Νέα δράση για την υποστήριξη της ένταξης φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
Οικονομία
10:44 - 25 Φεβ 2026

Νέα δράση για την υποστήριξη της ένταξης φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Ένα ακόμα ΑΕΙ της χώρας, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, χρηματοδοτείται με 240.000 ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης υποστήριξης φοιτητριών- φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Στη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 23.040.000 ευρώ, είχαν ήδη ενταχθεί είκοσι τρία ΑΕΙ, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης είναι σε εξέλιξη.

Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη των Μονάδων Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) των Πανεπιστημίων.

Στις αρμοδιότητες των ΜΥΦ περιλαμβάνονται:

- η υποστήριξη διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης φοιτητών,

- η ενίσχυση διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΕΙ με την αγορά εργασίας,

- η ιχνηλάτηση των αποφοίτων σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

- η σύνταξη τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης για την πρακτική άσκηση,

- η εκπόνηση μελετών και η τήρηση στατιστικών στοιχείων, καθώς και

- η παρακολούθηση της στοχοθεσίας των εμπλεκόμενων Μονάδων του ΑΕΙ.

