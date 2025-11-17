ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το πετρέλαιο υποχωρεί ελαφρώς μετά την επανέναρξη φορτώσεων σε ρωσικό εξαγωγικό κόμβο
Εμπορεύματα
13:43 - 17 Νοε 2025

Το πετρέλαιο υποχωρεί ελαφρώς μετά την επανέναρξη φορτώσεων σε ρωσικό εξαγωγικό κόμβο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα (17/11), καθώς επανήλθαν οι φορτώσεις στο ρωσικό εξαγωγικό κέντρο της Νόβοροσιϊσκ, μετά από αναστολή δύο ημερών στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, που είχε δεχθεί επίθεση από την Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας, το Brent σημειώνει μικρές απώλειες 0,05% στα 64,36 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει αντίστοιχες απώλειες 0,03% στα 59,93 δολάρια ανα βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο δείκτες είχαν καταγράψει άνοδο άνω του 2% την Παρασκευή (14/11), ολοκληρώνοντας την εβδομάδα με ήπια κέρδη, μετά την αναστολή των εξαγωγών στο Νόβοροσιϊσκ και σε ένα γειτονικό τερματικό σταθμό του Κασπιανού Αγωγού (Caspian Pipeline Consortium), που επηρέασαν περίπου το 2% της παγκόσμιας προσφοράς.

Οι φορτώσεις στο Νόβοροσιϊσκ επανήλθαν την Κυριακή (16/11), σύμφωνα με δύο πηγές της βιομηχανίας, ωστόσο, οι ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές υποδομές πετρελαίου παραμένουν στο επίκεντρο.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι χτύπησε το διυλιστήριο Ryazan στη Ρωσία, ενώ το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε την Κυριακή ότι είχε επίσης πλήξει το διυλιστήριο Novokuibyshevsk στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας.

«Οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν πώς οι ουκρανικές επιθέσεις θα επηρεάσουν τις ρωσικές εξαγωγές αργού μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο αναλυτής της Fujitomi Securities, Toshitaka Tazawa.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στην ρωσική προσφορά και τις ροές εμπορίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις που απαγορεύουν συμφωνίες με τις ρωσικές εταιρείες πετρελαίου Lukoil και Rosneft μετά τις 21 Νοεμβρίου, προσπαθώντας να πιέσουν τη Μόσχα προς διαπραγματεύσεις για ειρήνη με την Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ρεπουμπλικάνοι εργάζονται πάνω σε νομοθεσία που θα επιβάλει κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα συναλλάσσεται με τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι και το Ιράν θα μπορούσε να προστεθεί σε αυτή τη λίστα.

Ο OPEC+

Την ίδια στιγμή, το OPEC+ συμφώνησε αυτόν τον μήνα να αυξήσει τους στόχους παραγωγής για τον Δεκέμβριο κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως, δηλαδή τον ίδιο αριθμό που είχε καθοριστεί για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Επίσης, αποφάσισε παύση των αυξήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Έκθεση της ING ανέφερε ότι αναμένεται η αγορά πετρελαίου να παραμείνει με μεγάλη πλεονάζουσα προσφορά έως το 2026. Ωστόσο, προειδοποίησε για αυξανόμενους κινδύνους στην προσφορά λόγω επιθέσεων με drones της Ουκρανίας σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ επισήμανε και την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου από το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν, μετά τη διέλευσή του από το Στενό του Ορμούζ, σημαντική οδό για περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια της ημερήσιας παγκόσμιας ροής πετρελαίου.

Τα τελευταία δεδομένα θέσεων δείχνουν ότι οι κερδοσκόποι αύξησαν τις καθαρές μακρές θέσεις τους στο ICE Brent κατά 12.636 συμβόλαια την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας τα 164.867 συμβόλαια έως την προηγούμενη Τρίτη.

Η ING ανέφερε ότι αυτό οφείλεται κυρίως σε κλείσιμο short θέσεων και υποστήριξε ότι κάποιοι συμμετέχοντες διστάζουν να κρατούν short θέσεις εν μέσω κινδύνων προσφοράς που σχετίζονται με την αβεβαιότητα των κυρώσεων.

Παράλληλα, ο αναλυτής της UBS Giovanni Staunovo εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται.

«Τα αυξανόμενα επίπεδα πετρελαίου σε πλοία δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε αύξηση των αποθεμάτων στη στεριά», ανέφερε σε σημείωμά του. «Αν και αναμένουμε οι τιμές να υποχωρήσουν στο χαμηλότερο τμήμα του εύρους διαπραγμάτευσης τους επόμενους μήνες, διατηρούμε μια πιο θετική προοπτική για το δεύτερο εξάμηνο του 2026».

Πτώση για το φυσικό αέριο, απώλειες για το χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Δευτέρας (17/11), το φυσικό αέριο σημειώνει πτώση με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται μειωμένα κατά 0,416% στα 31,380 δολάρια η μεγαβατώρα.

Από την άλλη, οι τιμές του χρυσού παρουσιάζουν απώλειες 0,66% στα 4.066,80 δολάρια η ουγγιά. Στα υπόλοιπα μέταλλα, οι τιμές του ασημιού παρουσιάζονται σταθερές σημειώνοντας ήπιες μεταβολές 0,01% στα 50,733 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός εμφανίζει απώλειες 0,58% και βρίσκεται στα 5.3037 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο έναντι του ευρώ κατά 0,16%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1601 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται επίσης ενισχυμένο κατά 0,05% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3165 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 0,14% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8809 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 13:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: Ενοποιούνται τα τελωνεία Αθηνών και Ελευσίνας
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Ενοποιούνται τα τελωνεία Αθηνών και Ελευσίνας

Κάτι ξέχασε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας
Ανεμοδείκτης

Κάτι ξέχασε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας

Τι ζήτησε και τι (δεν) πήρε ο Ζελένσκι
Ανεμοδείκτης

Τι ζήτησε και τι (δεν) πήρε ο Ζελένσκι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Brent οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 2020
Εμπορεύματα

Το Brent οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 2020

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές
Χρηματιστήρια

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών
Εμπορεύματα

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών

Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί
Πολιτική

Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ