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Ζάγκα (πρ. Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής): Αν τα διυλιστήρια αυξήσουν τις τιμές, θα ακολουθήσουν και τα πρατήρια
Οικονομία
10:11 - 02 Μαρ 2026

Ζάγκα (πρ. Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής): Αν τα διυλιστήρια αυξήσουν τις τιμές, θα ακολουθήσουν και τα πρατήρια

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, κα Μαρία Ζάγκα, μίλησε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1, σχετικά με το κατά πόσο θα επηρεάσουν τις τιμές της βενζίνης οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η κα. Ζάγκα δεν απέκλεισε ανατιμήσεις:

«Συνιστώ ψυχραιμία, πρέπει να γίνει πολύ καλή διαχείριση όλου του πακέτου από τους επαγγελματίες, από τα διυλιστήρια και από την κυβέρνηση που παρακολουθεί τα γεγονότα. Καλή διαχείριση και πρόληψη των πάντων», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Σήμερα περιμένουμε νέες τιμές. Με τα τιμολόγια που θα πάρουμε από σήμερα θα δούμε πως θα εξελιχθεί όλη η υπόθεση εάν τα διυλιστήρια θεωρούν σώφρον να ανεβάσουνε αμέσως τις τιμές εμείς δεν είμαστε παρά υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε».

Επιπλέον, πρόσθεσε: «Το ανησυχητικό είναι ότι έκλεισαν χθες τα στενά του Ορμούζ όπου από εκεί διέρχεται το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης καυσίμων».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 10:17
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