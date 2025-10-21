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Βουλή – Κακλαμάνης προς Κωνσταντοπούλου: Δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα
Πολιτική
19:21 - 21 Οκτ 2025

Βουλή – Κακλαμάνης προς Κωνσταντοπούλου: Δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα

Reporter.gr Newsroom
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Από όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της Βουλής ο Νικήτας Κακλαμάνης, είχε φανεί πως η σχέση του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα είναι… πολυκύμαντη.  

Και πράγματι, με τη μεταξύ τους σχέση να έχει ήδη περάσει από σαράντα κύματα, με τον κ. Κακλαμάνη να ανακαλεί την κα Κωνσταντοπούλου συχνά στην τάξη και να την επιπλήττει για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά», την Τρίτη (21/10) προσετέθη ένα ακόμη επεισόδιο σε αυτό το σήριαλ.

Ο πρόεδρος της Βουλής σχολίασε τις διαρκείς παρεμβάσεις της κας Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη συζήτηση που διεξήχθη σχετικά με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό τόση ώρα και βάζει τρίποντα. Δεν το καταλαβαίνετε;», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης, με φανερά ειρωνικό τόνο, προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Μητσοτάκης της… έδινε συγχαρητήρια που κατάφερε – όπως υποστήριξε – να μετατρέψει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε «παρακολούθημά της».

Η σχέση μεταξύ του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, έχει περάσει από σαράντα

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