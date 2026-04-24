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Επιστρέφει το Ελ Νίνιο το φετινό καλοκαίρι: Προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες παγκοσμίως
Περιβάλλον
21:45 - 24 Απρ 2026

Επιστρέφει το Ελ Νίνιο το φετινό καλοκαίρι: Προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες παγκοσμίως

Reporter.gr Newsroom
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Η πιθανότητα εμφάνισης ενός νέου επεισοδίου Ελ Νίνιο από τα μέσα του 2026 αυξάνεται σημαντικά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας, ο οποίος προειδοποιεί για ευρείες επιπτώσεις σε θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως επισημαίνεται, στον Ισημερινό Ειρηνικό παρατηρείται σαφής μεταβολή, με τις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας να αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν το ενδεχόμενο επανεμφάνισης του φαινομένου στο διάστημα από τα μέσα Μαΐου έως τον Ιούλιο του 2026.

Οι προβλέψεις για το επόμενο τρίμηνο δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα κινηθούν πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ αναμένονται και σημαντικές διαφοροποιήσεις στα πρότυπα βροχοπτώσεων, ανάλογα με την περιοχή. Τα συμπεράσματα αυτά βασίζονται σε συνδυασμένες εκτιμήσεις από διεθνή κλιματολογικά κέντρα.

Μετά από μια περίοδο ουδέτερων συνθηκών στις αρχές του έτους, η οποία ακολούθησε το επεισόδιο La Niña του 2025-2026, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ένα νέο κύμα Ελ Νίνιο είναι πιθανό να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες. Όπως ανέφερε ο διευθυντής Προβλέψεων Κλίματος του οργανισμού, Ουίλφραμ Μουφούμα Οκία, τα διαθέσιμα μοντέλα συγκλίνουν στο σενάριο ενός επεισοδίου ενδεχομένως ισχυρής έντασης, με την αξιοπιστία των προβλέψεων να αυξάνεται μετά τον Απρίλιο.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο συνδέεται με αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ισημερινό Ειρηνικό και εμφανίζεται συνήθως κάθε δύο έως επτά χρόνια, με διάρκεια που κυμαίνεται από εννέα έως δώδεκα μήνες. Η τελευταία εμφάνισή του, την περίοδο 2023-2024, συνέβαλε στο να καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες παγκοσμίως.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας αναμένεται να δημοσιεύσει νέα επικαιροποίηση για τα φαινόμενα Niño/Niña στα τέλη Μαΐου, προκειμένου να προσφέρει πιο αξιόπιστες κατευθύνσεις για τη λήψη αποφάσεων ενόψει του καλοκαιριού.

Για το διάστημα Μαΐου–Ιουνίου, ο οργανισμός προβλέπει θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, με ιδιαίτερα έντονες συνθήκες να αναμένονται στο νότιο τμήμα της Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική, την Καραϊβική και τη Βόρεια Αφρική. Αντίθετα, τα μοντέλα για τις βροχοπτώσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα και διαφοροποίηση ανά περιοχή.

Τέλος, ο οργανισμός διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφή επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα ή την ένταση των επεισοδίων Ελ Νίνιο, αν και τα φαινόμενα αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των μεταβολών του παγκόσμιου κλίματος που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες.

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