MSC Cruises: Ααναθεωρεί το χειμερινό πρόγραμμα με τη δρομολόγηση του MSC World Europa στις Γαλλικές Αντίλλες

Η MSC Cruises ανακοίνωσε το αναθεωρημένο πρόγραμμα δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο 2026/2027, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην Καραϊβική με τη δρομολόγηση του MSC World Europa στις Γαλλικές Αντίλλες.

Αρχικά, το πλοίο επρόκειτο να δραστηριοποιηθεί στη Μέση Ανατολή από τον Νοέμβριο 2026 έως τον Απρίλιο 2027. Ωστόσο, θα πραγματοποιεί πλέον κρουαζιέρες διάρκειας 7 και 14 διανυκτερεύσεων στην Καραϊβική, με λιμάνια επιβίβασης το Fort-de-France (Μαρτινίκα), το Pointe-à-Pitre (Γουαδελούπη) και το Bridgetown (Μπαρμπάντος), καθώς και στάσεις σε προορισμούς όπως Castries (Αγία Λουκία), St. George's (Γρενάδα), Philipsburg (Άγιος Μαρτίνος), St. John's (Αντίγκουα και Μπαρμπούντα), Basseterre (Σεντ Κιτς και Νέβις), Roseau (Ντομίνικα) και Kingstown (Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες).

Η αλλαγή αυτή προσφέρει στους ταξιδιώτες μια ιδανική χειμερινή απόδραση σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς με ζεστό κλίμα παγκοσμίως, συνδυάζοντας παράλληλα τις σύγχρονες υποδομές και τις εμπειρίες νέας γενιάς που χαρακτηρίζουν το MSC World Europa.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του στόλου, το MSC World Europa θα αντικαταστήσει το MSC Seaview, το οποίο θα μεταφερθεί στη Νότια Αμερική (Βραζιλία και Αργεντινή) για τη χειμερινή περίοδο 2026/2027. Το νέο πρόγραμμα δρομολογίων του MSC Seaview αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Οι επιβάτες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει κράτηση για ταξίδια με το MSC World Europa για τη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς και οι ταξιδιωτικοί συνεργάτες, ενημερώνονται απευθείας και λαμβάνουν πλήρεις πληροφορίες για τις διαθέσιμες επιλογές τους, όπως η μεταφορά της κράτησης σε άλλη κρουαζιέρα ή η δυνατότητα πλήρους επιστροφής χρημάτων.

Παράλληλα, οι κρατήσεις για τα δρομολόγια του MSC Seaview στις Γαλλικές Αντίλλες παραμένουν σε ισχύ, χωρίς καμία αλλαγή σε πρόγραμμα, ημερομηνίες ή εμπειρία ταξιδιού. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους επιβάτες. Η περίοδος αυτή θα αποτελέσει και την πρώτη σεζόν παρουσίας του MSC World Europa στην περιοχή, ενός από τα πιο σύγχρονα και καινοτόμα πλοία της εταιρείας.

Το MSC World Europa θα επιστρέψει στην περιοχή για τη χειμερινή περίοδο 2027/2028, πραγματοποιώντας προσεγγίσεις σε Dubai, Abu Dhabi, το νησί Sir Bani Yas, το Bahrain και το Doha. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.