Μητσοτάκης: Μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ - Το πρόγραμμα του τριημέρου

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Σήμερα (5/9) στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της συνεργασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με την OpenAI με θέμα «AI in Schools», στο ξενοδοχείο Hyatt Regency.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.

Το πρωί του Σαββάτου (6/9) ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 19.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Την Κυριακή (7/9) στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».