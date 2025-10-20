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Eurostat: Οι περιοχές με το υψηλότερο ΑΕΠ ανά κάτοικο στην ΕΕ - Ξεχωρίζει ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Οικονομία
18:28 - 20 Οκτ 2025

Eurostat: Οι περιοχές με το υψηλότερο ΑΕΠ ανά κάτοικο στην ΕΕ - Ξεχωρίζει ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Σε άνοδο κινήθηκε το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2023, φθάνοντας τις 38.100 Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (PPS), έναντι 36.000 PPS το 2022, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η σύγκριση αφορά τις περιφέρειες επιπέδου NUTS 3, οι οποίες επιτρέπουν πιο λεπτομερή γεωγραφική αποτύπωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η έκθεση της Eurostat επιβεβαιώνει τη διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για περιφερειακή ανάπτυξη και οικονομική σύγκλιση, ιδίως στις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης.

Πρωταθλήτριες Ιρλανδία και Γερμανία

Στην κορυφή της λίστας με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρέθηκαν δύο ιρλανδικές περιφέρειες:

  • Δουβλίνο (Dublin) με 139.500 PPS
  • Νοτιοδυτική Ιρλανδία (South-West) με 137.300 PPS
  • Η γερμανική πόλη Βόλφσμπουργκ με 136.500 PPS (στοιχεία 2022)
  • Η γαλλική πρωτεύουσα Παρίσι με 126.900 PPS

Οι υψηλές αυτές επιδόσεις αποτυπώνουν τη σημαντική συμβολή του χρηματοπιστωτικού και τεχνολογικού τομέα αλλά και την παρουσία πολυεθνικών ομίλων, κυρίως στις ιρλανδικές περιφέρειες.

Οι φτωχότερες περιοχές της ΕΕ

Στον αντίποδα, οι περιοχές με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονται κυρίως σε κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Τη χαμηλότερη επίδοση σημείωσε η γαλλική υπερπόντια περιοχή Μαγιότ (Mayotte) με μόλις 10.500 PPS και ακολουθούν: Haskovo, Βουλγαρία με 11.000 PPS και Silistra, Βουλγαρία με 11.100 PPS.

Πολλές ακόμα περιφέρειες σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία βρίσκονται κάτω από το όριο των 15.000 PPS, καταδεικνύοντας τις έντονες οικονομικές ανισότητες εντός της Ένωσης.eurostat_982b2.jpg

Οι ελληνικές περιφέρειες που ξεχώρισαν

Στην περίπτωση της Ελλάδας, έξι περιφέρειες κατέγραψαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω των 24.000 PPS, ξεχωρίζοντας στο εσωτερικό της χώρας και παρουσιάζοντας σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Αυτές ήταν:

  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών – 47.400 PPS
  • Βοιωτία – 34.700 PPS
  • Δυτική Αττική – 32.500 PPS
  • Ανατολική Αττική – 25.600 PPS
  • Αργολίδα – 25.500 PPS
  • Λασίθι – 24.800 PPS

Οι περιοχές της Αττικής διατηρούν σαφές προβάδισμα λόγω της συγκέντρωσης επιχειρήσεων, υπηρεσιών και επενδυτικής δραστηριότητας, ενώ η Βοιωτία παραμένει ισχυρός βιομηχανικός πόλος, με σημαντικές παραγωγικές υποδομές. Από την άλλη, το Λασίθι στην Κρήτη αποτελεί τη μοναδική περιφέρεια νησιωτικού χαρακτήρα που εμφανίζεται με κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από τις 24.000 PPS.

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