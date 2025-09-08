ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πράσινα πλοία με κρατική στήριξη: Αναγκαία επένδυση ή στρέβλωση της αγοράς;
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
08:32 - 08 Σεπ 2025

Πράσινα πλοία με κρατική στήριξη: Αναγκαία επένδυση ή στρέβλωση της αγοράς;

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη διάθεση 300 εκατομμυρίων ευρώ ως «πρώτο βήμα» για τη σταδιακή ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου φέρνει στο επίκεντρο μια διαχρονική συζήτηση για το αν πρέπει το κράτος να παρέμβει σε έναν κλάδο που θεωρητικά λειτουργεί με ιδιωτικούς όρους, αλλά αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της εθνικής υποδομής.

Η εξαγγελία αφορά την κατασκευή νέων «πράσινων» πλοίων, με έμφαση στα πορθμεία, και στοχεύει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τα νησιά. Το ερώτημα όμως είναι αν η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει μοχλός εκσυγχρονισμού ή αν κινδυνεύει να μετατραπεί σε επιδότηση χωρίς αποτέλεσμα.

Η ελληνική ακτοπλοΐα εξυπηρετεί δεκάδες νησιά με περίπου 120 επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, εκ των οποίων τα περισσότερα έχουν ηλικία άνω των 25 ετών.

Πολλά βρίσκονται στα όρια των διεθνών κανονισμών για ασφάλεια και εκπομπές ρύπων. Το κόστος ναυπήγησης ενός νέου πλοίου είναι δυσθεώρητο, ειδικά για μικρές εταιρείες ή γραμμές χαμηλής ζήτησης. Η αντικατάσταση ενός πορθμείου μπορεί να ξεπεράσει τα 20–25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα πλοία μεγάλων αποστάσεων αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια. Οι επενδύσεις που απαιτούνται για πλήρη ανανέωση του στόλου ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες της αγοράς.

Παρά τον ιδιωτικό χαρακτήρα του κλάδου, η ακτοπλοΐα δεν λειτουργεί με καθαρά εμπορικούς όρους. Η γεωγραφία της Ελλάδας, με εκατοντάδες κατοικημένα νησιά και τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην ΕΕ, καθιστά τις θαλάσσιες μεταφορές ζωτικής σημασίας για την εθνική συνοχή και την οικονομία.

Οι άγονες γραμμές, που δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδά τους από τα εισιτήρια, εξυπηρετούνται εδώ και δεκαετίες με κρατικές αποζημιώσεις. Σε χώρες όπως η Νορβηγία, η Σουηδία και η Ιταλία, το κράτος έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στη διατήρηση και ανανέωση του στόλου, θεωρώντας την ακτοπλοΐα τμήμα της εθνικής υποδομής. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση.

Η μετάβαση σε πράσινη ναυτιλία απαιτεί τεράστια κεφάλαια και τεχνολογική τόλμη. Η στροφή σε πλοία που θα χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, LNG ή εναλλακτικά καύσιμα δεν είναι απλή επιλογή για τις εταιρείες, καθώς συνδέεται με τεχνολογικό ρίσκο και αβέβαιο επιχειρηματικό μέλλον.

Με κρατική στήριξη, μπορούν να υλοποιηθούν έργα που θα εξασφαλίσουν σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον στόλο.

Παράλληλα, η επένδυση μπορεί να συνδεθεί με την ενίσχυση των ελληνικών ναυπηγείων, τα οποία επιδιώκουν να επανακτήσουν μερίδιο στη ναυπηγική αγορά. Η κρατική παρέμβαση θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την εγχώρια βιομηχανία, εφόσον συνοδευτεί από προγραμματισμό και διαφάνεια.

Η ιστορία των κρατικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα δεν είναι ενθαρρυντική. Οι αδιαφανείς διαδικασίες, οι καθυστερήσεις και η πολιτικοποίηση έργων υποδομής έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε σπατάλη πόρων. Υπάρχει κίνδυνος τα κεφάλαια να κατανεμηθούν άνισα ή να κατευθυνθούν σε εταιρείες με πολιτική ισχύ αντί για πραγματικές ανάγκες.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση δεν αρκεί από μόνη της. Απαιτείται παράλληλη αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την ακτοπλοΐα, με έμφαση στις μακροχρόνιες συμβάσεις δημοσίας υπηρεσίας, τον εξορθολογισμό των γραμμών και τη διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών. Χωρίς αυτά, το πρόγραμμα κινδυνεύει να παραμείνει μια αποσπασματική παρέμβαση.

Η εμπειρία από τη Βόρεια Ευρώπη είναι ενδεικτική. Η Νορβηγία πρωτοστάτησε στα ηλεκτρικά πορθμεία, επενδύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και δημιουργώντας εσωτερική τεχνογνωσία που εξάγει σε άλλες χώρες.

Στη Σουηδία και τη Φινλανδία, οι κρατικές αρχές παραγγέλνουν πλοία και αναθέτουν τη λειτουργία τους σε ιδιώτες με αυστηρούς όρους.

Στην Ιταλία, σημαντικές επιδοτήσεις διατίθενται για την ανανέωση του στόλου που εξυπηρετεί τη Σαρδηνία και τη Σικελία. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι η κρατική παρέμβαση δεν είναι εξαίρεση, αλλά συνήθης πρακτική για χώρες με έντονη νησιωτικότητα.

Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να συνδέσει το πρόγραμμα με μια εθνική στρατηγική ναυπηγικής αναγέννησης και πράσινων μεταφορών. Η κατασκευή πλοίων στην Ελλάδα θα μπορούσε να ενισχύσει τα ναυπηγεία της χώρας και να δημιουργήσει νέα ζήτηση για ελληνικές εταιρείες παροχής εξοπλισμών.

Η χώρα διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία στη ναυτιλία και το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα καινοτομίας. Ωστόσο, για να πετύχει, απαιτείται ξεκάθαρη διαχείριση, σαφή κριτήρια επιλογής έργων, διαφανείς διαδικασίες χρηματοδότησης και μακροπρόθεσμο σχέδιο, όχι αποσπασματικές κινήσεις.

Η απόφαση για κρατική χρηματοδότηση της ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα.

Η γεωγραφία της χώρας και οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις καθιστούν αδύνατη την πλήρη κάλυψη των αναγκών μόνο από την αγορά. Ωστόσο, η επιτυχία του προγράμματος θα κριθεί από το αν θα μετατραπεί σε εργαλείο ανάπτυξης ή αν θα ακολουθήσει την πεπατημένη των καθυστερήσεων και των πελατειακών πρακτικών.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της την ευκαιρία να δημιουργήσει έναν σύγχρονο, οικολογικό στόλο και να επενδύσει στη ναυπηγική βιομηχανία της. Το ζητούμενο είναι να σχεδιαστεί η παρέμβαση με τρόπο που να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και να διασφαλίζει ότι κάθε ευρώ πιάνει τόπο.

Και κάτι τελευταίο, τα 300 εκατ. ευρώ είναι απλά μια καλή αρχή…

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 10:42
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράπονα του επιχειρηματικού κόσμου για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη: Θετικά μέτρα αλλά και παραλείψεις που προβληματίζουν
Οικονομία

Παράπονα του επιχειρηματικού κόσμου για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη: Θετικά μέτρα αλλά και παραλείψεις που προβληματίζουν

Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και Ρώσοι «χαμένοι στη μετάφραση» για τα ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και Ρώσοι «χαμένοι στη μετάφραση» για τα ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία

Ζελένσκι: Η Ρωσία απορρίπτει τη διπλωματία – «Παράθυρο» Τραμπ για σκληρότερη στάση απέναντι στη Μόσχα
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ρωσία απορρίπτει τη διπλωματία – «Παράθυρο» Τραμπ για σκληρότερη στάση απέναντι στη Μόσχα

Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι στο στόχαστρο για το μπλακ άουτ του διαδικτύου σε Ασία και Μ. Ανατολή
Ναυτιλία

Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι στο στόχαστρο για το μπλακ άουτ του διαδικτύου σε Ασία και Μ. Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το «ακτοπλοϊκόν ζήτημα…»: Η ιστορία της ελληνικής ακτοπλοΐας από το 1922 μέχρι σήμερα
Ναυτιλία

Το «ακτοπλοϊκόν ζήτημα…»: Η ιστορία της ελληνικής ακτοπλοΐας από το 1922 μέχρι σήμερα

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη
Ναυτιλία

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη

Ποιος έχει την ευθύνη στο μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας;
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Ποιος έχει την ευθύνη στο μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας;

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Πολιτική

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
26/06/2026 - 10:08

HPV: Νέα εποχή πρόληψης με εμβολιασμό και self-test

Πολιτική
26/06/2026 - 10:02

Κατρίνης: Η ΝΔ θέλει την εξάρτησή της από το «επιτελικό» παρακράτος

Ειδήσεις
26/06/2026 - 09:57

IAEA: Το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε επιθεωρήσεις

Χρηματοδοτήσεις
26/06/2026 - 09:50

Sell-off στις ασιατικές αγορές: Απότομη προσγείωση για Nikkei και Kospi μετά το ράλι της ΤΝ

Οικονομία
26/06/2026 - 09:24

Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 09:21

AKTOR: ΑΜΚ €650 εκατ. και επενδυτικό πρόγραμμα €3 δισ. έως το 2031

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 09:13

HELLENiQ ENERGY: To στοίχημα κερδοφορίας και οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 09:05

HELLENiQ ENERGY: Τελικό μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή – Πότε καταβάλλεται

Ειδήσεις
26/06/2026 - 09:01

Νέα κύματα περικοπών θέσεων εργασίας στη Γερμανία

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 08:50

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δοκιμάζει νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων και επενδύει στην ελληνική παραγωγή

Φορολογία
26/06/2026 - 08:31

ΑΑΔΕ: Το νέο πλαίσιο για φορολογική ενημερότητα, μεταβιβάσεις ακινήτων και βεβαίωση οφειλής (παραδείγματα)

Ακίνητα
26/06/2026 - 08:22

Προσεισμικός έλεγχος: Ολοκληρώθηκε σε 27.000 δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια

Ειδήσεις
26/06/2026 - 08:10

Βενεζουέλα: Εκατοντάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους φονικούς σεισμούς

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 08:00

Όμιλος Λάμψα: Επενδύει €35 εκατ. στο Elatos Resort και βλέπει καλύτερη πορεία το 2026

Ναυτιλία
26/06/2026 - 07:51

Το «ακτοπλοϊκόν ζήτημα…»: Η ιστορία της ελληνικής ακτοπλοΐας από το 1922 μέχρι σήμερα

Ναυτιλία
26/06/2026 - 07:42

Βακόνδιος: Το Λαύριο δεν είναι πλέον ένα περιφερειακό λιμάνι. Είναι ένας οργανισμός με αναπτυξιακή προοπτική

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 23:42

Νέος γύρος απωλειών στη Wall Street μετά τις πιέσεις στις Big Tech

Ειδήσεις
25/06/2026 - 23:15

Βανς: Στα σκαριά μηχανισμός αποκλιμάκωσης με συνεργασία CENTCOM - Φρουρών της Επανάστασης

Ειδήσεις
25/06/2026 - 22:52

Το Ορμούζ ξανά στα «κόκκινα» μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο – Κέρδη 2% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 22:28

Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

Magazino
25/06/2026 - 22:07

Η «στρωματοποίηση» στη διατροφή: Πώς να φάτε περισσότερα φυτικά τρόφιμα χωρίς να στερηθείτε τίποτα

Πολιτική
25/06/2026 - 21:49

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Ειδήσεις
25/06/2026 - 21:29

ΔΝΤ: Οι τιμές θα πέσουν ενέργειας, αλλά η πλήρης ομαλοποίηση θα αργήσει

Magazino
25/06/2026 - 21:10

Συναισθηματική Υπερφαγία: Όταν το φαγητό γίνεται τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 20:49

Πετρέλαιο: Γιατί το ενεργειακό σοκ δια χειρός Τραμπ δεν εκτόξευσε τις τιμές όσο αναμενόταν

Πολιτική
25/06/2026 - 20:30

Τσίπρας: Θέλουμε κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά διαμαρτυρίας – Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν

Ομόλογα
25/06/2026 - 20:15

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πίεση στις αποδόσεις λόγω αποκλιμάκωσης του πετρελαίου

Οικονομία
25/06/2026 - 19:59

Εμβληματικές επενδύσεις στην Τρίπολη με ισχυρό εθνικό και ευρωπαϊκό αποτύπωμα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 19:46

Πειραιώς: Κατώτατος μισθός €1.700 για όλους τους εργαζομένους και πρόσθετες παροχές

Πολιτική
25/06/2026 - 19:37

Κομισιόν για Αβραμόπουλο: Δεν έγινε εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχος συμμόρφωσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ