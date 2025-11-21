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Τουριστικό ισοζύγιο: Πλεόνασμα €17,48 δισ. στο εννιάμηνο - Αύξηση 3,6% στην ταξιδιωτική κίνηση το Σεπτέμβριο
Οικονομία
15:11 - 21 Νοε 2025

Τουριστικό ισοζύγιο: Πλεόνασμα €17,48 δισ. στο εννιάμηνο - Αύξηση 3,6% στην ταξιδιωτική κίνηση το Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Σεπτέμβριο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 3.139,4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.364,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, μειωμένο κατά 6,7%.

Ειδικότερα, πτώση κατά 3,6% κατέγραψαν το Σεπτέμβριο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.421,3 εκατ. ευρώ, έναντι 3.548,1 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 53,6% παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Σεπτέμβριος 2025: 281,9 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2024: 183,6 εκατ. ευρώ).

Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην πτώση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,8%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 114,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 97,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίο υ 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 17.480,0 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 16.406,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 1.661,0 εκατ. ευρώ ή 9,0% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 20.133,3 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 587,3 εκατ. ευρώ ή 28,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.653,3 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,3%, αλλά και της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,0%.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 70,5% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Το Σεπτέμβριο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 3,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, πτώση κατά 10,2% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.801,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 3,6% (Σεπτέμβριος 2025: 1.458,0 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2024: 1.407,7 εκατ. ευρώ). Η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 13,0% (Σεπτέμβριος 2025: 1.316,9 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2024: 1.514,1 εκατ. ευρώ), καθώς και της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 1,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 484,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 28,3% και διαμορφώθηκαν στα 477,5 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 20,0% και διαμορφώθηκαν στα 168,7 εκατ. ευρώ, ενώ άνοδο κατά 42,5% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 212,5 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 27,4% κατέγραψαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 612,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 19,5% και διαμορφώθηκαν στα 224,9 εκατ. ευρώ. Τέλος, δεν σημειώθηκαν εισπράξεις από τη Ρωσία.

Την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 9,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 20.133,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 5,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10.984,3 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 12,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.165,5 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 8.425,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 3,5%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 13,3% και διαμορφώθηκαν στα 2.559,3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν πτώση κατά 0,8% και διαμορφώθηκαν στα 3.115,4 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 7,3% και διαμορφώθηκαν στα 1.192,0 εκατ. ευρώ, ενώ άνοδο κατά 6,9% εμφάνισαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.196,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 11,9% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.098,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν στα 1.399,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 11,7%. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Σεπτέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε σε 5.680,3 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 3,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 5,1% έναντι του Σεπτεμβρίου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 1,9%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ27, κατά 3,4%, όσο και από τις λοιπές χώρες, κατά 3,9%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 14,1% και διαμορφώθηκε σε 2.383,6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 12,6% σε 1.218,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 10,2% και διαμορφώθηκε σε 950,6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 42,3% σε 285,9 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 34,6% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 371,5 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύθηκε κατά 3,7% και διαμορφώθηκε σε 778,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 3,0% σε 194,5 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, δεν σημειώθηκε ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία.

Την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,0% και διαμορφώθηκε σε 31.600,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 30.373,8 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,3% και η ταξιδιωτική κίνηση μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε επίσης κατά 4,3%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 18.887,7 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 9,3% και διαμορφώθηκε σε 12.713,3 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 5,6%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,1%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 8,2% και διαμορφώθηκε σε 4.844,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,6% και διαμορφώθηκε σε 1.709,0 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 7,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.948,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 4,3% και διαμορφώθηκε σε 4.056,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 5,6% σε 1.272,6 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 20,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Σημειώνεται ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/11/2025 - 15:27
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