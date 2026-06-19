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ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1,9% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Απρίλιο
Ναυτιλία
12:22 - 19 Ιουν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1,9% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Απρίλιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα (19/6) τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για το μήνα Απρίλιο 2026.

Ειδικότερα:

  • Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση κατά 1,9%. Αύξηση κατά 0,7% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου έτους 2025 προς τον Απρίλιο 2024.
  • Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 0,8% τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Απριλίου 2025. Μείωση 3,4% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου έτους 2025 προς τον Απρίλιο 2024.

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