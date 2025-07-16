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Υποχωρεί το πετρέλαιο καθώς η δασμολογική αβεβαιότητα επισκιάζει την αυξημένη ζήτηση στην Κίνα
Εμπορεύματα
14:24 - 16 Ιουλ 2025

Υποχωρεί το πετρέλαιο καθώς η δασμολογική αβεβαιότητα επισκιάζει την αυξημένη ζήτηση στην Κίνα

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τετάρτη (16/7), καθώς οι ενδείξεις για ισχυρότερη κατανάλωση αργού στην Κίνα «φρέναραν» μεν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, δεν μπόρεσαν όμως να επισκιάσουν πλήρως τη γενικότερη δασμολογική αβεβαιότητα.    

Σε αυτό το πλαίσιο, το αργό πετρέλαιο WTI υποχωρεί κατά 0,65% στα 66,05 το βαρέλι και το Brent κινείται καθοδικά κατά 0,58% στα 68,31 δολάρια.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει για την ώρα στον δασμό 30% για τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Αυγούστου, επίπεδο που σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους είναι απαράδεκτο και θα έθετε ουσιαστικά «ταφόπλακα» στις εμπορικές μεταξύ δύο των μεγαλύτερων οικονομικών παραγόντων στον κόσμο.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να θέσει στο στόχαστρο αμερικανικά προϊόντα αξίας 72 δισεκατομμυρίων ευρώ (84,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για ενδεχόμενους δασμούς, εάν οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας αποτύχουν.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης τη Δευτέρα (14/7) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν «πολύ αυστηρούς δασμούς» στη Ρωσία σε 50 ημέρες εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η τελευταία αμερικανική ομοβροντία προς τη Ρωσία απέτυχε να αναζωπυρώσει τους φόβους για συνεχή διακοπή της προσφοράς και ως εκ τούτου, το πετρέλαιο συνέχισε να παρασύρεται χαμηλότερα χθες», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής πετρελαίου της PVM, Tamas Varga.

Ωστόσο, οι βελτιωμένες προοπτικές ζήτησης από την Κίνα περιόρισαν ως έναν βαθμό τις απώλειες.

Τα κινεζικά κρατικά διυλιστήρια αυξάνουν την παραγωγή μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης για να καλύψουν την υψηλότερη ζήτηση καυσίμων του τρίτου τριμήνου και να ανασυγκροτήσουν τα αποθέματα ντίζελ και βενζίνης που βρίσκονται σε χαμηλά πολλών ετών, δήλωσαν έμποροι και αναλυτές.

Εν τω μεταξύ, η μηνιαία έκθεση του ΟΠΕΚ την Τρίτη (15/8) προέβλεψε ότι η παγκόσμια οικονομία θα τα πάει καλύτερα το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενισχύοντας τις προοπτικές της ζήτησης πετρελαίου.

Η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία ξεπερνούν τις προσδοκίες, ενώ οι ΗΠΑ και η ΕΕ ανακάμπτουν σε σχέση με πέρυσι, προστίθεται.

Επιπλέον, τα αμερικανικά αποθέματα αργού, αποσταγμάτων και βενζίνης αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ανέφεραν πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου την Τρίτη.

Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 839.000 βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιουλίου, ανέφεραν οι πηγές. Τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά 1,93 εκατομμύρια βαρέλια και τα αποθέματα αποσταγμάτων αυξήθηκαν κατά 828.000 βαρέλια, πρόσθεσαν.

Ανοδικές τάσεις σε φυσικό αέριο και χρυσό

Παράλληλα, το μεσημέρι της Τετάρτης, το φυσικό αέριο καταγράφει ήπια άνοδο, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Αύγουστο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 0,392% στα 34,58 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, χρυσός συνεχίζει την ανοδική τους πορεία σημειώνοντας κέρδη 0,19% στα 3.343,10 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι παρουσιάζει ήπιες απώλειες 0,03% στα 38,097 δολάρια η ουγγιά. Ο χαλκός παρουσιάζει πτώση 0,93% και βρίσκεται στα 5,5282 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,14% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1617 δολάριο ανά ευρώ. Και σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται με απώλειες 0,13% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3403 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, αποδυναμώνεται ελαφρώς κατά 0,02% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8668 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

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