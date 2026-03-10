Βύρων Βασιλειάδης: Σχεδιάζει είσοδο στα Δ/ξ πλοία κλάσης suezmax με νέες ναυπηγήσεις

Νέο βήμα επέκτασης στη ναυτιλία σχεδιάζει ο Βύρωνας Βασιλειάδης, καθώς φέρεται να εξετάζει την είσοδο του στην αγορά των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου κλάσης suezmax μέσω παραγγελιών νεότευκτων πλοίων σε κινεζικά ναυπηγεία.

Το σχέδιο αυτό αποτελεί το νεότερο στοιχείο στη στρατηγική ανάπτυξης της ναυτιλιακής εταιρείας Venergy Maritime, η οποία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει δημιουργήσει σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων σε νέα πλοία. Αν υλοποιηθεί, θα είναι η πρώτη φορά που ο όμιλος θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα των crude tankers, διευρύνοντας δυναμικά το χαρτοφυλάκιό του πέρα από τα δεξαμενόπλοια προϊόντων πετρελαίου.

Ο Βύρωνας Βασιλειάδης έγινε γνωστός αρχικά από τη δραστηριότητα του ομίλου V Group of Companies στον τομέα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών και της διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.

Ο όμιλος έχει αναπτύξει παρουσία σε μεγάλα λιμάνια και συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς, ενώ δραστηριοποιείται και στη Διώρυγα του Σουέζ, όπου χρησιμοποιεί ειδικά πλοία υποστήριξης και αντιρρυπαντικών υπηρεσιών, όπως το σκάφος Eco Suez I.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, ο επιχειρηματίας έχει ξεκινήσει μια συστηματική είσοδο στην εμπορική ναυτιλία, δημιουργώντας την Venergy Maritime ως ξεχωριστή ναυτιλιακή πλατφόρμα.

Η ανάπτυξη της εταιρείας είναι ιδιαίτερα γρήγορη για τα δεδομένα της ελληνικής ναυτιλίας. Μέσα σε περίπου δύο χρόνια, ο όμιλος έχει αποκτήσει ή παραγγείλει διψήφιο αριθμό πλοίων, ενώ συνεχίζει να εξετάζει νέες επενδύσεις.

Η πιθανή παραγγελία suezmax δείχνει ότι η στρατηγική του Βασιλειάδη δεν περιορίζεται σε ένα μόνο τμήμα της αγοράς, αλλά στοχεύει στη δημιουργία ευρύτερου στόλου δεξαμενόπλοιων.

Παράλληλα, με την είσοδο στα containerships μέσω θυγατρικής εταιρείας, ο όμιλος επιχειρεί να διαμορφώσει μια πολυεπίπεδη ναυτιλιακή παρουσία, που θα μπορεί να δραστηριοποιείται σε περισσότερους κύκλους της ναυλαγοράς.

Αν τελικά επιβεβαιωθεί η παραγγελία suezmax, η εταιρεία του Βασιλειάδη θα εισέλθει σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ναυτιλιακής αγοράς.

Τα suezmax, με χωρητικότητα περίπου 150.000–160.000 τόνους deadweight, αποτελούν βασικό τύπο πλοίου για τη μεταφορά αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Η συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις διεθνείς ενεργειακές ροές, καθώς το μέγεθός της επιτρέπει τη διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ, μειώνοντας σημαντικά τις αποστάσεις μεταφοράς.