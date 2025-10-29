ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φαραντούρης: Η φτωχοποίηση των Ελλήνων οφείλεται στην απουσία παρέμβασης - Ζητά έκτακτο φόρο στις τράπεζες
Οικονομία
15:07 - 29 Οκτ 2025

Φαραντούρης: Η φτωχοποίηση των Ελλήνων οφείλεται στην απουσία παρέμβασης - Ζητά έκτακτο φόρο στις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Παρέμβαση απ' τις Βρυξέλλες έκανε ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης αναφορικά και τους δείκτες φτώχειας που δημοσίευσε η Εurostat.  O ευρωβουλευτής καλεί την ελληνική κυβέρνηση να μελετήσει τους προϋπολογισμούς των άλλων κρατών και ζητά εμμέσως την επιβολή έκτακτου φόρου στις τράπεζες.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των πολιτών που δεν τα βγάζουν πέρα ανέρχεται στο 17%. Στη Βουλγαρία είναι 37%. Και στην Ελλάδα 67%. Επτά στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι φτωχοποιούνται και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τα εισοδήματά τους. Μας τιμούν αυτά τα ποσοστά;» σημειώνει σε δηλώσεις του ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

Σύμφωνα με τον κ. Φαραντούρη, η κλιμακούμενη ακρίβεια και η αντίστοιχη φτωχοποίηση οφείλεται στην απουσία ελέγχων στην αγορά και στοχευμένων δημοσιονομικών μέτρων και παρεμβάσεων. Η Ελλάδα το Β' Τρίμηνο 2025 έχει ποσοστό εισπράξεων φόρων επί των προϊόντων (ΦΠΑ, ΕΦΚ κλπ.) προς ΑΕΠ, με 14,5%. Πρόκειται για το δεύτερο ρεκόρ μεγαλύτερων εισπράξεων φόρων επί των προϊόντων ως προς ΑΕΠ στην Ελλάδα από το Β Τρίμηνο του 1999 (το πρώτο ήταν το 2022 με 14,6%)», σημειώνει ο κ. Φαραντούρης, για να συμπληρώσει ότι «η κυβέρνηση επιλέγει τα υπερέσοδα όλο το διάστημα της κρίσης ακρίβειας».

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής καλεί την κυβέρνηση να μελετήσει τους Προϋπολογισμούς του 2026 των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών μελών που έχουν κατατεθεί στην Κομισιόν.

«Έχω μπροστά μου τους προϋπολογισμούς των άλλων Κρατών Μελών και βλέπω τι κάνουν. Η Ελληνική κυβέρνηση επιλέγοντας να μην αγγίξει τα υπερκέρδη των τραπεζών και τα υπερβολικά μερίσματα, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, στερεί πάνω από €7 δισ. ελαφρύνσεων από εισόδημα των πολιτών».

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, Αυστρία, Σλοβενία, Ιταλία, Ιρλανδία και Ολλανδία προβλέπουν στους νέους Προϋπολογισμούς τους συγκεκριμένα μέτρα εσόδων από ειδικό τέλος ή φόρο που επιβάλλεται στις τράπεζες. Η Ιταλία έχει εντάξει επισήμως στον Προϋπολογισμό του 2026 την είσπραξη €11 δισ. από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες για την επόμενη τριετία. Η Αυστρία, Σλοβενία και Ολλανδία προβλέπουν αύξηση φορολογικών συντελεστών ή εφάπαξ τελών επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υπερκέρδη, ενώ Αυστρία και Λετονία προβλέπουν αύξηση φορολόγησης μερισμάτων.

«Χάρη στα αυξημένα έσοδα από τα τέλη τραπεζών και τη φορολόγηση της αισχροκέρδειας, δίνεται η δυνατότητα να ελαφρύνουν τους πολίτες και την οικονομία με μειώσεις ΕΦΚ στα καύσιμα (Ολλανδία, Σλοβενία), μειώσεις ΦΠΑ τρόφιμα (Ιρλανδία, Κύπρος, Λετονία και Ιταλία) και σε δραστικά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας όπως μείωση συντελεστών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ιταλία, Πορτογαλία, Εσθονία, Γερμανία, Μάλτα & Ολλανδία), αύξηση ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος (Πορτογαλία, Γερμανία), αύξηση προσλήψεων και αποδοχών στην Υγεία (Ιταλία), αύξηση μισθών δημοσίου τομέα (Ιταλία), αύξηση επιδομάτων αναπηρίας (Εσθονία), αύξηση συντάξεων (Εσθονία). Γιατί δεν το κάνει και η Ελλάδα;», καταλήγει ο Νικόλας Φαραντούρης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31
Πολιτική

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

Φαραντούρης: Τι απαντά στα δημοσιεύματα για την απόσπαση της συζύγου του στις Βρυξέλλες
Πολιτική

Φαραντούρης: Τι απαντά στα δημοσιεύματα για την απόσπαση της συζύγου του στις Βρυξέλλες

Φαραντούρης προς Κάλλας και Κομισιόν: Από πότε «στρατηγικός εταίρος» μπορεί να απειλεί κράτη-μέλη της ΕΕ;
Πολιτική

Φαραντούρης προς Κάλλας και Κομισιόν: Από πότε «στρατηγικός εταίρος» μπορεί να απειλεί κράτη-μέλη της ΕΕ;

Επιστολή Φαραντούρη στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό: «Μην ανατρέψετε την ισορροπία στην Αν. Μεσόγειο»
Πολιτική

Επιστολή Φαραντούρη στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό: «Μην ανατρέψετε την ισορροπία στην Αν. Μεσόγειο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 17:18

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και εννέα εγκαυματίες

Αυτοδιοίκηση
16/08/2026 - 15:58

Απεβίωσε ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης

Ειδήσεις
16/08/2026 - 15:23

Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

Magazino
16/08/2026 - 14:59

Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ