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Νέος Κανονισμός Ρυμούλκησης στον ΟΛΠ: Δύο ενώσεις, δύο αναγνώσεις
Ναυτιλία
07:50 - 11 Μάι 2026

Νέος Κανονισμός Ρυμούλκησης στον ΟΛΠ: Δύο ενώσεις, δύο αναγνώσεις

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Στο επίκεντρο ο ιδιωτικός χαρακτήρας του λιμένα Πειραιά και οι αποφάσεις που επηρεάζουν ασφάλεια, ανταγωνισμό και κόστος, με την έκδοση του νέου Κανονισμού Ρυμούλκησης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.   

Η έκδοση του νέου Κανονισμού Ρυμούλκησης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ανέδειξε δύο αντίθετες προσεγγίσεις στον κλάδο των ρυμουλκήσεων, με φόντο τη λειτουργία του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας, ο οποίος τελεί υπό ιδιωτική διαχείριση.

Πρώτη, η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων κάνει λόγο για «γκρίζες ζώνες» στον νέο Κανονισμό, υποστηρίζοντας ότι το πλαίσιο που υιοθετήθηκε δεν συνιστά πραγματικό βήμα εκσυγχρονισμού. Η κριτική της επικεντρώνεται κυρίως στην απουσία γενικευμένων υποχρεώσεων πυροσβεστικού εξοπλισμού για τα ρυμουλκά και στη μη θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας για τα πλοία που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την Ένωση, ο Κανονισμός αφήνει ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας, ιδίως ως προς την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς σε μεγάλα πλοία, όπως τα κρουαζιερόπλοια. Παράλληλα, εκτιμά ότι η απουσία ηλικιακού ορίου επιτρέπει τη συνέχιση δραστηριοποίησης παλαιών ρυμουλκών, με επιπτώσεις στην επιχειρησιακή επάρκεια, στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στην ανανέωση του στόλου. Η ίδια πλευρά συνδέει το θέμα και με την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι αυστηρότερες προδιαγραφές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για νέες επενδύσεις.

Στον αντίποδα, η Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών - Εφοπλιστών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων «Άγιος Νικόλαος» αντιμετωπίζει θετικά τον νέο Κανονισμό, κάνοντας λόγο για ουσιαστικό βήμα εκσυγχρονισμού. Κατά την Ένωση, το νέο πλαίσιο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας και εναρμονισμένο με πρακτικές που εφαρμόζονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά και γειτονικά λιμάνια.

Η Ένωση «Άγιος Νικόλαος» υποστηρίζει ότι ο Κανονισμός επιχειρεί να διαμορφώσει ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την επιχειρησιακή επάρκεια, τη διαφάνεια και τη διατήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη διαδικασία κατάρτισης και παρουσίασης του Κανονισμού, την οποία χαρακτηρίζει ανοιχτή και θεσμικά διαφανή.

Σε σχέση με τα όρια ηλικίας των ρυμουλκών, η ίδια πλευρά θεωρεί ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να κρίνεται αποκλειστικά από την ηλικία ενός πλοίου, αλλά από την πραγματική του κατάσταση, τη συντήρηση, τις πιστοποιήσεις και τη συμμόρφωσή του με τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες. Αντίστοιχα, για τις απαιτήσεις πυρόσβεσης, υποστηρίζει ότι πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και να λαμβάνεται υπόψη ότι τα σύγχρονα κρουαζιερόπλοια διαθέτουν ήδη εξελιγμένα ίδια μέσα πυρασφάλειας.

Η αντιπαράθεση αποκτά πρόσθετη διάσταση από το γεγονός ότι ο ΟΛΠ λειτουργεί ως ιδιωτικά διαχειριζόμενο λιμάνι. Ως εκ τούτου, τα περιθώρια παρέμβασης των αρμόδιων υπουργών, τους οποίους επικαλείται η Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων, είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένα, εφόσον οι αποφάσεις για το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του λιμένα λαμβάνονται εντός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη σύμβαση παραχώρησης και τη λειτουργία του Οργανισμού.

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