ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ναυπηγήσεις: Ελληνοκορεατική σύμπραξη με αμερικανική στήριξη – Ενέργεια και άμυνα στο επίκεντρο
Ναυτιλία
09:25 - 25 Φεβ 2026

Ναυπηγήσεις: Ελληνοκορεατική σύμπραξη με αμερικανική στήριξη – Ενέργεια και άμυνα στο επίκεντρο

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υπογράφεται σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στην Ουάσιγκτον, συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ONEX Shipyards and Technologies, που ελέγχει τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, και της νοτιοκορεατικής Hanwha Power Systems.

Στην τελετή θα παραστούν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία, που εγγράφεται στην "περίμετρο" της διήμερης συνόδου για τα ενεργειακά., αφορά την κατασκευή πλοίων στρατιωτικής χρήσης — κορβετών και φρεγατών — που θα ναυπηγούνται τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ελλάδα. Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη εμπορικών πλοίων μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, ενώ σε επόμενο στάδιο εξετάζεται η ναυπήγηση πλοίων μικρότερου τονάζ και στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή της ONEX, στην οποία έχει επενδύσει η αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα U.S. International Development Finance Corporation (DFC), ερμηνεύεται ως ένδειξη της πρόθεσης των ΗΠΑ να αξιοποιήσουν τις αναβαθμισμένες παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, μετά την επαναδραστηριοποίησή της τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του America’s Maritime Action Plan ο Λευκός Οίκος επιδιώκει τον περιορισμό της εξάρτησης από την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία. Σήμερα, η αμερικανική παραγωγή αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας χωρητικότητας, έναντι περίπου 65% της Κίνας. Ουσιαστικά με το μνημόνιο αυτό η ΟΝΕΧ επιδιώκει να αναδείξει, εμφατικά, και τις δυναότητες που έχει στην αμυντική βιομηχανία σε μια κρίσιμη συγκυρία και σε συνέχεια της συζήτησης που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα για το εθνικό αμυτνικό πρόργραμμα με αιχμή τις κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού.

Ενίσχυση του αποτυπώματος στα ναυπηγεία

Με τη στήριξη της DFC, πάντως, η ONEX προχωρά συστηματικά στην αναβάθμιση των ναυπηγείων Σύρου και Ελευσίνας. Τον περασμένο Δεκέμβριο ανακοίνωσε συμφωνία-ορόσημο με την MEGATUGS Salvage & Towage για την κατασκευή δύο υπερσύγχρονων ρυμουλκών υψηλών προδιαγραφών, με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη δύο.

Τα σκάφη θα ναυπηγηθούν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για την εγχώρια ναυπηγική δραστηριότητα, σε ένα περιβάλλον αυξημένων αναγκών λόγω υπεράκτιων ενεργειακών έργων και ενίσχυσης των λιμενικών υποδομών.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ONEX στην Ελευσίνα, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Όπως επισημάνθηκε, η συνεργασία ενισχύει τη θαλάσσια ασφάλεια, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής βάσης για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.

Επέκταση στον σιδηροδρομικό τομέα

Δυναμική είσοδο, επίσης, πραγματοποιεί ο Όμιλος και στον τομέα του τροχαίου υλικού μέσω της θυγατρικής ONEX Rolling Stock & Integrated Systems (ONEX RSIS).

Η εταιρεία προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τη νοτιοκορεατική Sung Shin Rolling Stock Technology Ltd. (SSRST), με στόχο τη δημιουργία βάσης τοπικής συναρμολόγησης στην Ελλάδα και τη σταδιακή μετάβαση σε βιομηχανική παραγωγή μέσω μοντέλων SKD/CKD. Το μοντέλο αυτό προβλέπει τελική συναρμολόγηση στη χώρα, διασφαλίζοντας ποιοτικό έλεγχο, διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και καλύτερη διαχείριση κόστους και χρονοδιαγραμμάτων.

Κομβικής σημασίας θεωρείται η πιστοποίηση ECM (Entity in Charge of Maintenance) από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, καθώς και η επένδυση στην εκπαίδευση Ελλήνων τεχνικών και μηχανικών, με στόχο τη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας και τη θεμελίωση μακροπρόθεσμης βιομηχανικής συνέχειας.

Η ONEX RSIS αξιοποιεί τον μεγαλύτερο κόμβο βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, με εκτεταμένες εγκαταστάσεις στην Ελευσίνα και δυνατότητες που περιλαμβάνουν μεταλλικές κατασκευές ακριβείας, βαφή υψηλών προδιαγραφών, συναρμολόγηση οχημάτων, δοκιμές φορτίου και ποιοτικό έλεγχο.

Στους στρατηγικούς στόχους περιλαμβάνονται η ανάπτυξη περιφερειακής γραμμής παραγωγής τροχαίου υλικού, η δημιουργία κέντρου συντήρησης (MRO) και η ανάδειξη της εταιρείας σε θεσμικό βιομηχανικό εταίρο για διεθνείς συμπαραγωγές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λιανεμπόριο: Ακρίβεια και κόστη λειτουργίας «πρεσάρουν» τα μαγαζιά της γειτονιάς
ΕΜΠΟΡΙΟ

Λιανεμπόριο: Ακρίβεια και κόστη λειτουργίας «πρεσάρουν» τα μαγαζιά της γειτονιάς

Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG

Πατριαρχεία σε σύγκρουση: Μια άλλη όψη του πολέμου στην Ουκρανία - Kρίση εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Ειδήσεις

Πατριαρχεία σε σύγκρουση: Μια άλλη όψη του πολέμου στην Ουκρανία - Kρίση εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΟΗΕ: 107 χώρες καταδικάζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία – Οι ΗΠΑ απείχαν της ψηφοφορίας
Ειδήσεις

ΟΗΕ: 107 χώρες καταδικάζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία – Οι ΗΠΑ απείχαν της ψηφοφορίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία
Πολιτική

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας
Οικονομία

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
02/06/2026 - 10:18

ΕΒΕΠ: Τα Ποσειδώνια διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 10:16

Eurobank: Νέα δωρεά στις ένοπλες δυνάμεις - Εγκαίνια του ανακαινισμένου διαβητολογικού ιατρείου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας

Αναλύσεις
02/06/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση με τον στόχο των 2.407 μονάδων 

Οικονομία
02/06/2026 - 10:11

ΥΠΕΘΟ: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 10:03

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρά κέρδη €34,6 εκατ. στο α' τρίμηνο – Εκτόξευση EBITDA κατά 22,4%

Αυτοδιοίκηση
02/06/2026 - 10:03

Νέα πρόσκληση στις περιφέρειες για διαχείριση αστικών αποβλήτων και ανακύκλωση

Πολιτική
02/06/2026 - 09:55

Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά Μαξίμου και ΕΥΠ για τις υποκλοπές - «Καρφιά» ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση

Πολιτική
02/06/2026 - 09:44

Τέλος για τον «Κόσμο»: Αποχώρησε ο Πέτρος Κόκκαλης – Στο προσκήνιο η συμπόρευση με το εγχείρημα Τσίπρα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 09:30

Σταθερές οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια τον Ιούνιο

Ειδήσεις
02/06/2026 - 09:20

Εντείνονται τα προβλήματα εφοδιασμού στη γερμανική μεταποίηση

Ειδήσεις
02/06/2026 - 08:50

Ο Τραμπ πιέζει για τερματισμό της σύγκρουσης στον Λίβανο, ελπίζοντας να «ξεκλειδώσει» τη συμφωνία με το Ιράν

Πολιτική
02/06/2026 - 08:38

Ο Πιερρακάκης στο Παρίσι για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανικής πολιτικής

Εργασιακά
02/06/2026 - 08:22

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ναυτιλία
02/06/2026 - 08:16

M. Τραυλού: Χωρίς ισχυρή ναυτιλία, δεν υπάρχει ανθεκτική οικονομία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 08:10

Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρά ρωσικά πλήγματα: Φόβοι ότι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια πολυκατοικίας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 08:07

Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του «EKO Acropolis Rally» για 6η συνεχόμενη χρονιά

Ναυτιλία
02/06/2026 - 08:02

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου: Κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές - «Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
02/06/2026 - 07:55

Από τον υπερτουρισμό και την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη στην προστασία των νησιών - Προς μια αλλαγή παραδείγματος

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 23:22

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά με ώθηση από την Nvidia παρά την άνοδο στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 22:40

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
01/06/2026 - 22:00

Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: Η ναυτιλία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ