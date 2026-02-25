ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευ. Πιστιόλης: Εννέα νέα MR tankers με «κλειδωμένα» ναύλα ύψους $679 εκατ. για 11 έτη
Ναυτιλία
11:58 - 25 Φεβ 2026

Ευ. Πιστιόλης: Εννέα νέα MR tankers με «κλειδωμένα» ναύλα ύψους $679 εκατ. για 11 έτη

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε συμφωνία για την απόκτηση εννέα ειδικών εταιρειών (SPVs) που συνδέονται με αντίστοιχες συμβάσεις ναυπήγησης δεξαμενόπλοιων προχώρησε η TOP Ships, ενισχύοντας το βιβλίο παραγγελιών της με πλοία μεσαίου μεγέθους (MR) υψηλών προδιαγραφών και, κυρίως, με εξασφαλισμένη απασχόληση μακράς διάρκειας.

Η εταιρεία συμφώνησε να αποκτήσει το 100% των μετοχών εννέα εταιρειών με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ – των λεγόμενων SPVs – οι οποίες είναι αντισυμβαλλόμενες σε συμβάσεις ναυπήγησης για εννέα δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων/χημικών φορτίων χωρητικότητας 47.499 dwt έκαστο. Τα πλοία θα κατασκευαστούν στο κινεζικό ναυπηγείο Guangzhou Shipyard International Company Limited, με παραδόσεις προγραμματισμένες για το 2028 και το 2029.

Το συνολικό τίμημα εξαγοράς των SPVs ανέρχεται σε περίπου 41 εκατ. δολάρια. Λόγω της φύσης της συναλλαγής ως «related party transaction», η έγκριση δόθηκε από ειδική επιτροπή ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

«Κλειδωμένα» ναύλα επταετίας

Κρίσιμο στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί το γεγονός ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί η απασχόληση για το σύνολο των πλοίων μέσω χρονοναυλώσεων.

Τα συμβόλαια θα ξεκινούν από την παράδοση κάθε πλοίου και θα έχουν σταθερή διάρκεια επτά ετών, με δικαίωμα του ναυλωτή για επέκταση κατά τέσσερα επιπλέον έτη. Εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης, η συνολική δυνητική διάρκεια απασχόλησης μπορεί να φθάσει τα 11 έτη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το συνολικό δυνητικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο εσόδων (gross revenue backlog), συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών ετών, ανέρχεται σε περίπου 679 εκατ. δολάρια.

Η επιλογή των MR tankers χωρητικότητας περίπου 47.500 dwt εντάσσεται στη λογική ευελιξίας που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο τύπο πλοίων. Πρόκειται για κατηγορία που εξυπηρετεί τόσο μεταφορές καθαρών προϊόντων διύλισης όσο και χημικών φορτίων, προσφέροντας διαφοροποίηση και πρόσβαση σε πολλαπλές αγορές.

Με την κίνηση αυτή, η TOP Ships διευρύνει σημαντικά το orderbook της για την περίοδο 2028–2029, επενδύοντας σε νεότευκτα πλοία υψηλών προδιαγραφών σε μια περίοδο κατά την οποία η διαθεσιμότητα ναυπηγικών θέσεων στην Ασία παραμένει περιορισμένη.

Η επιλογή κινεζικού ναυπηγείου αντανακλά τη σημερινή πραγματικότητα της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας, όπου τα μεγάλα projects δεξαμενόπλοιων συγκεντρώνονται κυρίως σε Κίνα και Νότια Κορέα. Παράλληλα, η ύπαρξη refund guarantees αποτελεί βασικό μηχανισμό διασφάλισης για τον αγοραστή σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων.

Το πραγματικό τεστ για τη συμφωνία δεν θα δοθεί σήμερα, αλλά το 2028–2029, όταν τα πλοία θα αρχίσουν να παραδίδονται και να εισέρχονται σε εμπορική εκμετάλλευση. Μέχρι τότε, θα έχουν μεσολαβήσει αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, στην ενεργειακή πολιτική και στη ζήτηση προϊόντων διύλισης.

Η ύπαρξη πολυετών ναυλώσεων προσφέρει ορατότητα εσόδων. Δεν εξαλείφει, όμως, τους διαρθρωτικούς κινδύνους της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, η TOP Ships επιλέγει μια στρατηγική ανάπτυξης με προκαθορισμένη εμπορική κάλυψη – ένα μοντέλο που μειώνει την αβεβαιότητα, αλλά απαιτεί αυστηρή χρηματοοικονομική πειθαρχία για να αποδώσει.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Skroutz: Αύξηση τζίρου κατά 18% των καταστημάτων της περιφέρειας το 2025
Επιχειρήσεις

Skroutz: Αύξηση τζίρου κατά 18% των καταστημάτων της περιφέρειας το 2025

Υπ. Παιδείας: Ηλεκτρονικές εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά από τις 2 Μαρτίου
Ειδήσεις

Υπ. Παιδείας: Ηλεκτρονικές εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά από τις 2 Μαρτίου

Φλωρίδης για Τέμπη: Δυνατότητα εξετάσεων των σορών και σε εργαστήρια του εξωτερικού
Πολιτική

Φλωρίδης για Τέμπη: Δυνατότητα εξετάσεων των σορών και σε εργαστήρια του εξωτερικού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές
Ναυτιλία

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Moore Stephens: Σταθερότητα στα bulk carriers, μεγαλύτερη μεταβλητότητα στα tankers το 2024
Ναυτιλία

Moore Stephens: Σταθερότητα στα bulk carriers, μεγαλύτερη μεταβλητότητα στα tankers το 2024

Άλμα στους ναύλους LNG: Υψηλά πολλών μηνών λόγω περιορισμένων πλοίων και χειμερινής ζήτησης
Ναυτιλία

Άλμα στους ναύλους LNG: Υψηλά πολλών μηνών λόγω περιορισμένων πλοίων και χειμερινής ζήτησης

Bloomberg-Ευρωπαϊκά λιμάνια: Συμφόρηση, καθυστερήσεις και δασμοί ανεβάζουν τα ναύλα
Ειδήσεις

Bloomberg-Ευρωπαϊκά λιμάνια: Συμφόρηση, καθυστερήσεις και δασμοί ανεβάζουν τα ναύλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

Πολιτική
02/06/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:29

Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Πολιτική
02/06/2026 - 12:28

«Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκφραση Λαϊκού Μετώπου»: Τα πυρά της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση

Πολιτική
02/06/2026 - 12:24

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Ναυτιλία
02/06/2026 - 12:07

Ιστορική εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ - Χατζηιωάννου: Θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 12:04

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
02/06/2026 - 11:57

ΧΗΤΟΣ: Ενισχύει την παρουσία της μέσα από αποκλειστική συνεργασία με τη ΒΕΝΕΤΗΣ

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 11:48

AUSTRIACARD: Παρουσιάζει τη Stellar Metal Card Collection, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις premium πληρωμές

Το σκίτσο του ΚΥΡ
02/06/2026 - 11:47

Ανανεωμένος και με λόουερ

Πολιτική
02/06/2026 - 11:47

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πλησιάζει η «καταστροφή» του

Πολιτική
02/06/2026 - 11:41

Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και ανοίγει την πόρτα του κόμματος Τσίπρα

Νομίσματα
02/06/2026 - 11:30

Η Strategy του Saylor πούλησε Bitcoin για πρώτη φορά από το 2022

Εργασιακά
02/06/2026 - 11:21

Οι πληρωμές Μαΐου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 11:15

Τάσεις ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 11:11

Politico: H γαλλική ακροδεξιά εργαλειοποιεί τα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί αποδίδοντάς τα στη μετανάστευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ