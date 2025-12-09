ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπαχρέιν - Ιταλία: Δύο συμφωνίες που αναβαθμίζουν τη ναυπηγική ισχύ στον Κόλπο
Ναυτιλία
11:24 - 09 Δεκ 2025

Μπαχρέιν - Ιταλία: Δύο συμφωνίες που αναβαθμίζουν τη ναυπηγική ισχύ στον Κόλπο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δύο νέες σημαντικές συμφωνίες φέρνουν το Μπαχρέιν στο επίκεντρο των ναυπηγικών εξελίξεων στον Κόλπο, μετά την υπογραφή συνεργασιών της κρατικής ASRY με τη ιταλική Fincantieri και την εταιρεία προηγμένης προσθετικής παραγωγής Roboze. 

Η τελετή υπογραφής έγινε παρουσία του διαδόχου και πρωθυπουργού του Μπαχρέιν, Σαλμάν μπιν Χαμάντ Αλ-Χαλίφα, και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, δείχνοντας ότι πρόκειται για στρατηγική πρωτοβουλία και όχι μια ακόμη εμπορική συμφωνία.

Η πρώτη συνεργασία, μεταξύ ASRY και Fincantieri, ανοίγει τον δρόμο για κοινή ανάπτυξη και πιθανή ναυπήγηση πολεμικών πλοίων επιφανείας έως 80 μέτρων, με έμφαση στις ανάγκες του Ναυτικού και της Ακτοφυλακής του Μπαχρέιν.

Το πλαίσιο όμως είναι πολύ ευρύτερο και προβλέπει εξερεύνηση νέων τύπων περιπολικών μονάδων, προγράμματα εξαγωγών σε άλλες χώρες του Κόλπου και μακροχρόνια συνεργασία σε τεχνολογίες σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και αναβάθμισης πλοίων.

Για μια περιοχή που παραδοσιακά βασίζεται σε εισαγωγές πολεμικού υλικού, η προοπτική τοπικής σχεδίασης και κατασκευής θεωρείται σημαντική αλλαγή πορείας.

Η δεύτερη συμφωνία, με τη Roboze, αγγίζει τον πυρήνα της βιομηχανικής μετάβασης του Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές θα δημιουργήσουν την πρώτη προηγμένη μονάδα προσθετικής παραγωγής υψηλής τεχνολογίας στη χώρα, μέσα στο ναυπηγείο της ASRY.

Η νέα εγκατάσταση θα ειδικεύεται σε υψηλής αντοχής πολυμερή και σύνθετα υλικά που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονα ναυτικά, αεροπορικά και ενεργειακά συστήματα.

Παράλληλα, ASRY και Roboze θα συνεργαστούν σε υπηρεσίες MRO (συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή) για πολεμικά, εμπορικά και υπεράκτια πλοία, ενώ προβλέπεται και εντατική ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη βελτιστοποίηση διαδικασιών ναυπηγικής παραγωγής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ASRY, Δρ. Άχμεντ Αλ Άμπρι, τόνισε ότι οι συμφωνίες ενισχύουν τον ρόλο της εταιρείας ως κορυφαίου ναυπηγείου και επισκευαστικού κέντρου στον Κόλπο. Από την πλευρά της Roboze, ο CEO Αλέσιο Λορούσο σημείωσε ότι η συνεργασία στοχεύει σε πραγματικές εφαρμογές και όχι σε πειραματικά έργα.

Σε ευρύτερο επίπεδο, το Μπαχρέιν φαίνεται να επιδιώκει κάτι μεγαλύτερο από την απλή απόκτηση νέων πλοίων και επιδιώκει να αποκτήσει τοπική βιομηχανική ικανότητα και τεχνολογική ανεξαρτησία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις αποφάσεις της Fed
Χρηματιστήριο

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις αποφάσεις της Fed

Η SMERemediumCap εξασφάλισε €200 εκατ. για το νέο επενδυτικό της ταμείο
Επιχειρήσεις

Η SMERemediumCap εξασφάλισε €200 εκατ. για το νέο επενδυτικό της ταμείο

Διαμαντοπούλου: Χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση του αγροτικού κλάδου
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: Χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση του αγροτικού κλάδου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα
Ειδήσεις

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό
Ειδήσεις

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι
Ειδήσεις

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

D-Marin: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία με την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία
Ναυτιλία

D-Marin: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία με την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ