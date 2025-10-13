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UBS για εξαγορά Eurolife: Ενισχύει τη στρατηγική ισχύ της Eurobank – Σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο στα €4,10
Αναλύσεις
17:50 - 13 Οκτ 2025

UBS για εξαγορά Eurolife: Ενισχύει τη στρατηγική ισχύ της Eurobank – Σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο στα €4,10

Reporter.gr Newsroom
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Ως ένα καλά σχεδιασμένο βήμα στρατηγικής ενδυνάμωσης χαρακτηρίζει η UBS τη συμφωνία εξαγοράς του 80% της Eurolife FFH από τη Fairfax από τη Eurobank, τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική της τράπεζας για πλήρη ενοποίηση του ασφαλιστικού της βραχίονα και αξιοποίηση του υπερβάλλοντος κεφαλαίου της.

Ο ελβετικός οίκος διατηρεί τη σύσταση “Buy” για τη μετοχή της Eurobank, με τιμή-στόχο τα €4,10, εκτιμώντας ότι η συναλλαγή θα έχει θετική επίδραση στα κέρδη και στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE), ενώ θα αναβαθμίσει ποιοτικά το προφίλ εσόδων του ομίλου.

Η UBS εκτιμά ότι η εξαγορά θα είναι επωφελής για την κερδοφορία (EPS-accretive), προβλέποντας άνοδο 5% στα καθαρά κέρδη και βελτίωση κατά 100 μονάδες βάσης στον δείκτη ROTE έως το 2026. Παράλληλα, το ποσοστό των προμηθειών στα συνολικά έσοδα της Eurobank αναμένεται να αυξηθεί στο 35% από 23% σήμερα, ενισχύοντας τη σταθερότητα και τη διαφοροποίηση του ισολογισμού.

Η πλήρης ενσωμάτωση της Eurolife αποτελεί, σύμφωνα με τον οίκο, «το φυσικό επόμενο βήμα» για την εξέλιξη του οικοσυστήματος bancassurance της Eurobank, επιτρέποντας πλήρη έλεγχο προϊόντων, τιμολόγησης και δικτύου διανομής.

Η UBS χαρακτηρίζει την αποτίμηση της Eurolife σε 1,45 φορές την καθαρή λογιστική αξία ως ρεαλιστική και δίκαιη, δεδομένης της υψηλής αποδοτικότητάς της (ROE άνω του 20%). Η επίδραση στο κεφαλαιακό προφίλ της Eurobank εκτιμάται περιορισμένη, με κόστος περίπου 120 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1, που παραμένει άνω του 13,5% μετά τη χρήση του Danish compromise.

Η τράπεζα, σημειώνει η UBS, «διατηρεί ισχυρό ισολογισμό και ευελιξία για μελλοντικές διανομές», καθώς η συναλλαγή δεν περιορίζει τις προοπτικές μερισματικής πολιτικής.

Η Eurobank παγιώνει τη θέση της

Με τη συμφωνία αυτή, η Eurobank επιλέγει να επενδύσει στο ίδιο της το οικοσύστημα, ενισχύοντας τον έλεγχο, τις συνέργειες και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων της.

Η UBS επισημαίνει ότι η μετοχή παραμένει ελκυστικά αποτιμημένη, διαπραγματευόμενη σε P/E 8,7x (2026) και P/BV 1,5x (2025), με βιώσιμο ROTE στο 17,5%. Η εξαγορά, σύμφωνα με τον οίκο, θα λειτουργήσει ως καταλύτης επανεκτίμησης (re-rating), καθώς ενισχύει την προβλεψιμότητα των εσόδων και το προφίλ ανάπτυξης της τράπεζας.

«Η Eurobank επενδύει στρατηγικά στην ίδια της τη βάση, επιλέγοντας ανάπτυξη μέσω συνέργειας και ελέγχου, εδραιώνοντας τον ρόλο της ως την πιο ισορροπημένη ελληνική τράπεζα ανάμεσα στην ανάπτυξη και την απόδοση μερισμάτων», τονίζει η UBS.

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