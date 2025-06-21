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Βουλή: Νομοσχέδιο για βιομεθάνιο, υδρογόνο και λειψυδρία – Ρυθμίσεις για ύδρευση, δάση και στρατηγικές επενδύσεις
Πολιτική
11:33 - 21 Ιουν 2025

Βουλή: Νομοσχέδιο για βιομεθάνιο, υδρογόνο και λειψυδρία – Ρυθμίσεις για ύδρευση, δάση και στρατηγικές επενδύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Στη Βουλή κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εισάγει για πρώτη φορά ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παραγωγή βιομεθανίου και υδρογόνου στην Ελλάδα, ενώ περιλαμβάνει και σειρά διατάξεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, την επιτάχυνση περιβαλλοντικών έργων, καθώς και πολεοδομικές ρυθμίσεις.

Ο βασικός άξονας του σχεδίου νόμου αφορά τη διαμόρφωση πλαισίου για την παραγωγή και ένταξη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας του βιομεθανίου και του υδρογόνου, στο πλαίσιο των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Η νέα νομοθεσία επιτρέπει τη σύνδεση μονάδων παραγωγής στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, στα δίκτυα διανομής ή σε Γεωγραφικά Περιορισμένα Δίκτυα Υδρογόνου (ΓεΠεΔΥ), με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις REPowerEU και την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1788.

Έκτακτα Μέτρα για τη Λειψυδρία

Σε ειδικό κεφάλαιο του νομοσχεδίου προβλέπονται μέτρα για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας. Οι εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ αποκτούν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν έργα κρίσιμων υποδομών ύδρευσης εκτός του πεδίου αρμοδιότητάς τους, ενώ οι διαδικασίες ανάθεσης, επίβλεψης και στελέχωσης έργων θα μπορούν να γίνονται με ταχεία διαδικασία μέσω της ΕΕΣΥΠ και ομάδων ειδικών επιστημόνων. Επιτρέπεται επίσης η σύναψη σύμβασης μεταξύ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. ή της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και της οικείας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή του οικείου ο.τ.α. α’ βαθμού που παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης, με την οποία ανατίθεται στις εν λόγω εταιρείες, η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης λειψυδρίας.

Παράλληλα, επενδύσεις σε υποδομές διαχείρισης ύδατος θα εντάσσονται αυτοδίκαια στις στρατηγικές επενδύσεις, με τα αντίστοιχα οφέλη ως προς αδειοδοτήσεις και κινήτρα χωροθέτησης. Τα μέτρα κρίνονται απαραίτητα, καθώς η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 20 πιο ευάλωτες χώρες παγκοσμίως σε κινδύνους λειψυδρίας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τα στοιχεία του World Resources Institute. Παρέχονται επίσης οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις σχετικά με τη:

  • διαδικασία διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών και την ανάθεση της παρακολούθησης της εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.), διά της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας
  • σύσταση ομάδων εργασίας από υπαλλήλους των ανωτέρω εταιρειών, ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες, για τη μελέτη και την παρακολούθηση ειδικών θεμάτων που αφορούν στο αντικείμενο των σχετικών συμβάσεων
  • σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για προσλήψεις στις προαναφερόμενες εταιρείες επιστημονικού ή άλλου προσωπικού, που θα απασχολείται στην αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης λειψυδρίας.

Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών

Το νομοσχέδιο προβλέπει απλοποιήσεις στη διοικητική διαδικασία για την προώθηση του έργου «Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδικά για περιοχές δασικού χαρακτήρα, αίρεται η ανάγκη γνωμοδότησης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση αξιολόγησης από τις δασικές υπηρεσίες.

Το σχέδιο νόμου παρατείνει τις θητείες μελών αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών συμβουλίων, ενώ προβλέπει ευκολότερη συνέχιση εργασιών σε οικοδομές με ολοκληρωμένο φέροντα οργανισμό, χωρίς νέες εγκρίσεις. Ειδικές ρυθμίσεις θεσπίζονται για τις περιοχές Θήρας, Θηρασιάς, Μυκόνου και τον Υμηττό.

Με το νομοσχέδιο, ακόμη, παρατείνονται προθεσμίες που αναφέρονται στη:

  • θητεία των μελών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
  • συνέχιση υλοποίησης οικοδομικών αδειών, με την καταβολή περιβαλλοντικού τέλους, χωρίς να απαιτούνται, για τις περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός, άλλες εγκρίσεις, γνώμες ή καταβολές προς το δημόσιο ή τους ο.τ.α. (αρ. 68, 69 του ν.5197/2025)
  • διενέργεια ελέγχων οικοδομικών αδειών στις νήσους Θήρας και Θηρασιάς
  • αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών σε περιοχές της νήσου Μυκόνου καθώς και οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό.
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