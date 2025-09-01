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Ρεύμα: Κινήσεις για να αποτραπεί το «ηλεκτροσόκ» πριν τη ΔΕΘ
Οικονομία
09:10 - 01 Σεπ 2025

Ρεύμα: Κινήσεις για να αποτραπεί το «ηλεκτροσόκ» πριν τη ΔΕΘ

Γιώργος Αλεξάκης
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Με το ενεργειακό να αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες της ακρίβειας, αλλά και παράγοντα που «ροκανίζει» την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων η κυβέρνηση, λίγο πριν τη ΔΕΘ, επιχειρεί δράσεις «άμεσης» πυρόσβεσης στο μέτωπο που στο παρελθόν έχει φέρει απανωτά «ηλεκτροσόκ», σε νοικοκυριά και παραγωγή, αλλά και σε βαριά πολιτικά κόστη.

Έτσι, με δεδομένο ότι η μέση τιμή χονδρικής για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διαμορφώνεται στα 73,15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ήτοι μειωμένη κατά 27,5% σε σχέση με τον Ιούλιο (100,57€/MWh) και 15,23% σε σχέση με τον Ιούνιο (85,42€/MWh), μήνυμα στους προμηθευτές να αποτυπώσουν στους λογαριασμούς ρεύματος τη σημαντική πτώση της χονδρικής τιμής έστειλε χθες (31/8) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στη λιανική», τόνισε ο πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι αν αυτό δεν συμβεί, η κυβέρνηση θα παρέμβει. «Εύλογα, λοιπόν, αναμένω η πτώση αυτή να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον επόμενο μήνα, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η πράσινη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα των πολλών, ώστε τελικά να βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι από αυτήν, και όχι κάποιοι μόνο σε βάρος των περισσότερων» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης την ανάρτησή του στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων ανασκοπήσεων που κάνει.

Πάντως, δεν έλειψαν τα σχόλια για το ότι η παρέμβαση είναι απλά επικοινωνιακή, καθώς αυτό που πραγματικά θα δώσει λύση είναι η προώθηση μεταρρύθμισης της αγοράς, με π.χ. με καθιέρωση της προθεσμιακής αγοράς, απευθείας διοχέτευση του πράσινου ρεύματος στην παραγωγή κτλ. Παραλληλα αναφέρουν ότι ήδη είναι αναμενόμενη η μείωση των πράσινων τιμολογίων για τον επόμενο μήνα, όπως έχει δείξει ήδη η Prtoergia.

Nα σημειωθεί, πάντως, ότι η πτώση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι «δείκτης» για μειώσεις στους λογαριασμούς των νοικοκυριών, μια και υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες κόστους, όπως οι τιμές αερίου, τα “φέσια” των προμηθευτών από “ενεργειακό τουρισμό”, ρευματοκλοπές, απώλειες δικτύου (κατ΄ εκτίμηση είναι σχεδόν στο 1 δισεκ. σε ετήσια βάση), οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για ισχύ που δεσμεύουν κτλ.

Σχετικά με τις ΑΠΕ και το κόστος ενέργειας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η Ελλάδα αποκτά σταδιακά ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία και μετατρέπεται από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας. Με τη βοήθεια των νέων ΑΠΕ, του ήλιου και των ανέμων αλλά χάρη και στις δικές μας παρεμβάσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να διορθώσουμε αστοχίες της ενιαίας αγοράς ενέργειας, φέτος το καλοκαίρι οι τιμές χονδρικής έπεσαν τον Αύγουστο πολύ σημαντικά. Σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, οι τιμές χονδρικής φέτος μειώθηκαν κατά 29%, ενώ η ψαλίδα της περιοχής μας με την κεντρική Ευρώπη περιορίστηκε σημαντικά, με τη χώρα μας να έχει χαμηλότερες τιμές χονδρικής τον Αύγουστο από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία».

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ενεργοποιήσει μηχανισμούς άμυνας, με την επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον περασμένο Ιανουάριο για τη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου της εξέλιξης των τιμών. Ακολούθησαν οι παρεμβάσεις του υπουργείου Ενέργειας στα Συμβούλια Υπουργών της ΕΕ. Η αλληλουχία αυτών των πρωτοβουλιών οδήγησε στη δημιουργία της ευρωπαϊκής task force, η οποία συνεδριάζει εκ νέου στις 4 Σεπτεμβρίου στη Δανία με τη συμμετοχή και της Ελλάδας.

Οι προμηθευτές

Σε αυτό το κλίμα, αλλά με την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη να έχει τιμή ανεβασμένη κατά 63,46% στα 96,94 ευρώ/MWh, με τις ΑΠΕ να έχουν μερίδιο της τάξης του 46,59% και το αέριο 41.59%, οι προμηθευτές ανακοινώνουν σήμερα (1/7) τις χρεώσεις Σεπτεμβρίου. Θα φανεί συνεπώς αν η πτώση της χονδρικής τιμής θα μεταφερθεί, αυτή τη φορά, στη λιανική. Ήδη η Protergia έδωσε πρώτη το «σήμα» με μειώσεις στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Έτσι, το οικιακό πράσινο τιμολόγιο είναι στα 0,159 €/kWh με συνέπεια, 11,2% χαμηλότερο σε σχέση με τον Αύγουστο. Τα κίτρινα τιμολόγια είναι μειωμένα έως 18%. Το Value Deal on time παραμένει σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή 0,09093 €/kWh.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς παραπέμπουν σε ανάλογες κινήσεις από τη ΔΕΗ που αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο η ΔΕΗ απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του ρεύματος. Συγκεκριμένα η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου μειώνεται στα 15,153 λεπτά/kWh, με τη ΔΕΗ να εφαρμόζει έκπτωση 12,5% στη βασική τιμή και να απορροφά την αύξηση κατά 17,7% στη χονδρεμπορική τιμή του Ιουλίου. Να σημειωθεί ότι στις ανακοινώσεις τους οι πάροχοι έδωσαν για τον Αύγουστο έδωσαν τιμές που ξεκινούν από 15,1 λεπτά/Kwh και φτάνουν έως τα 25 λεπτά /KWh.

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