Η Capital Tankers του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Χρηματιστήριο του Όσλο: Στόχος η άντληση $345 εκατ.

Ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης προχωρά στην εισαγωγή των τάνκερ του στόλου του στο χρηματιστήριο του Όσλο μέσω της εταιρείας Capital Tankers Corp, συνδεδεμένης με την Capital Maritime & Trading. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων έως περίπου 345 εκατομμυρίων δολαρίων, με βάση ένα εκτεταμένο βιβλίο παραγγελιών δεξαμενόπλοιων αργού.

Η εταιρεία με έδρα τον Πειραιά επιδιώκει να αντλήσει περίπου 300 εκατ. δολάρια σε νορβηγικές κορόνες (NOK) μέσω της πώλησης μετοχών, ενώ επιπλέον 45 εκατ. δολάρια θα είναι διαθέσιμα μέσω του δικαιώματος υπερκατανομής (over-allotment). Οι μετοχές προσφέρονται στην τιμή των 134 NOK η καθεμία, με την έναρξη διαπραγμάτευσης να προβλέπεται γύρω στις 17 Μαρτίου. Η τιμή αυτή αποτιμά την εταιρεία (pre-money) σε περίπου 13,4 δισ. NOK. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση υποχρεώσεων νέων ναυπηγήσεων, αλλά και για κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η Capital Tankers διαθέτει ιδιόκτητο στόλο 30 δεξαμενόπλοιων, εκ των οποίων τρία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, πέντε πρόκειται να παραδοθούν σύντομα, ενώ 22 πλοία είναι υπό ναυπήγηση. Συγκεκριμένα, ο στόλος περιλαμβάνει 12 VLCC, 10 Suezmax και 8 Aframax/LR2. Επιπλέον, η εταιρεία κατέχει δικαιώματα προαίρεσης για 13 νεότευκτα πλοία, ασκήσιμα έως το τέλος του 2026, καθώς και δικαιώματα πρώτης άρνησης για πρόσθετα δεξαμενόπλοια και ευκαιρίες απασχόλησης που προέρχονται από την Capital Maritime για διάστημα έως 10 ετών μετά την εισαγωγή.

Η στρατηγική της Capital Tankers επικεντρώνεται στις αγορές spot και βραχυπρόθεσμων ναυλώσεων, εκμεταλλευόμενη τη μεταβλητότητα των ναύλων δεξαμενόπλοιων, διατηρώντας ταυτόχρονα ανταγωνιστική δομή κόστους. Μετά το ντεμπούτο της στο Euronext Growth Oslo, η εταιρεία δεν αποκλείει τη μετάβαση στην κύρια αγορά του Όσλο ή ακόμη και μια πιθανή διπλή εισαγωγή στις ΗΠΑ.

Ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές ορίστηκαν οι Fearnley Securities και Pareto Securities, ενώ οι Clarksons Securities και SB1 Markets θα λειτουργήσουν ως κοινοί διαχειριστές βιβλίου προσφορών για την ιδιωτική τοποθέτηση και την εισαγωγή.