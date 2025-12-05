Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων της efood για τις συνθήκες εργασίας εν μέσω κακοκαιρίας

Πιο συγκεκριμένα σε σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του σωματείου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης καταγγέλθηκε ότι:
«Η EFOOD δίνει μπόνους (μεταξύ 19.00-21.00) και μας στέλνει να πνιγούμε μέσα στην νεροποντή.
Την ίδια ώρα που η Πολιτική Προστασία (19.00) στέλνει συναγερμό, αλλά το ίδιο το κράτος δεν απαγορεύει την διανομή σε αυτές τις συνθήκες!
Επίσης, ο fleet manager της εταιρίας, ο άνθρωπος που είναι ο κύριος υπεύθυνος για τους διανομείς δε σηκώνει το τηλέφωνο στο σωματείο
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του σωματείου των εργαζόμενων διανομέων.