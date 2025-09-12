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Πιερρακάκης: Η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά διορθώνει μια αδικία
Οικονομία
19:39 - 12 Σεπ 2025

Πιερρακάκης: Η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά διορθώνει μια αδικία

Reporter.gr Newsroom
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«Στόχος μας είναι η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και τα συνολικότερα μέτρα μείωσης φόρων σε οικογένειες, νέους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες να λειτουργήσουν όλα αυτά μαζί με έναν τρόπο που θα δώσει στις τοπικές κοινωνίες ακόμη μεγαλύτερη στήριξη εισοδήματος. Ειδικά στους ακρίτες μας και σε εκείνους που κρατούν τη χώρα όρθια με μεγαλύτερες δυσκολίες».

Την επισήμανση αυτή έκανε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην τηλεόραση του Aeolos TV και στη δημοσιογράφο Πέλλη Γιακουμή. Ο Υπουργός συμφώνησε ότι η μείωση του ΦΠΑ σε ποσοστό 30% στα ακριτικά νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσου έρχεται να διορθώσει μια αδικία, καθώς μέχρι πρότινος ίσχυε μόνο σε πέντε νησιά που διατηρούν χώρους υποδοχής προσφύγων.

Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από τα μέτρα

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε θετικά τα πρώτα μηνύματα που έχει λάβει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα μέτρα. «Η γενική ανταπόκριση στη φορολογική μεταρρύθμιση, είναι πάρα πολύ θετική», είπε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται να γίνει ακόμη θετικότερη όταν οι πολίτες καταλάβουν τη διαφορά στην πράξη.

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε ακριτικά και άλλα μικρά νησιά έχει ως αποτέλεσμα το μέτρο αυτό να αφορά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, καθώς υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις ανήκουν σε κατοίκους των νησιών.

Ανάπτυξη κάθε χρόνο, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και πραγματική σύγκλιση με την ΕΕ

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η καλύτερη συνταγή για τη στήριξη των πολιτών αυτή τη στιγμή είναι η «ανάπτυξη κάθε χρόνο», εξηγώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία και κυρίως σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη «μεγάλη εκκρεμότητα», όπως χαρακτηριστικά είπε, που παραμένει η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, προκειμένου να επιτευχθεί η πραγματική σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η χώρα σχεδόν χρεοκόπησε τρεις φορές. Έπρεπε να καλύψουμε το έδαφος της χαμένης δεκαετίας και παράλληλα να στηρίξουμε περισσότερο το εισόδημα των πολιτών, αλλά χωρίς την επανάληψη του ίδιου λάθους».

Τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα να φτάσουν σε όλο τον κόσμο

Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και στον σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν τα νησιά προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς τα πολύ καλά ελληνικά προϊόντα, όπως αυτά που υπάρχουν στα ελληνικά νησιά, πρέπει να φτάσουν σε όλο τον κόσμο, σε όσο το δυνατόν περισσότερους.

Ευελιξία και αμεσότητα για μεταφορικό ισοδύναμο

Ο Υπουργός έδωσε απαντήσεις και για το μεταφορικό ισοδύναμο, ένα εργαλείο στήριξης των κατοίκων των νησιών. «Πέρυσι, 425.000 νησιώτες μας στηρίχθηκαν από το μεταφορικό ισοδύναμο και από τα 88 εκατ. ευρώ ,αν δεν κάνω λάθος , που ήταν το συνολικό κόστος των εισιτηρίων, τα 42 εκατ. καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Γνωρίζω ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις, αν και μέχρι τις 10 Ιουνίου φέτος, τα 9 εκατομμύρια είχαν ήδη πληρωθεί» είπε και πρόσθεσε ότι «στόχος μας είναι αυτά τα πράγματα να γίνονται ακόμη γρηγορότερα, με έναν ακόμη πιο αποτελεσματικό τρόπο, για να μπορούμε να στηρίζουμε τους νησιώτες μας – άλλωστε, σε οικονομικό επίπεδο η στήριξη του μέτρου είναι κάθετη και απόλυτη».

Ένα συνημμένο • Σαρώθη
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