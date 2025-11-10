Moore Stephens: Σταθερότητα στα bulk carriers, μεγαλύτερη μεταβλητότητα στα tankers το 2024

Ο δείκτης, που βασίζεται σε ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις περισσότερων από 1.500 πλοιοκτητριών εταιρειών, αποτυπώνει με ακρίβεια τις πραγματικές μεταβολές στα λειτουργικά κόστη και τα έσοδα της αγοράς.

Στον τομέα των bulk carriers, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σύγκριση με το 2023.

Η μόνη σαφής διαφοροποίηση εντοπίζεται στα ανταλλακτικά, αυξημένα σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με εξαίρεση τα Panamax όπου σημειώθηκε μικρή μείωση 1%.

Αντίθετα, οι δαπάνες για επισκευές και συντηρήσεις μειώθηκαν στις περισσότερες κατηγορίες, εκτός από τα Panamax. Τα έξοδα για αναλώσιμα και γενικά υλικά πλοίου (stores) έμειναν σταθερά, με εξαίρεση τα Handysize όπου καταγράφηκε μείωση 10%.

Παρά τη σταθερότητα στα κόστη, τα έσοδα των bulk carriers κινήθηκαν ανοδικά. Τα Handysize, Handymax και Panamax παρουσίασαν αυξήσεις από 3% έως 10%, ενώ τα Capesize κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο, φτάνοντας το 36%.

Η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζει μια αγορά όπου τα λειτουργικά έξοδα παραμένουν υπό έλεγχο, την ώρα που η ζήτηση για major bulks ενισχύει τα ημερήσια έσοδα.

Στα δεξαμενόπλοια, οι τάσεις διαφοροποιούνται περισσότερο. Όλες οι κατηγορίες παρουσίασαν αύξηση στα έξοδα ανταλλακτικών, γεγονός που υποδηλώνει ενισχυμένες ανάγκες συντήρησης και υποστήριξης.

Παράλληλα, οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων μειώθηκαν σε σχέση με το 2023, με μόνη εξαίρεση τα Panamax tankers όπου καταγράφηκε αύξηση 30%. Οι δαπάνες για λιπαντικά κινήθηκαν ανοδικά σε ποσοστά 2% έως 18%, ενώ μόνο στα Panamax παρέμειναν αμετάβλητες.

Αντίστοιχα μικτή είναι και η εικόνα στα έσοδα των δεξαμενόπλοιων. Οι ημερήσιες αποδόσεις μειώθηκαν στην πλειονότητα των κατηγοριών, ενώ τα Panamax κινήθηκαν αντίθετα από τη γενική τάση, παρουσιάζοντας αύξηση 2%.

Το σύνολο των στοιχείων δείχνει ότι το 2024 ήταν μια χρονιά ισορροπίας για τα bulk carriers, με σταθερά κόστη και ενισχυμένες αποδόσεις, ενώ στα tankers η εικόνα χαρακτηρίστηκε από μεγαλύτερη μεταβλητότητα, τόσο ως προς τα λειτουργικά έξοδα όσο και ως προς τα έσοδα.