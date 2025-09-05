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Μητσοτάκης: Μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ - Το πρόγραμμα του τριημέρου
Πολιτική
12:50 - 05 Σεπ 2025

Μητσοτάκης: Μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ - Το πρόγραμμα του τριημέρου

Reporter.gr Newsroom
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Σήμερα (5/9) στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της συνεργασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με την OpenAI με θέμα «AI in Schools», στο ξενοδοχείο Hyatt Regency.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.

Το πρωί του Σαββάτου (6/9) ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 19.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Την Κυριακή (7/9) στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 13:30
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