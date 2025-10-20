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Πιερρακάκης για συνάντηση με Μπουζνά: Η Euronext σχεδιάζει επενδύσεις στο Χρηματιστήριο και την τεχνολογία
Οικονομία
18:12 - 20 Οκτ 2025

Πιερρακάκης για συνάντηση με Μπουζνά: Η Euronext σχεδιάζει επενδύσεις στο Χρηματιστήριο και την τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε τη συνάντησή του με τον CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση δημιουργίας Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο υπουργός τόνισε πως η πρωτοβουλία αυτή αναγνωρίζει την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει ενέργειες που ενισχύουν την οικονομία και την πρόσβαση σε ρευστότητα και τεχνογνωσία.

Πιο αναλυτικά ο κ. Πιερρακάκης στην ανάρτηση του στο Facebook για την συνάντηση αναφέρει: «Υποδέχτηκα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον CEO της Euronext Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος με ενημέρωσε για την πρόθεση δημιουργίας Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, και που παράλληλα συνιστά επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας.

Υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδίως όταν αυτή προφέρει πρόσβαση σε μεγάλες δεξαμενές ρευστότητας και τεχνογνωσίας».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1425662999119136&id=100050263488926&mibextid=wwXIfr&rdid=GiH8zvJGMBdokYat#}

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