Μπαχρέιν - Ιταλία: Δύο συμφωνίες που αναβαθμίζουν τη ναυπηγική ισχύ στον Κόλπο

Δύο νέες σημαντικές συμφωνίες φέρνουν το Μπαχρέιν στο επίκεντρο των ναυπηγικών εξελίξεων στον Κόλπο, μετά την υπογραφή συνεργασιών της κρατικής ASRY με τη ιταλική Fincantieri και την εταιρεία προηγμένης προσθετικής παραγωγής Roboze.

Η τελετή υπογραφής έγινε παρουσία του διαδόχου και πρωθυπουργού του Μπαχρέιν, Σαλμάν μπιν Χαμάντ Αλ-Χαλίφα, και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, δείχνοντας ότι πρόκειται για στρατηγική πρωτοβουλία και όχι μια ακόμη εμπορική συμφωνία.

Η πρώτη συνεργασία, μεταξύ ASRY και Fincantieri, ανοίγει τον δρόμο για κοινή ανάπτυξη και πιθανή ναυπήγηση πολεμικών πλοίων επιφανείας έως 80 μέτρων, με έμφαση στις ανάγκες του Ναυτικού και της Ακτοφυλακής του Μπαχρέιν.

Το πλαίσιο όμως είναι πολύ ευρύτερο και προβλέπει εξερεύνηση νέων τύπων περιπολικών μονάδων, προγράμματα εξαγωγών σε άλλες χώρες του Κόλπου και μακροχρόνια συνεργασία σε τεχνολογίες σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και αναβάθμισης πλοίων.

Για μια περιοχή που παραδοσιακά βασίζεται σε εισαγωγές πολεμικού υλικού, η προοπτική τοπικής σχεδίασης και κατασκευής θεωρείται σημαντική αλλαγή πορείας.

Η δεύτερη συμφωνία, με τη Roboze, αγγίζει τον πυρήνα της βιομηχανικής μετάβασης του Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές θα δημιουργήσουν την πρώτη προηγμένη μονάδα προσθετικής παραγωγής υψηλής τεχνολογίας στη χώρα, μέσα στο ναυπηγείο της ASRY.

Η νέα εγκατάσταση θα ειδικεύεται σε υψηλής αντοχής πολυμερή και σύνθετα υλικά που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονα ναυτικά, αεροπορικά και ενεργειακά συστήματα.

Παράλληλα, ASRY και Roboze θα συνεργαστούν σε υπηρεσίες MRO (συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή) για πολεμικά, εμπορικά και υπεράκτια πλοία, ενώ προβλέπεται και εντατική ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη βελτιστοποίηση διαδικασιών ναυπηγικής παραγωγής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ASRY, Δρ. Άχμεντ Αλ Άμπρι, τόνισε ότι οι συμφωνίες ενισχύουν τον ρόλο της εταιρείας ως κορυφαίου ναυπηγείου και επισκευαστικού κέντρου στον Κόλπο. Από την πλευρά της Roboze, ο CEO Αλέσιο Λορούσο σημείωσε ότι η συνεργασία στοχεύει σε πραγματικές εφαρμογές και όχι σε πειραματικά έργα.

Σε ευρύτερο επίπεδο, το Μπαχρέιν φαίνεται να επιδιώκει κάτι μεγαλύτερο από την απλή απόκτηση νέων πλοίων και επιδιώκει να αποκτήσει τοπική βιομηχανική ικανότητα και τεχνολογική ανεξαρτησία.