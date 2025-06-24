HAVAS COMMERCE: Στροφή Ελλήνων καταναλωτών στην κυκλική οικονομία – Το 50% έχει προβεί σε αγορά μεταχειρισμένου προϊόντος το περασμένο δωδεκάμηνο

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Σημαντική στροφή προς την κυκλική κατανάλωση αποτυπώνει η νέα πανευρωπαϊκή έρευνα που παρουσιάζει η SolidHavas, η οποία πραγματοποιήθηκε από την HavasCommerce, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει μεταξύ των 13 χωρών για την αυξανόμενη αποδοχή και χρήση μεταχειρισμένων προϊόντων.

Με 1 στους 2 Έλληνες να δηλώνει ότι έχει αγοράσει μεταχειρισμένα ή επιδιορθωμένα προϊόντα μέσα στο τελευταίο 12μηνο, η χώρα καταλαμβάνει την 6η θέση παγκοσμίως, ξεπερνώντας αγορές όπως η Γερμανία και το Βέλγιο.

Η στροφή αυτή αποκτά στρατηγική σημασία για το μέλλον του λιανεμπορίου και τις τάσεις των καταναλωτών στη μετά-covid εποχή, μιας κι η στάση των καταναλωτών δείχνει ότι η προτίμηση μεταχειρισμένων συνιστά μια πολύ συνειδητή, οικονομική επιλογή και όχι απλώς lifestyleτάση.

Ελλάδα: Ισχυρή κουλτούρα κυκλικής κατανάλωσης - Πρωταθλήτρια στο «ανταλλάσσω»

Η Ελλάδα εμφανίζει την πιο διαδεδομένη κουλτούρα ανταλλαγής και δανεισμού μεταξύ όλων των χωρών της έρευνας:

· 34% των Ελλήνων έχουν ανταλλάξει προϊόντα με άλλους, έναντι 19% διεθνώς (η υψηλότερη θέση από όλες τις χώρες).

· Μόνο 26% δεν έχουν καμία εμπλοκή με κυκλικές πρακτικές, κάτω από τον μέσο όρο του 31%.

Οικονομία, αυθεντικότητα και οικολογία οι βασικοί μοχλοί

Το ισχυρότερο κίνητρο για τις αγορές από «δεύτερο χέρι» στην Ελλάδα είναι οι οικονομικοί λόγοι (50%), το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Άλλα βασικά κίνητρα είναι η πρόσβαση σε μοναδικά ή premium προϊόντα, αλλά και η οικολογική συνείδηση, που αναδεικνύεται κυρίως στις νεότερες γενιές.

Κυρίαρχες κατηγορίες: Ηλεκτρονικά, Αυτοκίνητα, Ένδυση

Ηλεκτρονικά προϊόντα είναι η κορυφαία κατηγορία μεταχειρισμένων αγορών στην Ελλάδα (32%, πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο).

Αυτοκίνητα: Η Ελλάδα μαζί με τη Βραζιλία κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά μεταχειρισμένων αγορών στον κλάδο (35%, έναντι 23% παγκοσμίως).

Ρούχα και βιβλία/ video games επίσης εμφανίζουν υψηλή συχνότητα, αν και με ελαφρώς χαμηλότερα ποσοστά από τον διεθνή μέσο όρο.

Ψηφιακή πρώτη επιλογή για τον Έλληνα καταναλωτή

Η αγορά μεταχειρισμένων στην Ελλάδα αποτελεί κυρίως ψηφιακή εμπειρία:

Το 71% των καταναλωτών προτιμούν online διαφήμιση για πληροφόρηση και το 58% τα social media , πολύ πάνω από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο.

Το 88% πραγματοποιεί αγορές από «δεύτερο χέρι» μέσω ειδικών εφαρμογών και marketplaces , με φυσικά καταστήματα και social media να ακολουθούν.

Η τιμή κυριαρχεί στις αποφάσεις

· 72% των Ελλήνων επιλέγουν μεταχειρισμένα προϊόντα κυρίως για την τιμή τους (έναντι 59% διεθνώς).

· Δεύτερο πιο σημαντικό κριτήριο: κατάσταση/ποιότητα του προϊόντος και η ύπαρξη εγγυήσεων.

Οι πιο "εντατικοί" χρήστες είναι... οι μεγαλύτεροι ηλικιακά

· Η κύρια ηλικιακή ομάδα που κινεί την αγορά μεταχειρισμένων στην Ελλάδα είναι 56-65 ετών, όχι οι νέοι. Οδηγούνται κυρίως από την ανάγκη για οικονομία, και όχι από περιβαλλοντικά κίνητρα.

· Παρατηρείται αυξανόμενη διείσδυση και στους GenZ & Millennials, κυρίως μέσω ψηφιακών καναλιών.

Εμπιστοσύνη & ασφάλεια: το ζητούμενο

· 8 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι εξετάζουν πολύ προσεκτικά ένα προϊόν πριν το αγοράσουν.

· Μόνο 3% αγοράζουν χωρίς καμία εγγύηση.

· Πιο σημαντικοί παράγοντες "ασφάλειας":

o Αξιολογήσεις site/platforms

o Φωτογραφίες υψηλής ποιότητας

o Πολιτικές επιστροφής και εγγύησης

Η αγορά μεταχειρισμένων έχει μέλλον: ευκαιρία για καινοτομία & στρατηγική ένταξη

· 83% των καταναλωτών θέλουν να βλέπουν μεταχειρισμένα προϊόντα δίπλα στα καινούργια στα καταστήματα.

· Οι Έλληνες ζητούν μια δομημένη εμπειρία αγοράς και επαγγελματοποίησή της, όπως:

o Επαγγελματικές πλατφόρμες μεταπώλησης

o Υπηρεσίες επιδιόρθωσης σε καταστήματα

o Ειδικά cornersμεταχειρισμένων σε φυσικά σημεία πώλησης

o Εργαλεία διαφάνειας (π.χ. έλεγχος αυθεντικότητας, ψηφιακά “ιστορικά” προϊόντων)

· 51% πιστεύουν ότι η προτίμηση στα μεταχειρισμένα θα επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων στο μέλλον, ενώ το 38% θεωρεί ότι η ανάπτυξή της αγοράς θα περιοριστεί σε ειδικές κατηγορίες, όπως τα είδη πολυτελείας, τα σπάνια ή τα vintage.

· Μόνο 9% θεωρούν ότι θα μειωθεί λόγω των φτηνών brand όπως Shein ή Temu.

· Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (81%) δηλώνει θετική εμπειρία αγοράς, ενώ 9 στους 10 είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιστροφής ή ανταλλαγής προϊόντων που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα.

Επιχειρηματική πρόκληση και ευκαιρία η αγορά μεταχειρισμένων στην Ελλάδα

Η ελληνική αγορά μεταχειρισμένων δεν αποτελεί πλέον «λύση ανάγκης», αλλά μετατρέπεται σε δομικό στοιχείο της σύγχρονης καταναλωτικής συμπεριφοράς και ήρθε για να μείνει. Η ψηφιακή ωριμότητα της αγοράς από «δεύτερο χέρι» στην Ελλάδα, η στροφή προς βιώσιμη κατανάλωση και η ανάγκη για αξιόπιστες λύσεις δημιουργούν ένα νέο πεδίο δράσης για brands, retailers και e-commerce επιχειρήσεις, για τεχνολογική ανάπτυξη και startup λύσεις.