Ρεκόρ εγγραφών στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων: 42% αύξηση σε μόλις 10 ημέρες

Εντυπωσιακή ανταπόκριση έδειξαν οι πολίτες στην πρόσφατη ενημερωτική δράση για τη Δωρεά Οργάνων και Ιστών, που πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 13 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η δράση υλοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), μέσω της αποστολής ενημερωτικού μηνύματος σε 3,5 εκατομμύρια πολίτες που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση. Στο μήνυμα περιλαμβανόταν σύνδεσμος που έδινε τη δυνατότητα άμεσης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων.

Τα αποτελέσματα της δεκαήμερης καμπάνιας ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο:

Καταγράφηκαν 65.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ (www.eom.gr), έναντι περίπου 5.000 που είναι ο μέσος αριθμός επισκέψεων για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Εγγράφηκαν 15.000 νέοι δωρητές οργάνων μέσα σε δέκα ημέρες, όταν ο μέσος όρος είναι περίπου 200 εγγραφές ανά δεκαήμερο.

Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοφανούς συμμετοχής ήταν το Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων να αυξήσει τον αριθμό των εγγεγραμμένων από 35.000 σε 50.000, σημειώνοντας αύξηση 42% μέσα σε μόλις δέκα ημέρες.

Ο ΕΟΜ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο «κάλεσμα ζωής» του Υπουργείου Υγείας, αλλά και προς την ΗΔΙΚΑ για τη συμβολή της στην επιτυχημένη καμπάνια.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός:

Η αποστολή των ενημερωτικών e-mails θα καθιερωθεί σε ετήσια βάση, κάθε Οκτώβριο, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων.

Η πλαστική κάρτα δωρητή έχει πλέον καταργηθεί, και οι εγγεγραμμένοι θα λαμβάνουν ψηφιακή κάρτα δωρητή, μόλις ολοκληρωθεί το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΜ.

Μέχρι τότε, όσοι εγγράφονται μπορούν να εκτυπώνουν ή να αποθηκεύουν προσωρινά την κάρτα τους από το σύστημα εγγραφής.

Χρήσιμες πληροφορίες

Για εγγραφή στο Μητρώο: www.eomdonors.gr/eom/

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