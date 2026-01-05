B. Μαρινάκης: Η ειρήνη δημιουργεί μεγαλύτερο και διατηρήσιμο πεδίο ανάπτυξης για τη ναυτιλία

Η αστάθεια μπορεί να αποφέρει βραχυπρόθεσμα οφέλη, όμως η ειρήνη δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο και διατηρήσιμο πεδίο ανάπτυξης, τόνισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μιλώντας σε διεθνές συνέδριο στο Χονγκ – Κονγκ, επισημαίνοντας ότι μόνο σε συνθήκες σταθερότητας μπορούν να αναπτυχθούν απρόσκοπτα το παγκόσμιο εμπόριο, οι επενδύσεις και τα μεγάλα έργα ανασυγκρότησης που στηρίζουν μακροπρόθεσμα τη ζήτηση θαλάσσιων μεταφορών.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών, από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ένταση στη Μέση Ανατολή, έως τις επιπτώσεις στη Διώρυγα του Σουέζ, υπογραμμίζοντας ότι η μεταφορά ενέργειας και κρίσιμων εμπορευμάτων αποκτά πλέον στρατηγικό χαρακτήρα. Σε αυτό το περιβάλλον, η ναυτιλία καλείται να εξασφαλίσει αξιοπιστία και συνέχεια, όχι απλώς να εκμεταλλευτεί συγκυριακές διαταραχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον «σκιώδη στόλο», υπογραμμίζοντας ότι εκατοντάδες πλοία που δραστηριοποιούνται εκτός πλαισίου ασφάλισης και τεχνικών ελέγχων, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το περιβάλλον.

Όπως σημείωσε, η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του φαινομένου παραμένει ανεπαρκής, ενώ πρότεινε τη δημιουργία ενός ελεγχόμενου και χρονικά περιορισμένου μηχανισμού που θα επιτρέπει τη διάλυση τέτοιων πλοίων, ώστε να αποσυρθεί επικίνδυνο και ρυπογόνο τονάζ από την αγορά.

Όσον αφορά την απανθρακοποίηση, ο επικεφαλής της Capital Maritime & Trading Corp εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι σε πολιτικές που περιορίζονται στη φορολόγηση των εκπομπών.

Όπως ανέφερε, η ουσιαστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϋποθέτει ρυθμίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και να αλλάξουν πραγματικά τη λειτουργία των πλοίων. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε το LNG ρεαλιστική μεταβατική λύση, καθώς διαθέτει ήδη υποδομές, αν και παραδέχθηκε ότι το αυξημένο κόστος επένδυσης δεν έχει ακόμη αντισταθμιστεί επαρκώς από την αγορά.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της Ασίας και ειδικά της Κίνας στο παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα, τονίζοντας ότι οι μακροπρόθεσμες συνεργασίες αποτελούν προϋπόθεση για σταθερότητα, επενδύσεις και ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες.