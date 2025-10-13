Οπισθοχώρησε το ΧΑ παρά τα σημαντικά deals ΟΠΑΠ και Eurobank

Παρά τις θετικές ειδήσεις εντός (mega deal ΟΠΑΠ-Allwyn, Eurobank) και εκτός (απευλευθέρωση ισραηλινών ομήρων) των τειχών, το Χρηματιστήριο Αθηνών υπέκυψε στις πιέσεις των πωλητών.

Μεγάλη ημέρα για την Μέση Ανατολή η σημερινή (13/10) με την ανταλλαγή ομήρων/κρατούμενων από τις δύο πλευρές και με την ανθρωπότητα μπροστά στο - έως πρόσφατα μακρινό – ενδεχόμενο για ουσιαστική αλλαγή και ειρήνη στην πολύπαθη περιοχή.

Μεγάλη ημέρα όμως και για το ΧΑ -ανεξαρτήτως της αρνητικής εξέλιξης για τον ΓΔ από τα πρωινά υψηλά των 2119 στα χαμηλά των 2085 μονάδων - με δύο σημαντικά deals να ανακοινώνονται λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Το πρώτο από την ΕΥΡΩΒ με την εξαγορά του 80% της Eurolife από την Fairfax έναντι τιμήματος 813 εκ. και με Ρ/Β 1,45 κάτι που θα τονώσει τα έσοδα από προμήθειες κατά 12%.

Ακόμα μεγαλύτερης αξίας – τουλάχιστον σε επίπεδο μεγεθών – είναι το δεύτερο, η ανακοίνωση δηλαδή της Allwyn για πλήρη συνένωση με τον ΟΠΑΠ δημιουργώντας ένα κολοσσό gaming με την αξία της νέας εταιρίας να αποτιμάται στα 16 δισ (σε Book Value). Εξίσου σημαντική είναι η απόφαση για παραμονή της νέας εταιρίας στο ΧΑ κάτι που προσδώσει και στην αγορά added value (ενώ δεν θα πρέπει να υποεκτιμηθεί η πιθανή καταβολή έκτακτου μερίσματος 0,80 ευρώ/μετοχή με την ολοκλήρωση της συμφωνίας).

Οι δύο εταιρίες είχαν την τιμητική τους και στον τζίρο στο μεγαλύτερο κομμάτι της συνεδρίασης με τον ΟΠΑΠ +0,30% (και υψηλό στα 20,92) ενώ αντίστοιχη κίνηση σε υψηλά δεκαετίας είχε και η ΕΥΡΩΒ -0,16% (με υψηλό στο 3,72).

Πτωτικές οι τάσεις στην υπόλοιπη αγορά με τον ΓΔ στις 2087 μονάδες -1,09% με αυξημένο τζίρο στα 253 εκατ. ευρώ, με την συνδρομή και των πακέτων στην ΜΠΕΛΑ και πέρα των προαναφερόμενων θετική εικόνα σε ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,65% μετά και την σύσταση της Jefferies (για αλλαγή στο παγκόσμιο top pick της από Nvidia σε ΓΕΚ !), ΣΑΡ +1,9%, ΔΑΑ +0,4% και ΜΠΕΛΑ +0,2%.

Εκ νέου αδυναμία στην Metlen -3% παρά το θετικό ξεκίνημα στα 47,68, υποχώρηση και στα ΕΛΠΕ -2,7% και ΜΟΗ -1,6%, πιέσεις σε ΠΕΙΡ -2,4%, ΑΛΦΑ -1,96%, ΔΕΗ -1,96%, ΕΥΔΑΠ -2%, CENER -2,3%.

Αντιστροφή κλίματος στον ΑΔΜΗΕ -1,9% από +1,7% στο άνοιγμα, σταθερά υψηλή η προσφορά τίτλων στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΙΝΛΟΤ -1,36% (όπου πλέον η στάθμισή της είναι πολλαπλάσια των αντίστοιχων εταιριών του FTSEM) , ΙΝΤΚΑ -2,7%, ΠΡΟΦ -3,5%, αντίστοιχα και στην χαμηλή με ΦΑΙΣ -1,79% κοντά στα χαμηλά έτους, ΑΕΜ -1,6% και RealCons -1,1%.

Οι δηλώσεις Τραμπ στο φλέγον θέμα της νέας (;) εμπορικής έντασης με την Κίνα κινούν και τα νήματα στα futures στις ΗΠΑ αλλά και συνολικότερα στις ευρωπαϊκές αγορές , με προσπάθεια διασκέδασης των εντυπώσεων λόγω και της βίαιης υποχώρησης της Παρασκευής αλλά τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής χωρίς μαζικές εντολές αναμένοντας ξεκάθαρο σήμα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης