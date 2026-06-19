ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1,9% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Απρίλιο

Ειδικότερα:
- Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση κατά 1,9%. Αύξηση κατά 0,7% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου έτους 2025 προς τον Απρίλιο 2024.
- Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 0,8% τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Απριλίου 2025. Μείωση 3,4% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου έτους 2025 προς τον Απρίλιο 2024.