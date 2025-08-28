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Γερουλάνος: Η Κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές
Πολιτική
18:01 - 28 Αυγ 2025

Γερουλάνος: Η Κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Για μία Κυβέρνηση σε αποδρομή που φοβάται να αξιολογηθεί αλλά θέλει να αξιολογήσει τους άλλους, μίλησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ολομέλεια της Βουλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην αρχή της ομιλίας του υπογράμμισε πως «εδώ και 80 μέρες το Ελληνικό Κοινοβούλιο λειτουργεί με 297 βουλευτές, ενώ το Σύνταγμα λέει ξεκάθαρα ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Και το ερώτημα που κατέθεσε ο συνάδελφος κ. Δουδωνής, είναι και ερώτημα όλων μας: Πότε θα γίνουν εκλογές στις Περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών»; Συνέχισε λέγοντας ότι «η τελευταία ψηφοφορία, πριν τη διακοπή για το καλοκαίρι, απέδειξε περίτρανα ότι αβίαστα επιλέγετε να εξευτελίζετε θεσμούς και Βουλευτές για να προστατεύσετε Υπουργούς και Κυβέρνηση από κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αλλά εδώ, έχω την υποψία, ότι κάτι άλλο τρέχει. Ότι δεν προστατεύετε Βουλευτές και Υπουργούς. Αλλά ότι προστατεύετε τον κ. Μητσοτάκη. Από τι; Από έκθεση στην κρίση του Ελληνικού Λαού. Δηλαδή, από αξιολόγηση. Από το να καταγραφεί σε κάλπη, ότι αυτός και η Κυβέρνησή του, στο μυαλό της Ελληνίδας και του Έλληνα, έχουν τελειώσει. Καλές οι δημοσκοπήσεις, κ. Υπουργέ, αλλά τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη φωνή του Λαού στην κάλπη. Εκεί, τελειώνουν τα ψέματα. Εκεί, έρχεται ο λογαριασμός».

Ο Παύλος Γερουλάνος στη συνέχεια, μιλώντας για το νομοσχέδιο, ανέφερε πως «χάος χωρίζει το τι χρειάζεται το δημόσιο σε σχέση με αυτό́ το Νομοσχέδιο. Όπως χάος χωρίζει τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις με τα δικά σας πεπραγμένα» και πρόσθεσε τα εξής: «Στέκεστε, σήμερα, μπροστά στην Ελληνίδα και τον Έλληνα και του λέτε: «Ξέρουμε ότι υποφέρεις, από ένα κράτος που δε λειτουργεί. Από ένα κράτος που βάζει τρικλοποδιές, που σε κρατάει εγκλωβισμένο και σε ομηρία. Έχω λύση. Θα άρω τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Βέβαια, αυτό δε γίνεται ακόμα. Πάω πιο κάτω: θα κάνω αξιολόγηση. Ούτε αυτό με παίρνει να το κάνω. Οπότε, θα βάλω αυστηρότερες ποινές και έτσι θα σου λύσω το πρόβλημα.» Το σκεπτικό είναι απλοϊκό: Την αδυναμία εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος, θα λύσουν οι αυστηρότερες ποινές στους δημόσιους υπάλληλους».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική για τη λειτουργία του κράτους: «Μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης όπου δε βάλατε στόχους, δεν φτιάξατε δομές, δεν σχεδιάσατε οργανογράμματα, δεν περιγράψατε αρμοδιότητες, μετά από έξι χρόνια που συνεχίσατε να ταλαιπωρείτε τον κόσμο, συνεχίσατε να τον έχετε σε κρατική ομηρία, συνεχίσατε να τον αφήνετε ανήμπορο να κάνει αυτά που θέλει και μπορεί να κάνει, διότι αυτό σας βολεύει, εσείς έρχεστε και λέτε: «Μη σας νοιάζει. Τον βλέπετε αυτόν τον υπάλληλο; Θα του ρίξω μια καμπάνα και όλα σου τα θέματα θα λυθούν δια μαγείας». Και τα ερωτήματα είναι δύο: Ποιον κοροϊδεύετε; Και για πόσο ακόμα πιστεύετε ότι θα τον κοροϊδεύετε»;

Και ολοκλήρωσε λέγοντας: «Κάντε μου μια χάρη. Πριν ανεβείτε σε αυτή τη ΔΕΘ, διαβάστε τι λέγατε ως αξιωματική αντιπολίτευση και κάντε τη δική σας αξιολόγηση. Πόσο χαμηλά ήταν ο πήχης τότε; Και πόσο εύκολο ήταν να περάσεις από πάνω σε όλους τους τομείς; Και είχατε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών κονδυλίων για να απογειώσετε την Ελλάδα. Και όμως καταφέρατε να περάσετε κάτω από τον πήχη που είχατε μπροστά σας. Διαβάστε τι λέγατε και κοιταχτείτε στον καθρέφτη σε όλα τα θέματα. Ξοδέψατε 60 δισ. και σήμερα το μόνο στο οποίο μπορεί να ελπίζει η Ελληνίδα και ο Έλληνας, είναι ότι θα φύγετε μια ώρα αρχύτερα. Αυτή, δεν είναι η πραγματικότητα; Αυτός, δεν είναι ο λόγος που φοβάστε να κάνετε εκλογές στις τρεις Περιφέρειες; Την αξιολόγηση, δηλαδή, που ζητάτε από όλους τους άλλους, αρνείστε να την κάνετε στον εαυτό σας. Και δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Υπουργέ, πιο ποταπό από το να ζητάς από άλλους, αυτό που δεν είσαι έτοιμος να κάνεις ο ίδιος. Και τίποτα δεν χαρακτηρίζει πιο γλαφυρά έναν πρωθυπουργό που ουσιαστικά έχει τελειώσει».

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