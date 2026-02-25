Ευ. Πιστιόλης: Εννέα νέα MR tankers με «κλειδωμένα» ναύλα ύψους $679 εκατ. για 11 έτη

Σε συμφωνία για την απόκτηση εννέα ειδικών εταιρειών (SPVs) που συνδέονται με αντίστοιχες συμβάσεις ναυπήγησης δεξαμενόπλοιων προχώρησε η TOP Ships, ενισχύοντας το βιβλίο παραγγελιών της με πλοία μεσαίου μεγέθους (MR) υψηλών προδιαγραφών και, κυρίως, με εξασφαλισμένη απασχόληση μακράς διάρκειας.

Η εταιρεία συμφώνησε να αποκτήσει το 100% των μετοχών εννέα εταιρειών με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ – των λεγόμενων SPVs – οι οποίες είναι αντισυμβαλλόμενες σε συμβάσεις ναυπήγησης για εννέα δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων/χημικών φορτίων χωρητικότητας 47.499 dwt έκαστο. Τα πλοία θα κατασκευαστούν στο κινεζικό ναυπηγείο Guangzhou Shipyard International Company Limited, με παραδόσεις προγραμματισμένες για το 2028 και το 2029.

Το συνολικό τίμημα εξαγοράς των SPVs ανέρχεται σε περίπου 41 εκατ. δολάρια. Λόγω της φύσης της συναλλαγής ως «related party transaction», η έγκριση δόθηκε από ειδική επιτροπή ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

«Κλειδωμένα» ναύλα επταετίας

Κρίσιμο στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί το γεγονός ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί η απασχόληση για το σύνολο των πλοίων μέσω χρονοναυλώσεων.

Τα συμβόλαια θα ξεκινούν από την παράδοση κάθε πλοίου και θα έχουν σταθερή διάρκεια επτά ετών, με δικαίωμα του ναυλωτή για επέκταση κατά τέσσερα επιπλέον έτη. Εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης, η συνολική δυνητική διάρκεια απασχόλησης μπορεί να φθάσει τα 11 έτη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το συνολικό δυνητικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο εσόδων (gross revenue backlog), συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών ετών, ανέρχεται σε περίπου 679 εκατ. δολάρια.

Η επιλογή των MR tankers χωρητικότητας περίπου 47.500 dwt εντάσσεται στη λογική ευελιξίας που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο τύπο πλοίων. Πρόκειται για κατηγορία που εξυπηρετεί τόσο μεταφορές καθαρών προϊόντων διύλισης όσο και χημικών φορτίων, προσφέροντας διαφοροποίηση και πρόσβαση σε πολλαπλές αγορές.

Με την κίνηση αυτή, η TOP Ships διευρύνει σημαντικά το orderbook της για την περίοδο 2028–2029, επενδύοντας σε νεότευκτα πλοία υψηλών προδιαγραφών σε μια περίοδο κατά την οποία η διαθεσιμότητα ναυπηγικών θέσεων στην Ασία παραμένει περιορισμένη.

Η επιλογή κινεζικού ναυπηγείου αντανακλά τη σημερινή πραγματικότητα της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας, όπου τα μεγάλα projects δεξαμενόπλοιων συγκεντρώνονται κυρίως σε Κίνα και Νότια Κορέα. Παράλληλα, η ύπαρξη refund guarantees αποτελεί βασικό μηχανισμό διασφάλισης για τον αγοραστή σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων.

Το πραγματικό τεστ για τη συμφωνία δεν θα δοθεί σήμερα, αλλά το 2028–2029, όταν τα πλοία θα αρχίσουν να παραδίδονται και να εισέρχονται σε εμπορική εκμετάλλευση. Μέχρι τότε, θα έχουν μεσολαβήσει αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, στην ενεργειακή πολιτική και στη ζήτηση προϊόντων διύλισης.

Η ύπαρξη πολυετών ναυλώσεων προσφέρει ορατότητα εσόδων. Δεν εξαλείφει, όμως, τους διαρθρωτικούς κινδύνους της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, η TOP Ships επιλέγει μια στρατηγική ανάπτυξης με προκαθορισμένη εμπορική κάλυψη – ένα μοντέλο που μειώνει την αβεβαιότητα, αλλά απαιτεί αυστηρή χρηματοοικονομική πειθαρχία για να αποδώσει.