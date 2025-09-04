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Χρυσοχοΐδης: 61 υποθέσεις για πώληση και διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους
Πολιτική
09:42 - 04 Σεπ 2025

Χρυσοχοΐδης: 61 υποθέσεις για πώληση και διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους

Reporter.gr Newsroom
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Στις δράσεις που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα, μέσα στο καλοκαίρι, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα social media το πρωί της Πέμπτης (4/9) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «η ζωή και η ασφάλεια των παιδιών μας είναι η ύψιστη προτεραιότητα μας και η ΕΛ.ΑΣ έχει αναδείξει την προστασία των ανηλίκων ως συστατικό στοιχείο της νέας φιλοσοφίας Κοινωνικής Αστυνόμευσης με δράσεις, όπως οι περιπολίες ήπιας αστυνόμευσης, αλλά και εργαλεία, όπως η πενταψήφια τηλεφωνική γραμμή «10201» και το app “SafeYouth”». Συμπληρώνει, δε, πως από τις αρχές Ιουλίου που ψηφίστηκε ο νέος Νόμος του Υπουργείου Υγείας για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ- που είναι Νόμος σύγχρονος αλλά και ένα εξελιγμένο πλέγμα προστασίας- και συμπεριλαμβάνει και την Αστυνομία στα όργανα ελέγχου για τη διάθεση και την πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους, έχουν γίνει συνολικά 14.190 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 99 παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 94 παραβάτες.

Αναλυτικά η ανάρτηση έχει ως εξής:

Η προστασία των ανηλίκων από τη βία, αλλά και από τις διάφορες μορφές εθισμών, όπως είναι τα καπνικά προϊόντα, το αλκοόλ, αλλά και το διαδίκτυο, είναι βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει χαρακτηριστικά αναδείξει την προστασία των ανηλίκων ως συστατικό στοιχείο της νέας φιλοσοφίας Κοινωνικής Αστυνόμευσης με δράσεις, όπως οι περιπολίες ήπιας αστυνόμευσης, αλλά και εργαλεία, όπως η πενταψήφια τηλεφωνική γραμμή «10201» και το app “SafeYouth”.

Πριν λίγες ημέρες, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) προχώρησε στη σύλληψη ενός κατηγορουμένου για διακίνηση συσκευών ατμίσματος με κάνναβη. Συσκευές με έντονα χρώματα και ιδιαίτερα σχέδια που τις καθιστούν ελκυστικές για έναν ανήλικο. Πρακτική που δείχνει τη συνεχή εξέλιξη των εγκληματιών, οργανωμένων και μη και τον ρόλο που διαδραματίζει σε αυτή το διαδίκτυο.

Μέσα στον Ιούλιο ψηφίστηκε ο νέος νόμος του Υπουργείου Υγείας για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Ένας Νόμος σύγχρονος, που καλύπτει και περιπτώσεις, όπως αυτή που σας ανέφερα προηγουμένως. Ένα εξελιγμένο πλέγμα προστασίας που το είχε ανάγκη η χώρα μας, οι γονείς και κυρίως οι ίδιοι οι ανήλικοι.

Μια από τις βασικές προβλέψεις αυτού του Νόμου είναι η συμπερίληψη της Αστυνομίας στα όργανα ελέγχου για τη διάθεση και την πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους.

Μπορεί να μοιάζει αυτονόητο, αλλά δεν ήταν, καθώς με αποφάσεις προηγούμενων Κυβερνήσεων, η Αστυνομία είχε εξαιρεθεί από αυτή την ελεγκτική αρμοδιότητα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει όλο το σύστημα ελέγχου και να έχουμε τραγικά περιστατικά με την έκθεση ανηλίκων σε αλκοόλ, ακόμη και νοθευμένο.

Αυτό πλέον άλλαξε.

Από τις αρχές Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, σε εφαρμογή του νέου Νόμου, οι υπηρεσίες της Αστυνομίας πραγματοποίησαν από μόνες τους πανελλαδικά, 14.112 ελέγχους και σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, 78 ελέγχους.

Από τους αυτούς, προέκυψαν 99 παραβάσεις και σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες, ενώ έγιναν 94 συλλήψεις και βεβαιώθηκαν 70 πρόστιμα.

Οι 61 υποθέσεις αφορούσαν στην πώληση και διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους, ενώ σχηματίστηκε και μια δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ζωή και η ασφάλεια των παιδιών μας είναι η ύψιστη προτεραιότητα μας.

Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τους ελέγχους για την πλήρη εφαρμογή του Νόμου.

Καμία ανοχή σε όσους εκθέτουν τα παιδιά μας στον κίνδυνο ή στη βία.

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