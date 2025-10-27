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Αποστολάκη: Ψευδές το κυβερνητικό αφήγημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Καμία αποκάλυψη χωρίς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική
13:02 - 27 Οκτ 2025

Αποστολάκη: Ψευδές το κυβερνητικό αφήγημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Καμία αποκάλυψη χωρίς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Reporter.gr Newsroom
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«Το μείζον θέμα που οφείλει να μας προβληματίζει όλους, και πρωτίστως την κυβέρνηση, είναι το ζήτημα της κρίσης εμπιστοσύνης που αυτή την στιγμή υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις» δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη τη Δευτέρα (27/10) με αφορμή ενδεχόμενα επεισόδια κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνοντας λόγο για προσπάθεια διάχυσης των ευθυνών.

Αναλυτικότερα:

«Την κρίση εμπιστοσύνης την τροφοδοτεί κυρίως η κυβέρνηση. Εδώ έχουμε μια εδραιωμένη πεποίθηση συγκάλυψης, η οποία φαίνεται σε όλες τις μετρήσεις ότι ταυτίζεται στη συνείδηση της κοινωνίας με τις επιλογές της κυβέρνησης, είτε αυτό αφορά τα Τέμπη είτε τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε στην ΕΡΤ η βουλευτής κατακρίνοντας την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. «Όσο αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άλλο τρόπο άσκησης της εξουσίας, τόσο θα κινδυνεύει η λειτουργία του πολιτεύματος και θα ενισχύεται η αδιαφορία και η αποχή των πολιτών» συμπλήρωσε.

Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου

Μιλώντας για μια «τυφλή, αδιέξοδη και μη δημιουργική οργή» που νιώθει ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας» όπως είπε η κα Αποστολάκη τόνισε ότι αυτό είναι που θα πρέπει να μας απασχολεί. «Η κυβέρνηση δεν το αντιλαμβάνεται και αντιθέτως το εργαλειοποιεί», πρόσθεσε η πολιτικός ενώ σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Zωής Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι προφανώς κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου, αλλά αυτό να μην μένει στα χαρτιά. «Η κυβέρνηση όπου θέλει προστατεύει. Όπου θέλει εφαρμόζει άλλα μέτρα και σταθμα» είπε σχετικά με το αξίωμα της ισονομίας. «Οφείλουμε όλοι να περιφρουρίσουμε την παρέλαση ως απόδοση τιμής στους προγόνους μας» συμπλήρωσε για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Αναφερόμενη στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων η κα Αποστολάκη παραδέχθηκε ότι αποτυπώνουν ένα περιβάλλον μεγάλης πολιτικής ρευστότητας σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «κυριαρχούνται από την μέτρηση κομμάτων που δεν υπάρχουν» και αυτό, όπως υποστήριξε, είναι ένα παράδοξο. «Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι απολύτως πλειοψηφικό. Απέναντι σε αυτό δεν σχηματοποιείται ακόμα κάτι οριστικό, δυναμικό και έτοιμο να αναλάβει να ηγηθεί αυτής της πολιτικής αλλάγής». Στο σημείο αυτό δήλωσε πως «τo ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης». Ερωτηθείσα εάν το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί μόνο τους προς τις εκλογές δήλωσε πως αυτό έχει ληθεί. «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μικρό, μεταρρυθμιστικό κόμμα που έχει ως στόχο την ναρκισσιστική αυτοσυντήρησή του. Είναι ένα κόμμα που άλλαξε τις ζωές των ανθρώπων σε αυτόν τον τόπο», τόνισε. Και όπως είπε η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά από 10 χρόνια που απέχει από την εξουσία, μπορεί να διεκδικεί ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Εγκληματική οργάνωση καθετοποιημένης λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι δεν «αφήνουν περιθώρια για το ψευδές αφήγημα της κυβέρνησης. «Εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα είχε αποκαλυφθεί τίποτα» είπε εστιάζοντας στις απομακρύνσεις από τον Οργανισμό όλων όσοι εντόπισαν τις παρατυπίες. «Έχουμε μια εγκληματική οργάνωση, καθετοποιημένης λειτουργίας που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ονομάζουμε χρόνιες παθογένειες» υποστήριξε χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως «δυσώδη». Απαντώντας για το εάν στο σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων εμπλέκονται και κομματικά στελέχη όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και άλλων κομμάτων δήλωσε ότι «σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας οι πρωταγωνιστές είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας». Αναφορικά με τον εάν εμπλέκονται στελέχη του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι σχετικό. «Σήμερα που μιλάμε πρωταγωνιστές είναι άτομα με ταυτότητα» πρόσθεσε καταλήγοντας ότι «αυτή η προσπάθεια διάχυσης των ευθυνών δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά».

Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2025 - 13:14
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