Το πετρέλαιο υποχωρεί ελαφρώς μετά την επανέναρξη φορτώσεων σε ρωσικό εξαγωγικό κόμβο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα (17/11), καθώς επανήλθαν οι φορτώσεις στο ρωσικό εξαγωγικό κέντρο της Νόβοροσιϊσκ, μετά από αναστολή δύο ημερών στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, που είχε δεχθεί επίθεση από την Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας, το Brent σημειώνει μικρές απώλειες 0,05% στα 64,36 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει αντίστοιχες απώλειες 0,03% στα 59,93 δολάρια ανα βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο δείκτες είχαν καταγράψει άνοδο άνω του 2% την Παρασκευή (14/11), ολοκληρώνοντας την εβδομάδα με ήπια κέρδη, μετά την αναστολή των εξαγωγών στο Νόβοροσιϊσκ και σε ένα γειτονικό τερματικό σταθμό του Κασπιανού Αγωγού (Caspian Pipeline Consortium), που επηρέασαν περίπου το 2% της παγκόσμιας προσφοράς.

Οι φορτώσεις στο Νόβοροσιϊσκ επανήλθαν την Κυριακή (16/11), σύμφωνα με δύο πηγές της βιομηχανίας, ωστόσο, οι ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές υποδομές πετρελαίου παραμένουν στο επίκεντρο.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι χτύπησε το διυλιστήριο Ryazan στη Ρωσία, ενώ το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε την Κυριακή ότι είχε επίσης πλήξει το διυλιστήριο Novokuibyshevsk στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας.

«Οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν πώς οι ουκρανικές επιθέσεις θα επηρεάσουν τις ρωσικές εξαγωγές αργού μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο αναλυτής της Fujitomi Securities, Toshitaka Tazawa.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στην ρωσική προσφορά και τις ροές εμπορίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις που απαγορεύουν συμφωνίες με τις ρωσικές εταιρείες πετρελαίου Lukoil και Rosneft μετά τις 21 Νοεμβρίου, προσπαθώντας να πιέσουν τη Μόσχα προς διαπραγματεύσεις για ειρήνη με την Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ρεπουμπλικάνοι εργάζονται πάνω σε νομοθεσία που θα επιβάλει κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα συναλλάσσεται με τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι και το Ιράν θα μπορούσε να προστεθεί σε αυτή τη λίστα.

Ο OPEC+

Την ίδια στιγμή, το OPEC+ συμφώνησε αυτόν τον μήνα να αυξήσει τους στόχους παραγωγής για τον Δεκέμβριο κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως, δηλαδή τον ίδιο αριθμό που είχε καθοριστεί για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Επίσης, αποφάσισε παύση των αυξήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Έκθεση της ING ανέφερε ότι αναμένεται η αγορά πετρελαίου να παραμείνει με μεγάλη πλεονάζουσα προσφορά έως το 2026. Ωστόσο, προειδοποίησε για αυξανόμενους κινδύνους στην προσφορά λόγω επιθέσεων με drones της Ουκρανίας σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ επισήμανε και την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου από το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν, μετά τη διέλευσή του από το Στενό του Ορμούζ, σημαντική οδό για περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια της ημερήσιας παγκόσμιας ροής πετρελαίου.

Τα τελευταία δεδομένα θέσεων δείχνουν ότι οι κερδοσκόποι αύξησαν τις καθαρές μακρές θέσεις τους στο ICE Brent κατά 12.636 συμβόλαια την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας τα 164.867 συμβόλαια έως την προηγούμενη Τρίτη.

Η ING ανέφερε ότι αυτό οφείλεται κυρίως σε κλείσιμο short θέσεων και υποστήριξε ότι κάποιοι συμμετέχοντες διστάζουν να κρατούν short θέσεις εν μέσω κινδύνων προσφοράς που σχετίζονται με την αβεβαιότητα των κυρώσεων.

Παράλληλα, ο αναλυτής της UBS Giovanni Staunovo εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται.

«Τα αυξανόμενα επίπεδα πετρελαίου σε πλοία δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε αύξηση των αποθεμάτων στη στεριά», ανέφερε σε σημείωμά του. «Αν και αναμένουμε οι τιμές να υποχωρήσουν στο χαμηλότερο τμήμα του εύρους διαπραγμάτευσης τους επόμενους μήνες, διατηρούμε μια πιο θετική προοπτική για το δεύτερο εξάμηνο του 2026».

Πτώση για το φυσικό αέριο, απώλειες για το χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Δευτέρας (17/11), το φυσικό αέριο σημειώνει πτώση με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται μειωμένα κατά 0,416% στα 31,380 δολάρια η μεγαβατώρα.

Από την άλλη, οι τιμές του χρυσού παρουσιάζουν απώλειες 0,66% στα 4.066,80 δολάρια η ουγγιά. Στα υπόλοιπα μέταλλα, οι τιμές του ασημιού παρουσιάζονται σταθερές σημειώνοντας ήπιες μεταβολές 0,01% στα 50,733 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός εμφανίζει απώλειες 0,58% και βρίσκεται στα 5.3037 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο έναντι του ευρώ κατά 0,16%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1601 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται επίσης ενισχυμένο κατά 0,05% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3165 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 0,14% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8809 βρετανική λίρα ανά ευρώ.