HAVAS COMMERCE: Στροφή Ελλήνων καταναλωτών στην κυκλική οικονομία – Το 50% έχει προβεί σε αγορά μεταχειρισμένου προϊόντος το περασμένο δωδεκάμηνο

Με 1 στους 2 Έλληνες να δηλώνει ότι έχει αγοράσει μεταχειρισμένα ή επιδιορθωμένα προϊόντα μέσα στο τελευταίο 12μηνο, η χώρα καταλαμβάνει την 6η θέση παγκοσμίως, ξεπερνώντας αγορές όπως η Γερμανία και το Βέλγιο.
Η στροφή αυτή αποκτά στρατηγική σημασία για το μέλλον του λιανεμπορίου και τις τάσεις των καταναλωτών στη μετά-covid εποχή, μιας κι η στάση των καταναλωτών δείχνει ότι η προτίμηση μεταχειρισμένων συνιστά μια πολύ συνειδητή, οικονομική επιλογή και όχι απλώς lifestyleτάση.
Ελλάδα: Ισχυρή κουλτούρα κυκλικής κατανάλωσης - Πρωταθλήτρια στο «ανταλλάσσω»
Η Ελλάδα εμφανίζει την πιο διαδεδομένη κουλτούρα ανταλλαγής και δανεισμού μεταξύ όλων των χωρών της έρευνας:
· 34% των Ελλήνων έχουν ανταλλάξει προϊόντα με άλλους, έναντι 19% διεθνώς (η υψηλότερη θέση από όλες τις χώρες).
· Μόνο 26% δεν έχουν καμία εμπλοκή με κυκλικές πρακτικές, κάτω από τον μέσο όρο του 31%.
Οικονομία, αυθεντικότητα και οικολογία οι βασικοί μοχλοί
Το ισχυρότερο κίνητρο για τις αγορές από «δεύτερο χέρι» στην Ελλάδα είναι οι οικονομικοί λόγοι (50%), το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Άλλα βασικά κίνητρα είναι η πρόσβαση σε μοναδικά ή premium προϊόντα, αλλά και η οικολογική συνείδηση, που αναδεικνύεται κυρίως στις νεότερες γενιές.
Κυρίαρχες κατηγορίες: Ηλεκτρονικά, Αυτοκίνητα, Ένδυση
- Ηλεκτρονικά προϊόντα είναι η κορυφαία κατηγορία μεταχειρισμένων αγορών στην Ελλάδα (32%, πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο).
- Αυτοκίνητα: Η Ελλάδα μαζί με τη Βραζιλία κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά μεταχειρισμένων αγορών στον κλάδο (35%, έναντι 23% παγκοσμίως).
- Ρούχα και βιβλία/videogames επίσης εμφανίζουν υψηλή συχνότητα, αν και με ελαφρώς χαμηλότερα ποσοστά από τον διεθνή μέσο όρο.
Ψηφιακή πρώτη επιλογή για τον Έλληνα καταναλωτή
Η αγορά μεταχειρισμένων στην Ελλάδα αποτελεί κυρίως ψηφιακή εμπειρία:
- Το 71% των καταναλωτών προτιμούν online διαφήμιση για πληροφόρηση και το 58% τα socialmedia, πολύ πάνω από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο.
- Το 88% πραγματοποιεί αγορές από «δεύτερο χέρι» μέσω ειδικών εφαρμογών και marketplaces, με φυσικά καταστήματα και socialmedia να ακολουθούν.
Η τιμή κυριαρχεί στις αποφάσεις
· 72% των Ελλήνων επιλέγουν μεταχειρισμένα προϊόντα κυρίως για την τιμή τους (έναντι 59% διεθνώς).
· Δεύτερο πιο σημαντικό κριτήριο: κατάσταση/ποιότητα του προϊόντος και η ύπαρξη εγγυήσεων.
Οι πιο "εντατικοί" χρήστες είναι... οι μεγαλύτεροι ηλικιακά
· Η κύρια ηλικιακή ομάδα που κινεί την αγορά μεταχειρισμένων στην Ελλάδα είναι 56-65 ετών, όχι οι νέοι. Οδηγούνται κυρίως από την ανάγκη για οικονομία, και όχι από περιβαλλοντικά κίνητρα.
· Παρατηρείται αυξανόμενη διείσδυση και στους GenZ & Millennials, κυρίως μέσω ψηφιακών καναλιών.
Εμπιστοσύνη & ασφάλεια: το ζητούμενο
· 8 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι εξετάζουν πολύ προσεκτικά ένα προϊόν πριν το αγοράσουν.
· Μόνο 3% αγοράζουν χωρίς καμία εγγύηση.
· Πιο σημαντικοί παράγοντες "ασφάλειας":
o Αξιολογήσεις site/platforms
o Φωτογραφίες υψηλής ποιότητας
o Πολιτικές επιστροφής και εγγύησης
Η αγορά μεταχειρισμένων έχει μέλλον: ευκαιρία για καινοτομία & στρατηγική ένταξη
· 83% των καταναλωτών θέλουν να βλέπουν μεταχειρισμένα προϊόντα δίπλα στα καινούργια στα καταστήματα.
· Οι Έλληνες ζητούν μια δομημένη εμπειρία αγοράς και επαγγελματοποίησή της, όπως:
o Επαγγελματικές πλατφόρμες μεταπώλησης
o Υπηρεσίες επιδιόρθωσης σε καταστήματα
o Ειδικά cornersμεταχειρισμένων σε φυσικά σημεία πώλησης
o Εργαλεία διαφάνειας (π.χ. έλεγχος αυθεντικότητας, ψηφιακά “ιστορικά” προϊόντων)
· 51% πιστεύουν ότι η προτίμηση στα μεταχειρισμένα θα επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων στο μέλλον, ενώ το 38% θεωρεί ότι η ανάπτυξή της αγοράς θα περιοριστεί σε ειδικές κατηγορίες, όπως τα είδη πολυτελείας, τα σπάνια ή τα vintage.
· Μόνο 9% θεωρούν ότι θα μειωθεί λόγω των φτηνών brand όπως Shein ή Temu.
· Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (81%) δηλώνει θετική εμπειρία αγοράς, ενώ 9 στους 10 είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιστροφής ή ανταλλαγής προϊόντων που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα.
Επιχειρηματική πρόκληση και ευκαιρία η αγορά μεταχειρισμένων στην Ελλάδα
Η ελληνική αγορά μεταχειρισμένων δεν αποτελεί πλέον «λύση ανάγκης», αλλά μετατρέπεται σε δομικό στοιχείο της σύγχρονης καταναλωτικής συμπεριφοράς και ήρθε για να μείνει. Η ψηφιακή ωριμότητα της αγοράς από «δεύτερο χέρι» στην Ελλάδα, η στροφή προς βιώσιμη κατανάλωση και η ανάγκη για αξιόπιστες λύσεις δημιουργούν ένα νέο πεδίο δράσης για brands, retailers και e-commerce επιχειρήσεις, για τεχνολογική ανάπτυξη και startup λύσεις.