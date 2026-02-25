Νέα δράση για την υποστήριξη της ένταξης φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Στη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 23.040.000 ευρώ, είχαν ήδη ενταχθεί είκοσι τρία ΑΕΙ, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης είναι σε εξέλιξη.
Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη των Μονάδων Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) των Πανεπιστημίων.
Στις αρμοδιότητες των ΜΥΦ περιλαμβάνονται:
- η υποστήριξη διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης φοιτητών,
- η ενίσχυση διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΕΙ με την αγορά εργασίας,
- η ιχνηλάτηση των αποφοίτων σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
- η σύνταξη τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης για την πρακτική άσκηση,
- η εκπόνηση μελετών και η τήρηση στατιστικών στοιχείων, καθώς και
- η παρακολούθηση της στοχοθεσίας των εμπλεκόμενων Μονάδων του ΑΕΙ.