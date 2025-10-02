Φλωρίδης: Χρονικός ορίζοντας για αναθεώρηση του άρθρου 86 το 2026 – Βρώμικα παιχνίδια γύρω από τα Τέμπη

Επίθεση κατά Ευρωβουλευτών για ψευδείς καταγγελίες κατά της Ελλάδας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε την Πέμπτη (2/10) ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στον Status FM 107.77:

«Η Ελλάδα έχει το χαρακτηριστικό μιας συμπεριφοράς των ανθρώπων που την εκπροσωπούν στα ευρωπαϊκά όργανα ή οπουδήποτε, αλλά κυρίως στα ευρωπαϊκά όργανα. Πολλοί από αυτούς τους εκπροσώπους, κυρίως ευρωβουλευτές δηλαδή, ασχολούνται με το να καταγγέλλουν τη χώρα τους διαρκώς εκεί. Αυτό προκαλεί την κατάπληξη των Ευρωπαίων. Γιατί συνήθως οι ευρωβουλευτές από τις άλλες χώρες ελέγχουν τα ευρωπαϊκά όργανα επειδή δεν φέρονται ή δεν κάνουν κάποια πράγματα υπέρ των χωρών τους. Οι δικοί μας εδώ, το μόνο που κάνουν είναι να πάνε να καταγγέλλουν διαρκώς την Ελλάδα εκεί με ψεύτικα στοιχεία», τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

«Αυτό είναι μια κατασκευή μιας συστηματικής επίθεσης στην ελληνική Δικαιοσύνη και από το εσωτερικό και στο εξωτερικό, από Έλληνες πάντα, η οποία προφανώς υπονομεύει και το κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης στα μάτια του ελληνικού λαού», πρόσθεσε. «Ας πούμε στην υπόθεση των Τεμπών -αυτής της φοβερής τραγωδίας- η επίθεση που δέχεται συστηματικά εδώ και δυόμισι χρόνια η ελληνική Δικαιοσύνη από πολιτικές δυνάμεις, είναι ασύλληπτη. Δηλαδή δεν υπήρχε πράξη της που να μην αφισβητηθεί η λυσσαλέα, δεν υπήρξε συνωμοσία που να μην έχει γίνει εναντίον της», τόνισε.

Μόνη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η διερεύνηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ο Γ. Φλωρίδης δήλωσε με αφορμή την επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι πως από το 2022 η Ελλάδα διαθέτει γραφείο Ευρωπαίων Εισαγγελέων με αποσπασμένους με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Έλληνες Εισαγγελείς.

Σχετικά με τη σύμβαση 717 για την αναβάθμιση του Ελληνικού Σιδηροδρόμου ο υπουργός σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει μόνη αρμοδιότητα να ερευνά αν τα ευρωπαϊκά χρήματα έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πολιτική. «Είναι μια σύμβαση που διατρέχει πολλά χρόνια και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από αυτήν. Ξέρουν, έχουν όλα τα στοιχεία στα χέρια τους, τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτήν τη σύμβαση, πώς πήρε τις παρατάσεις, γιατί πήρε τις παρατάσεις, τις χρονικές εννοεί, πώς υλοποιήθηκε. Τα έχουν όλα αυτά», εξήγησε. «Ερευνάται και από ελληνικές αρχές και δεν έχει βρεθεί κάτι επιλήψιμο», είπε. «Ο τελικός έλεγχος, ας πούμε, της διοικητικής διαδικασίας είναι στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εκεί κρίθηκαν ότι όλα είναι συμβατά», πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε πως είναι 2.500 οι υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε όλη την Ευρώπη.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων εντοπίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης το μεγαλύτερο ποσοσστό εκμαυλισμού, το σημείο από όπου ξεκινούσε όλο το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αυτοί τους λέγανε ‘Πόσο παίρνεις εσύ, ξέρω εγώ Γιώργο’, από τις επιδοτήσεις λέει παίρνω 10 χιλιάρικα λέει ‘θες να παίρνεις 20’, ο άλλος λέει γιατί να μην παίρνει, ‘κάνε λοιπόν μια δήλωση για 20’ και τελικά μπορεί να βρεθούν και δηλώσεις στο όνομα αυτού του ανθρώπου οι οποίες είναι όχι για 20 αλλά για 100, τα οποία τα παίρνανε αυτοί μετά», εξήγησε. «Εδώ είναι ένα πολυπλόκαμο πράγμα διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι το οποίο πρέπει να το ξηλώσεις και να το τελειώσεις. Αυτό το πήρε απόφαση η κυβέρνηση να το κάνει», κατέληξε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δίστασε το 2019 να αναθεωρήσει το άρθρο 86 - Εξελίξεις το 2026

Σχετικά με τις συστάσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για το άρθρο 86 περί ευθύνης πολιτικών προσώπων, ο κ. Φλωρίδης εξήγησε πως η κα Κοβέσι ρώτησε αν ισχύει η εξαγγελία του πρωθυπουργού για την αναθεώρησή του, πράγμα το οποίο ο ίδιος επιβεβαίωσε και έθεσε το 2026 ως χρονικό ορίζοντα για την αναθεώρηση. Ο υπουργός σημείωσε επίσης πως το συγκεκριμένο άρθρο δεν αναθεωρήθηκε στην συνταγματική αναθεώρηση του 2019, επειδή δεν κηρύχθηκε αναθεωρητέο από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Ευτυχώς είχε προβλεφθεί να καταργηθεί η σύντομη παραγραφή για τους πολιτικούς που μπορούσε να είναι και δύο και τρία χρόνια και τώρα οι παραγραφές για τα δικαιώματα των πολιτικών είναι όπως για όλους τους πολίτες», τόνισε.

Βρώμικα παιχνίδια και κυριαρχία ψεύδους για τα Τέμπη

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έκανε λόγο για βρώμικα παιχνίδια και κυριαρχία ψεύδους που δεν επέτρεπε τόσο στον ίδιο όσο και σε εξειδικευμένους επιστήμονες να ακουστούν. Ο ίδιος εξήγησε πως τοξικολογικές έγιναν για εκείνους που είχαν την ευθύνη να οδηγούν τα τρένα, συγκεκριμένα για έξι άτομα και δεν βρέθηκε τίποτα. «Επομένως η αίσθηση ότι αποφεύχθηκε να γίνουν τοξικολογικές δεν είναι σωστή», πρόσθεσε. Ο ίδιος έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση σε δικηγόρους ακόμα και συγγενείς θυμάτων, όπως η μητέρα του νεκρού μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας. «Κυριαρχούσαν στα κανάλια απατεώνες οι οποίοι εμφανίζονταν ως εμπειρογνώμονες», είπε. «Οι άνθρωποι που είχαν το επιστημονικό κύρος, ειδικευμένοι σε εκρήξεις, από ξένα πανεπιστήμια δεν μπορούσαν να ακουστούν πουθενά», τόνισε.

Κάποιοι θέλουν ολοκαύτωμα στην Ελλάδα για τους δολοφόνους της Χαμάς

Για την αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα ο υπουργός δήλωσε πως η ελληνική κυβέρνηση διεμήνυσε στο Ισραήλ να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Ωστόσο σημείωσε πως «Θέλουν κάποιοι να γίνει ολοκαύτωμα η Ελλάδα για τους δολοφόνους της Χαμάς και ζητούσαν να κλείσουμε τα λιμάνια στους Ισραηλινούς. Τα μαζέψανε, γιατί αποκαλύψαμε ότι έπαιζαν το παιχνίδι των Τούρκων», είπε.