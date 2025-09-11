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ΣΥΡΙΖΑ: Ευχές για τη νέα σχολική χρονιά και υπόσχεση στήριξης για καλύτερη δημόσια εκπαίδευση
Πολιτική
11:59 - 11 Σεπ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ευχές για τη νέα σχολική χρονιά και υπόσχεση στήριξης για καλύτερη δημόσια εκπαίδευση

Reporter.gr Newsroom
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Καλή σχολική χρονιά εύχεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, δηλώνοντας πως θα είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία.

«Η έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι χιλιάδες μαθητές που γεμίζουν τα προαύλια των σχολείων, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που τους υποδέχονται, οι γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους στα πρώτα τους σχολικά βήματα, συνθέτουν κάθε 11η του Σεπτέμβρη μια αισιόδοξη εικόνα» αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

«Με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία όλης της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία», προσθέτει η Κουμουνδούρου.

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