Enterprise Greece, προωθώντας την Ελλάδα ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την καινοτομία, την τεχνολογία και την πράσινη ναυτιλία».

Η EUROPORT 2025 πλαισιώθηκε από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων που ανέδειξαν τις τάσεις και τις καινοτομίες της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ξεχώρισαν τα GREEN4SEA, SMART4SEA και CAREER4SEA EUROPORT Awards, όπου παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ανθρώπινο δυναμικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι συζητήσεις του Smart Stage, με θέματα όπως η αυτοματοποίηση και τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών, ενώ τα συνέδρια Mare ForumShip Finance και Young Europort Programme εστίασαν στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση και τη νέα γενιά επαγγελματιών.

Την πρώτη ημέρα της έκθεσης, τις ελληνικές εταιρείες τίμησε με την παρουσία της η Πρέσβης της Ελλάδας στην Ολλανδία, κα Κατερίνα Γκίνη, συνοδευόμενη από τον Πλοίαρχο Λ.Σ. & Ναυτιλιακό Ακόλουθο, κ. Ευθύμιο Δουβή, και την Υποπλοίαρχο Λ.Σ. & Βοηθό Ναυτιλιακού Ακολούθου, κα Ευαγγελία Κανάκη.

Τη δεύτερη ημέρα, το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν ο Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Χάγη, κ. Απόστολος Μιχαλόπουλος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, καθώς και η επιστημονική σύμβουλος του γραφείου, κα Αντιγόνη Μπάμπη, εκφράζοντας το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους στην ελληνική επιχειρηματική παρουσία στην έκθεση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το πετρέλαιο υποχωρεί ελαφρώς μετά την επανέναρξη φορτώσεων σε ρωσικό εξαγωγικό κόμβο
Εμπορεύματα

Το πετρέλαιο υποχωρεί ελαφρώς μετά την επανέναρξη φορτώσεων σε ρωσικό εξαγωγικό κόμβο

Bitcoin: Σκληρή διόρθωση με απώλειες που άγγιξαν το 10% της αξίας του
Νομίσματα

Bitcoin: Σκληρή διόρθωση με απώλειες που άγγιξαν το 10% της αξίας του

ΑΑΔΕ: Ενοποιούνται τα τελωνεία Αθηνών και Ελευσίνας
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Ενοποιούνται τα τελωνεία Αθηνών και Ελευσίνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποσειδώνια 2026: Η ελληνική ναυτιλία στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Η ελληνική ναυτιλία στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων

Η Ελλάδα στη Νέα Εποχή της Πυρηνικής Ενέργειας: Οι προοπτικές των μικρών αντιδραστήρων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Ελλάδα στη Νέα Εποχή της Πυρηνικής Ενέργειας: Οι προοπτικές των μικρών αντιδραστήρων

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης

Τα Ποσειδώνια ανοίγουν τις πύλες τους αναδεικνύοντας τη δυναμική της ναυτιλίας
Ναυτιλία

Τα Ποσειδώνια ανοίγουν τις πύλες τους αναδεικνύοντας τη δυναμική της ναυτιλίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ