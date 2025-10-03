ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η φοιτητική στέγη στο επίκεντρο της συνάντησης Μηχαηλίδου-Ζαχαράκη – Τι δήλωσαν
Πολιτική
11:31 - 03 Οκτ 2025

Η φοιτητική στέγη στο επίκεντρο της συνάντησης Μηχαηλίδου-Ζαχαράκη – Τι δήλωσαν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η στέγαση των φοιτητών και των εκπαιδευτικών αλλά και το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων απασχόλησαν τη συνάντηση εργασίας της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη με την Υπουργό Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Οι δυο Υπουργοί, συζήτησαν, εκτενώς, την έλλειψη προσφοράς προσιτής στέγης που επηρεάζει, ιδιαίτερα, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους και συμφώνησαν ότι η ανακαίνιση και λειτουργία των νέων φοιτητικών εστιών, η κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, η επιστροφή ενός ενοικίου και το επίδομα ενοικίου για τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν σε ορεινές, νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές αποτελούν σημαντικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την αποσυμφόρηση της στεγαστικής πίεσης.

Ειδικότερα, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η επιδότηση ενοικίου αρχικά για δημόσιους και ιδιωτικούς λειτουργούς που εργάζονται μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους.

Έμφαση δόθηκε, επίσης, στην επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμάτων με στόχο την κάλυψη περισσότερων δήμων και μαθητών, καθώς και στη στήριξη της νεολαίας μέσα από προγράμματα Erasmus+, την Κάρτα Νέων και συνέργειες πολιτισμού.

Επιπλέον, οι δυο Υπουργοί, συζήτησαν και για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ανέγερση 2.000 κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα, εκ των οποίων το 25% θα διατεθεί σε στρατιωτικούς και το 75% για κοινωνικό μίσθωμα.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Μαζί με την Δόμνα Μιχαηλίδου, συζητήσαμε ζητήματα που αφορούν χιλιάδες φοιτητές, εκπαιδευτικούς, μαθητές και τις οικογένειές τους. Η στέγη, η σίτιση και η στήριξη της νεολαίας δεν είναι μόνο πρακτικές παρεμβάσεις. Είναι βαθιά κοινωνικές πολιτικές, που απαντούν στις κοινωνικές ανάγκες για τις οποίες συζητάμε όλοι μας. Η θητεία και των δυο μας, σε ΥΠΑΙΘΑ και ΥΚΟΙΣΟ, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε σαφή εικόνα των πρωτοβουλιών που πρέπει και ήδη αναλαμβάνουμε προκειμένου να εφαρμοστούν άμεσες και πρακτικές λύσεις που αυξάνουν τον αριθμό των φοιτητικών εστιών, των κοινωνικών κατοικιών, τον αριθμό των σχολικών γευμάτων. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι συνεχής και ουσιαστική, γιατί μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα: να είμαστε δίπλα στους νέους, να στηρίξουμε τον εκπαιδευτικό και να δώσουμε σε κάθε παιδί την ευκαιρία να προχωρήσει».

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Με την Υπουργό Παιδείας είχαμε μια πολύ ουσιαστική συνάντηση. Με την τωρινή ιδιότητά της αλλά και με την προηγούμενη θητεία της ως Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Σοφία Ζαχαράκη προσφέρει σημαντικά στο διάλογο για την προστασία παιδιών και εφήβων, την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την κοινωνική διάσταση του σχολείου και της εκπαίδευσης. Εξετάσαμε, αναλυτικά, ζητήματα κοινής ευθύνης και αρμοδιότητας των υπουργείων μας. Στη συνάντησή μας εξειδικεύσαμε τις κοινές πολιτικές για τη φοιτητική κατοικία, το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών, τα σχολικά γεύματα και τη νεολαία. Δυναμώνουμε τη στενή συνεργασία του ΥΚΟΙΣΟ με το ΥΠΑΙΘΑ στα πεδία της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής και ανανεώνουμε τις συναντήσεις μας για το βέλτιστο συμφέρον παιδιών, νέων, οικογενειών, εκπαιδευτικών».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 11:38
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να διαχειριστεί την αποθήκευση ενέργειας η κυβέρνηση
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να διαχειριστεί την αποθήκευση ενέργειας η κυβέρνηση

Ο Μαρκόπουλος υπενθυμίζει στο Μαξίμου ότι οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν είναι «αντίπαλοι»
Πολιτική

Ο Μαρκόπουλος υπενθυμίζει στο Μαξίμου ότι οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν είναι «αντίπαλοι»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Εκτεθειμένη η Ζαχαράκη, λόγω παραβίασης του αδιάβλητου των πανελλαδικών εξετάσεων - Παραίτηση ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Εκτεθειμένη η Ζαχαράκη, λόγω παραβίασης του αδιάβλητου των πανελλαδικών εξετάσεων - Παραίτηση ζητά το ΠΑΣΟΚ

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης
Ειδήσεις

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

ΠΟΜΙΔΑ: Εθνική Στρατηγική για τη στέγαση: Πως θα «ανοίξουν» ή «θα κλείσουν» τα σπίτια;
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Εθνική Στρατηγική για τη στέγαση: Πως θα «ανοίξουν» ή «θα κλείσουν» τα σπίτια; 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 13:09

Το Nissan Qashqai ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη και συνεχίζει να γράφει ιστορία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:00

Μπέρναμ: Ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:58

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πολιτική
21/07/2026 - 12:39

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
21/07/2026 - 12:37

ΕΕΤΤ: Εντείνει τους ελέγχους για ασφαλέστερες ψηφιακές υπηρεσίες

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:16

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 12:12

Μπρατάκος: Ανάγκη για ρεαλιστικό χρόνο και μεταβατική περίοδο για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:03

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 12:02

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

Πολιτική
21/07/2026 - 11:51

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:49

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/07/2026 - 11:40

Protergia Open: Ενέργεια χωρίς περιορισμούς

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:40

Η EOS Capital Partners και το Latsco Family Office επενδύουν στη Nova ICT

ΜΕΤΑΛΛΑ
21/07/2026 - 11:35

Η Eldorado Gold ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: Πρώτη θραύση μεταλλεύματος στις Σκουριές

Ακίνητα
21/07/2026 - 11:25

Παράταση για τους κτηματολογικούς πίνακες σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/07/2026 - 11:24

Διορισμοί στο Δημόσιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:22

Πελοπόννησος: Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:09

Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:56

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πολιτική
21/07/2026 - 10:53

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:50

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 10:47

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:21

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ