Φλωρίδης για αίτημα Πάνου Ρούτσι: Η εκταφή δεν επηρεάζει την πρόοδο της δίκης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, διευκρίνισε το πρωί της Τρίτης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ότι δεν έχει απορριφθεί κανένα αίτημα εκταφής που να αφορά την ταυτοποίηση στοιχείων νεκρού, ενώ τόνισε ότι η εκταφή δεν επηρεάζει την πρόοδο της δίκης.

Οι δηλώσεις του έρχονται με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή της σορού του παιδιού του, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι οι ανακριτικές αρχές της Λάρισας έχουν εξετάσει δύο αιτήματα που υποβλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, τα οποία αφορούσαν εκταφή για τον έλεγχο πιθανής παρουσίας χημικών ουσιών. Μετά την ολοκλήρωση των ανακρίσεων, η πρόεδρος των Εφετών Λάρισας θα εξετάσει τα αιτήματα και θα εκδώσει την απόφασή της μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι εάν υπάρξει αίτημα εκταφής με σκοπό την ταυτοποίηση, αυτό θα εξεταστεί άμεσα, ενώ παράλληλα τόνισε ότι «Η εκταφή δεν επηρεάζει την πρόοδο της δίκης». Ακόμα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει στο ζήτημα, καθώς αφορά αποκλειστικά τη Δικαιοσύνη.

Τέλος, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε ότι όσο καθυστερεί η ολοκλήρωση της ανάκρισης και δεν οδηγούμαστε σε δίκη, θα συνεχίσουν να υπάρχουν περιθώρια για όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών.