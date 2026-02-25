Ναυπηγήσεις: Ελληνοκορεατική σύμπραξη με αμερικανική στήριξη – Ενέργεια και άμυνα στο επίκεντρο

Στην τελετή θα παραστούν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία, που εγγράφεται στην "περίμετρο" της διήμερης συνόδου για τα ενεργειακά., αφορά την κατασκευή πλοίων στρατιωτικής χρήσης — κορβετών και φρεγατών — που θα ναυπηγούνται τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ελλάδα. Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη εμπορικών πλοίων μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, ενώ σε επόμενο στάδιο εξετάζεται η ναυπήγηση πλοίων μικρότερου τονάζ και στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή της ONEX, στην οποία έχει επενδύσει η αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα U.S. International Development Finance Corporation (DFC), ερμηνεύεται ως ένδειξη της πρόθεσης των ΗΠΑ να αξιοποιήσουν τις αναβαθμισμένες παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, μετά την επαναδραστηριοποίησή της τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του America’s Maritime Action Plan ο Λευκός Οίκος επιδιώκει τον περιορισμό της εξάρτησης από την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία. Σήμερα, η αμερικανική παραγωγή αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας χωρητικότητας, έναντι περίπου 65% της Κίνας. Ουσιαστικά με το μνημόνιο αυτό η ΟΝΕΧ επιδιώκει να αναδείξει, εμφατικά, και τις δυναότητες που έχει στην αμυντική βιομηχανία σε μια κρίσιμη συγκυρία και σε συνέχεια της συζήτησης που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα για το εθνικό αμυτνικό πρόργραμμα με αιχμή τις κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού.

Ενίσχυση του αποτυπώματος στα ναυπηγεία

Με τη στήριξη της DFC, πάντως, η ONEX προχωρά συστηματικά στην αναβάθμιση των ναυπηγείων Σύρου και Ελευσίνας. Τον περασμένο Δεκέμβριο ανακοίνωσε συμφωνία-ορόσημο με την MEGATUGS Salvage & Towage για την κατασκευή δύο υπερσύγχρονων ρυμουλκών υψηλών προδιαγραφών, με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη δύο.

Τα σκάφη θα ναυπηγηθούν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για την εγχώρια ναυπηγική δραστηριότητα, σε ένα περιβάλλον αυξημένων αναγκών λόγω υπεράκτιων ενεργειακών έργων και ενίσχυσης των λιμενικών υποδομών.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ONEX στην Ελευσίνα, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Όπως επισημάνθηκε, η συνεργασία ενισχύει τη θαλάσσια ασφάλεια, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής βάσης για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.

Επέκταση στον σιδηροδρομικό τομέα

Δυναμική είσοδο, επίσης, πραγματοποιεί ο Όμιλος και στον τομέα του τροχαίου υλικού μέσω της θυγατρικής ONEX Rolling Stock & Integrated Systems (ONEX RSIS).

Η εταιρεία προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τη νοτιοκορεατική Sung Shin Rolling Stock Technology Ltd. (SSRST), με στόχο τη δημιουργία βάσης τοπικής συναρμολόγησης στην Ελλάδα και τη σταδιακή μετάβαση σε βιομηχανική παραγωγή μέσω μοντέλων SKD/CKD. Το μοντέλο αυτό προβλέπει τελική συναρμολόγηση στη χώρα, διασφαλίζοντας ποιοτικό έλεγχο, διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και καλύτερη διαχείριση κόστους και χρονοδιαγραμμάτων.

Κομβικής σημασίας θεωρείται η πιστοποίηση ECM (Entity in Charge of Maintenance) από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, καθώς και η επένδυση στην εκπαίδευση Ελλήνων τεχνικών και μηχανικών, με στόχο τη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας και τη θεμελίωση μακροπρόθεσμης βιομηχανικής συνέχειας.

Η ONEX RSIS αξιοποιεί τον μεγαλύτερο κόμβο βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, με εκτεταμένες εγκαταστάσεις στην Ελευσίνα και δυνατότητες που περιλαμβάνουν μεταλλικές κατασκευές ακριβείας, βαφή υψηλών προδιαγραφών, συναρμολόγηση οχημάτων, δοκιμές φορτίου και ποιοτικό έλεγχο.

Στους στρατηγικούς στόχους περιλαμβάνονται η ανάπτυξη περιφερειακής γραμμής παραγωγής τροχαίου υλικού, η δημιουργία κέντρου συντήρησης (MRO) και η ανάδειξη της εταιρείας σε θεσμικό βιομηχανικό εταίρο για διεθνείς συμπαραγωγές.