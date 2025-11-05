Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου Δήμων Διδυμοτείχου και Λάρισας
Οικονομία
09:48 - 05 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, και στο πλαίσιο αντίστοιχων παρεμβάσεων ανά την επικράτεια, εντάσσονται για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»  τα έργα:
  • Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Διδυμοτείχου, με δημόσια δαπάνη 1.801.350,05€ και δικαιούχους τον Δήμο Διδυμοτείχου και τον Σύλλογο, Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Διδυμοτείχου και Περιφέρειας.
  • Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λάρισας, με δημόσια δαπάνη 1.545.436,86€ και δικαιούχους τον Δήμο Λαρισαίων και τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας.

Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 30-06-2027, η ισχύς προηγούμενης απόφασης ένταξης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Κοζάνης, με δημόσια δαπάνη 1.714.807,37€ και δικαιούχους τον Δήμο Κοζάνης και τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης.

Τα έργα στοχεύουν στην οργανωμένη και συστηματική ανάδειξη και προβολή των εμπορικών κέντρων των δήμων, με συντονισμένες ενέργειες διαμόρφωσης και αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων έξυπνης πόλης-βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και την δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτά, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και η ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα στις αναφερόμενες περιοχές.

Τα έργα που εγκρίνονται, χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνική συμμετοχή.

