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Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 είναι η ευκαιρία για να μετατρέψουμε τη σταθερότητα σε ανάπτυξη
Οικονομία
14:28 - 05 Δεκ 2025

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 είναι η ευκαιρία για να μετατρέψουμε τη σταθερότητα σε ανάπτυξη

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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) κατέθεσε ολοκληρωμένο υπόμνημα, προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επί του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, το ΕΠΑ αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, ικανό να μετατρέψει τη μακροοικονομική σταθερότητα σε ουσιαστικό παραγωγικό μετασχηματισμό, ενισχύοντας την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Το ΕΒΕΑ κρίνει ότι το Πρόγραμμα παρουσιάζει ένα συγκροτημένο και σύγχρονο αναπτυξιακό όραμα, πλήρως εναρμονισμένο με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός, παραγωγική ανασυγκρότηση). Για τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος, απαιτείται περαιτέρω εστίαση στον εξορθολογισμό παρεμβάσεων και προτεραιοποίηση δράσεων υψηλού πολλαπλασιαστή, στην καθολική ενσωμάτωση KPIs και ενιαίου πλαισίου αξιολόγησης και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής διάστασης με έμφαση σε ΜμΕ, μεταποίηση και εξωστρέφεια.

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος, το ΕΒΕΑ προτείνει τις εξής παρεμβάσεις ανά θεματικό πυλώνα:

  • Απασχόληση – Δεξιότητες: Προτείνονται ολοκληρωμένα προγράμματα reskilling/upskilling σε ψηφιακές δεξιότητες, πράσινες τεχνολογίες και τεχνικά επαγγέλματα, με στόχο τη στενότερη διασύνδεση της κατάρτισης με τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.
  • Μακροοικονομία και Παραγωγικότητα: Ζητούνται κίνητρα και ενισχύσεις για επενδύσεις που οδηγούν σε αύξηση παραγωγικότητας, με έμφαση σε R&D, αυτοματοποίηση παραγωγικών γραμμών και υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών (AI, robotics, ERP).
  • Δημογραφική Πρόκληση: Προτείνονται πρόσθετες παρεμβάσεις, όπως η αξιοποίηση των ΣΔΙΤ για τη λειτουργία παιδικών σταθμών και η παροχή κινήτρων σε ΜμΕ για δημιουργία χώρων φροντίδας παιδιών.
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία: Κρίσιμες παρεμβάσεις θεωρούνται η δημιουργία DigitalTransformationSandbox, η ανάπτυξη ενιαίου δικτύουΝεοφυούς Επιχειρηματικότητας, διασυνδέοντας τις επιμέρους θερμοκοιτίδες, επιταχυντές και υφιστάμενες εταιρείες και η παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε AI και κυβερνοασφάλεια.
  • Παραγωγικός Μετασχηματισμός: Απαιτείται η υιοθέτηση ολοκληρωμένης εθνικής βιομηχανικής πολιτικής, η ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων, logistics και η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων.
  • Πράσινη Ανάπτυξη: Προτείνονται κίνητρα για την παραγωγή εξοπλισμού ΑΠΕ, προγράμματα R&D για πράσινες τεχνολογίες και η στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων αυτοπαραγωγής για ενεργοβόρες επιχειρήσεις.
  • Ο Πολιτισμός ως Βιομηχανία Ανάπτυξης: Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι η εφαρμογή στρατηγικών για την ανάπτυξη διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος και η δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας πολιτιστικού περιεχομένου.
  • Φορολογική Μεταρρύθμιση: Απαραίτητη κρίνεται η διαμόρφωση ενός μακρόπνοου φορολογικού περιβάλλοντος με σταθερότητα, ηθέσπιση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις, ημείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%, η δημιουργία ενιαίου χάρτη φορολογικών κινήτρων (IncentivesHub) και η υπερέκπτωση 200% για ψηφιακές επενδύσεις και AI.
  • Θεσμικές και Επιχειρησιακές Βελτιώσεις στο ΕΠΑ: Προτείνονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διακυβέρνησης, όπως η τυποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης, ο καθορισμός συγκεκριμένων KPIs και η ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών.

Στο υπόμνημα υπογραμμίζεται ότι ο αποφασιστικός παράγοντας για την επιτυχία του Προγράμματος είναι η συνεχής και ουσιαστική συνεργασία της Πολιτείας με την επιχειρηματική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΒΕΑ, ως θεσμικός φορέας της αγοράς, μπορεί άμεσα να συνδράμει καθοριστικά στη συστηματική σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας, ώστε τα προγράμματα να ανταποκρίνονται άμεσα στις πραγματικές ανάγκες των. Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη για συνεργασία του Δημόσιου Τομέα με τα Επιμελητήρια και τους κλαδικούς φορείς για την επιτάχυνση και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων του ΕΠΑ.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε σχετικά: «Το ΕΠΑ 2026–2030 αποτελεί μια ισχυρή αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα, συνδυάζοντας ένα σύγχρονο στρατηγικό όραμα με επενδύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, τη βιομηχανική βάση, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η επιτυχία του Προγράμματος θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα του θεσμικού και φορολογικού πλαισίου, τη διοικητική αποτελεσματικότητα και τη συνεχή συνεργασία της Πολιτείας με την επιχειρηματική κοινότητα.Ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας και ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός φορέας της χώρας, το ΕΒΕΑ δηλώνει την ετοιμότητά του να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση, εξειδίκευση και παρακολούθηση των πολιτικών του ΕΠΑ.Οι προτάσεις που καταθέτει το Επιμελητήριο στηρίζουν την παραγωγή αξίας, την υπεύθυνη ανάπτυξη και τη δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Με συνεργασία, διαφάνεια και στρατηγική συνέπεια, η Ελλάδα μπορεί να διαμορφώσει ένα θεσμικό, φορολογικό και αναπτυξιακό πλαίσιο που θα την καταστήσει πρωταγωνιστή στη νέα ευρωπαϊκή οικονομία».

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