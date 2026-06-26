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Καφούνης: Το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας
Επιχειρήσεις
12:30 - 26 Ιουν 2026

Καφούνης: Το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Τη στρατηγική σημασία του εμπορίου ως καταλύτη οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών νησιών ανέδειξε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, κατά τη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Βουλής των Ελλήνων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (24/6).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Μάνου Κόνσολα, προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου κ. Ναπολέοντα Μαραβέγια και των Προέδρων των Επιμελητηρίων των Νησιωτικών Περιοχών της χώρας.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Καφούνης υπογράμμισε ότι, παρά τις διαχρονικές προκλήσεις της νησιωτικότητας –όπως το αυξημένο μεταφορικό κόστος, η περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές, η μικρή κλίμακα των τοπικών οικονομιών και η έντονη εποχικότητα– το εμπόριο παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ευημερίας και ανάπτυξης των νησιωτικών κοινωνιών.

Όπως επεσήμανε, το εμπόριο αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής οικονομίας, με περισσότερες από 250.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα και στηρίζοντας κρίσιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όπως οι μεταφορές, η ναυτιλία και οι υπηρεσίες. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στενή σχέση μεταξύ εμπορίου και τουρισμού, σημειώνοντας ότι εκατομμύρια επισκέπτες έρχονται κάθε χρόνο σε επαφή με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ελληνικών νησιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και στην περαιτέρω εξωστρέφειά τους.

«Κάθε εμπορική επιχείρηση είναι δυνητικά μια εξαγωγική επιχείρηση, ιδιαίτερα όταν δραστηριοποιείται σε μια νησιωτική περιοχή με ισχυρή ταυτότητα και μοναδικά προϊόντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ υπογράμμισε την ανάγκη συστηματικής ανάδειξης των τοπικών προϊόντων –από το ελαιόλαδο, το μέλι και τα τυριά έως τα κρασιά, τα αλιεύματα και τα μεταποιημένα προϊόντα– τα οποία αποτελούν αυθεντικούς πρεσβευτές της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού στις διεθνείς αγορές.

Ο κ. Καφούνης επισήμανε επίσης ότι οι ανάγκες του εμπορίου λειτουργούν ως ισχυρό κίνητρο για επενδύσεις σε λιμενικές και μεταφορικές υποδομές, σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους και ψηφιακά δίκτυα, βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα των νησιών και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ θέτει ως βασικές προτεραιότητες την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση των μεταφορικών δικτύων, ενώ παράλληλα προωθεί την έννοια του «shopping tourism» και τις πρωτοβουλίες «Shopping in Greece» και «Shopping Made in Greece», με στόχο την καθιέρωση της Ελλάδας και ως διεθνούς προορισμού αγορών.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ τόνισε:

«Με σχέδιο, όραμα και συνεργασία, το εμπόριο μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί κινητήρια δύναμη προόδου, ευημερίας και εξωστρέφειας για τη νησιωτική Ελλάδα, δημιουργώντας σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία».

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