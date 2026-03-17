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Στην Πάτρα η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΜΕ με τη νέα ηγεσία
Ναυτιλία
18:58 - 17 Μαρ 2026

Στην Πάτρα η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΜΕ με τη νέα ηγεσία

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Τον καθοριστικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα ελληνικά λιμάνια στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας υπογράμμισε ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), Παναγιώτης Αναστασόπουλος, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης υπό τη νέα του προεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, στον Οργανισμό Λιμένα Πάτρας. 

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Αναστασόπουλος ανέφερε ότι η ΕΛΙΜΕ μπορεί να λειτουργήσει ως θεσμικός πυλώνας συντονισμού, στρατηγικού σχεδιασμού και κοινής εκπροσώπησης του λιμενικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των λιμένων, στην εξωστρέφεια και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, η ΕΛΙΜΕ καλωσόρισε στο Διοικητικό της Συμβούλιο τον Αθανάσιο Λιάγκο, Αντιπρόεδρο της ONEX ELEFSIS PORT AND INTEGRATED LOGISTICS HUB A.E. και πρώην Πρόεδρο της Ένωσης. Η συμμετοχή του ενισχύει το Διοικητικό Συμβούλιο με εμπειρία και γνώση του λιμενικού τομέα.

Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών λιμένων, την προώθηση κοινών δράσεων και τη διαμόρφωση πλαισίου για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμενικού τομέα. Τα μέλη της Ένωσης επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να εργαστούν συντονισμένα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών λιμένων.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με κοινή κατεύθυνση τη συνέχιση της συνεργασίας στο πλαίσιο των στόχων της Ένωσης για την ενίσχυση του ελληνικού λιμενικού συστήματος και την ανάδειξη της χώρας ως σημαντικού κόμβου στη ναυτιλία και την κρουαζιέρα.

Εξάλλου η ΕΛΙΜΕ συμμετείχε σε ημερίδα για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας που πραγματοποιήθηκε στο Κατάκολο Πύργου, με την παρουσία του κ. Αναστασόπουλου και του Αντιπροέδρου της ΕΛΙΜΕ και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, Παναγιώτη Τσώνη.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Αναστασόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία της κρουαζιέρας για την τοπική ανάπτυξη, επισημαίνοντας τον ρόλο των λιμένων και της ναυτιλίας στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και της εξωστρέφειας. Από την πλευρά του, ο κ. Τσώνης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ λιμένων, τοπικής αυτοδιοίκησης και επενδυτικών φορέων, καθώς και της μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών.

Η συμμετοχή της ΕΛΙΜΕ στις εργασίες της ημερίδας ανέδειξε τη σταθερή παρουσία της Ένωσης στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον των ελληνικών λιμένων και της κρουαζιέρας.

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