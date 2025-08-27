ΝΔ για Κώστα Πυλαρινό: Σπουδαίος πατριώτης και μεγάλος αγωνιστής – Μητσοτάκης: Ιστορικό στέλεχος της παράταξης

Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον πρώην βουλευτή του κόμματος, Κώστα Πυλαρινό, εκφράζοντας τα θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας έχει ως εξής:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη τον Κωνσταντίνο Πυλαρινό, έναν σπουδαίο πατριώτη, έναν μεγάλο αγωνιστή της Παράταξης.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1934, με καταγωγή από τα Επτάνησα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά και Δημόσια Διοίκηση στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Παρισίων.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1957 ως μέλος του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, μέχρι το 1963. Το 1967 ήταν σύμβουλος του Υπουργείου Προεδρίας στην Κυβέρνηση του Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση και ήταν ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας της ΕΡΕ Εξωτερικού.

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, διετέλεσε Νομάρχης Μεσσηνίας (1974-1976) και Νομάρχης Θεσσαλονίκης (1976-1980), την περίοδο των μεγάλων σεισμών, και κατάφερε να κινήσει το θέμα του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Υπηρέτησε επίσης ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας στην Κυβέρνηση Τζαννετάκη (1989), Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας (1989), Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών και Εκπρόσωπος Τύπου της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (1990-1991), Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (1991-1992).

Πέραν της διαχρονικής μεγάλης προσφοράς του στη Νέα Δημοκρατία, επί Προεδρίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη υπηρέτησε το κόμμα που τόσο αγάπησε από την θέση του Γενικού Διευθυντή (1992-1993).

Στις εκλογές του 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας.

Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Ένωσης τέως βουλευτών και ευρωβουλευτών.

Ήταν επίσης σύμβουλος Οικονομικών και Οργανώσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της (1998-2008).

Η διαδρομή του Κωνσταντίνου Πυλαρινού στα κοινά χαρακτηρίστηκε από θάρρος, οξυδέρκεια, πολιτική σοφία και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου. Ήταν όμως και ένας σπάνιος άνθρωπος που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά του.

Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη, ιδιαίτερα όσα από τα στελέχη μας είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».

Μητσοτάκης: Ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Πυλαρινός

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον Κώστα Πυλαρινό, σημειώνοντας: «Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Κώστα Πυλαρινό, ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας που υπηρέτησε με συνέπεια επί δεκαετίες ολόκληρες την πατρίδα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη:

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Κώστα Πυλαρινό. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας που υπηρέτησε με συνέπεια, επί δεκαετίες ολόκληρες, την πατρίδα. Από τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του 1950 στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, μέχρι τις τελευταίες του ημέρες που παρέμενε ενεργός και παρεμβατικός, κερδίζοντας τον σεβασμό συναγωνιστών και πολιτικών αντιπάλων.

Ήταν ένας δημόσιος λειτουργός που εργαζόταν πάντα με την ίδια συνέπεια, γιατί πίστευε πραγματικά ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Είτε ως νομάρχης, βουλευτής Επικρατείας, σύμβουλος και Γενικός Γραμματέας υπουργείων, είτε ως εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και, αργότερα, ως πρόεδρος της Ένωσης τέως Βουλευτών. Ενώ με τις θητείες του στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την Εκκλησία της Ελλάδος, απέδειξε ότι η πολιτική, ο πολιτισμός και η πίστη είναι απλώς διαφορετικές εκφράσεις της διαχρονικής του δέσμευσης να προσφέρει ανιδιοτελώς στην κοινωνία και τον τόπο.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του».