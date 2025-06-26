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Υπερψηφίστηκαν οι τροπολογίες Βόζεμπεργκ για τα δικαιώματα επιβατών με αναπηρία στις πολυτροπικές μετακινήσεις
Πολιτική
22:28 - 26 Ιουν 2025

Υπερψηφίστηκαν οι τροπολογίες Βόζεμπεργκ για τα δικαιώματα επιβατών με αναπηρία στις πολυτροπικές μετακινήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκαν οι τροπολογίες που κατέθεσε η επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ και πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, Ελίζα Βόζεμπεργκ - Βρυωνίδη, στο πλαίσιο της έκθεσης για τα Δικαιώματα των Επιβατών στις Πολυτροπικές Μετακινήσεις.

Με τις τροπολογίες της, η κ. Βόζεμπεργκ «ανέδειξε την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα αλλά και των συνοδών τους, με σκοπό να προβλέπεται κάθε δυνατή εναλλακτική μετακίνησης μέσω του συνδυασμού διαφορετικών τρόπων και μέσων μεταφοράς στο πλαίσιο πολυτροπικών ταξιδιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προσβασιμότητας αυτών των επιβατών», όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον, «στοχεύοντας στην απρόσκοπτη πρόσβαση των επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης, πρότεινε αυστηρές προδιαγραφές ώστε τόσο οι πληροφορίες όσο και οι φόρμες αποζημίωσης και επιστροφής χρημάτων να είναι κατανοητές, εύκολα προσβάσιμες και διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Βόζεμπεργκ υπογράμμισε «την ευθύνη των μεταφορέων, αλλά και των μεσαζόντων, να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες ή μειωμένη κινητικότητα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα μέσα με τρόπο σαφή και κατανοητό για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητάς τους σε όλους τους πολυτροπικούς επιβατικούς κόμβους της Ένωσης».

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