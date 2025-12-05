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Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων της efood για τις συνθήκες εργασίας εν μέσω κακοκαιρίας
Εργασιακά
14:15 - 05 Δεκ 2025

Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων της efood για τις συνθήκες εργασίας εν μέσω κακοκαιρίας

Reporter.gr Newsroom
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Το σωματείο εργαζομένων της efood Αττικής προχώρησε χθες σε καταγγελία για τις συνθήκες εργασίας εν μέσω της κακοκαιρίας Byron. 

Πιο συγκεκριμένα σε σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του σωματείου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης καταγγέλθηκε ότι:

«Η EFOOD δίνει μπόνους (μεταξύ 19.00-21.00) και μας στέλνει να πνιγούμε μέσα στην νεροποντή.

Την ίδια ώρα που η Πολιτική Προστασία (19.00) στέλνει συναγερμό, αλλά το ίδιο το κράτος δεν απαγορεύει την διανομή σε αυτές τις συνθήκες!

Επίσης, ο fleet manager της εταιρίας, ο άνθρωπος που είναι ο κύριος υπεύθυνος για τους διανομείς δε σηκώνει το τηλέφωνο στο σωματείο

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του σωματείου των εργαζόμενων διανομέων.

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