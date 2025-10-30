ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Υπό διαβούλευση η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή – Διπλή αναγραφή τιμής στα νωπά προϊόντα
Πολιτική
11:47 - 30 Οκτ 2025

Θεοδωρικάκος: Υπό διαβούλευση η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή – Διπλή αναγραφή τιμής στα νωπά προϊόντα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσίασε σήμερα (Πέμπτη, 30/10) στο ΕΡΤnews τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.  

Όπως είπε, η νέα Αρχή έχει ως στόχο της τη συγκέντρωση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών σε έναν ενιαίο φορέα, ενισχύοντας την ασφάλεια των πολιτών και τη διαφάνεια στη λειτουργία της αγοράς.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε πρωτοβουλίες μείωσης τιμών για πάνω από 2.200 προϊόντα, αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας «Καταναλωτής» και υποχρεωτική απογραφή των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης και της συμμετοχής των πολιτών για μια δίκαιη και υγιή αγορά.

2.200 προϊόντα σε μειωμένες τιμές

Πιο αναλυτικά, αναφερόμενος στο καλάθι προϊόντων και τις συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι περισσότεροι από 2.200 κωδικοί έχουν ενταχθεί σε πρωτοβουλία μείωσης τιμών, εκ των οποίων «οι μισοί αφορούν τρόφιμα, όπως ζυμαρικά, γάλα και γιαούρτι».

«Υπολόγισα ότι η εξοικονόμηση φτάνει τα 20 με 25 ευρώ το μήνα σε ένα νοικοκυριό που δαπανά περίπου 400 ευρώ. Για πολλούς αυτό ίσως δεν είναι σημαντικό, αλλά για όσους δυσκολεύονται είναι μια ουσιαστική στήριξη», δήλωσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως η Ελλάδα έχει από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρωζώνη, ενώ τόνισε ότι «η αύξηση των μισθών συνδεδεμένη με την παραγωγικότητα είναι το κλειδί για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος».

Νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Ο Υπουργός παρουσίασε τη μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο τη συγκέντρωση των ελεγκτικών μηχανισμών σε έναν ενιαίο φορέα.

«Δημιουργούμε τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, με 300 ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «η Αρχή θα έχει διοικητή πενταετούς θητείας, τρεις υποδιοικητές και συμβούλιο διοίκησης».

Αξίζει να σημειωθεί πως σχετικά με τη λειτουργία αυτής της Αρχής ανέφερε πως ένα μήνα από την ψήφισή της θα ξεκινήσει η διαδικασία στελέχωσής της και συνολικά σε έξι μήνες θα ξεκινήσει η λειτουργία της.

Κάλεσε δε όλα τα κόμματα να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση, λέγοντας πως «πρόκειται για μέτρο υπέρ όλων των πολιτών, πέρα από κομματικές σκοπιμότητες».

«Διαφάνεια στις τιμές – Εμφάνιση κόστους παραγωγής στα νωπά προϊόντα»

Στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται και αναγραφή της αρχικής τιμής κόστους στα νωπά προϊόντα, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τη διαδρομή από το χωράφι μέχρι το ράφι.

«Θα υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Αν εντοπίζονται αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, θα αναγράφεται και η τιμή κόστους. Είναι μέτρο εκπαίδευσης του καταναλωτή και ενίσχυσης του ανταγωνισμού», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας «Καταναλωτής”, ώστε να προσφέρει σύγκριση τιμών μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών αγορών.

«Η ενημέρωση των πολιτών είναι δύναμη»

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως η ενημέρωση του πολίτη και η ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών αποτελούν «τη βάση για μια δίκαιη και υγιή αγορά».

«Ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι δύναμη. Όσο πιο οργανωμένοι και ενημερωμένοι είμαστε, τόσο πιο αποτελεσματικά θα λειτουργεί ο ανταγωνισμός και η αγορά», κατέληξε.

Απογραφή έως 30 Νοεμβρίου για τους ανελκυστήρες

Επιπλέον, ο Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην υποχρέωση δήλωσης των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου και τόνισε ότι «το βασικό δεν είναι τα πρόστιμα, αλλά η ασφάλεια». Όπως εξήγησε, κάθε ασανσέρ είναι διαφορετική περίπτωση και γι’ αυτό είναι αναγκαία η απογραφή όλων, «ώστε να γνωρίζουμε επιτέλους πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν στη χώρα».

«Είναι μια απλή, δωρεάν διαδικασία που διαρκεί τρία λεπτά. Δεν έχει κανένα κόστος. Έχουμε 30 ημέρες για να το ολοκληρώσουμε και δεν πρέπει να περιμένουμε την τελευταία στιγμή», είπε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά
Οικονομία

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα
Οικονομία

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Συνάντηση ΕΒΕΠ-ΥΠΑΝ ενόψει ΔΕΘ: Οι 10 συγκεκριμένες προτεραιότητες για το επιχειρείν
Επιχειρήσεις

Συνάντηση ΕΒΕΠ-ΥΠΑΝ ενόψει ΔΕΘ: Οι 10 συγκεκριμένες προτεραιότητες για το επιχειρείν

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών
Οικονομία

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:18

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:08

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Αραγτσί - Τι συζητήθηκε

Αναλύσεις
14/08/2026 - 09:54

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

Πολιτική
14/08/2026 - 09:45

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 09:31

Χαλκιδική: Βελτιωμένη η εικόνα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη - Σε επιφυλακή για διάσπαρτες εστίες

Ναυτιλία
14/08/2026 - 09:10

Άνθρωποι της ναυτιλίας και επιχειρηματίες στο Φεστιβάλ της Χίου

Φορολογία
14/08/2026 - 08:50

Στο «θηκάρι» τα τάμπλετ των εφοριακών για τους ελέγχους του Αυγούστου – Δεκαήμερη απεργία-αποχή

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:40

Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Υγεία
14/08/2026 - 08:35

Πώς 10 λεπτά ζωγραφικής μπορούν να «επαναφέρουν» το νευρικό σας σύστημα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:15

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:00

Washington Post: Ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει το 25% των Reaper στον πόλεμο κατά του Ιράν

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 23:22

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

Magazino
13/08/2026 - 22:50

Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους

Ειδήσεις
13/08/2026 - 22:30

Καιρός: Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών - Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Υγεία
13/08/2026 - 22:15

Έρευνα: Γιατί ο θηλασμός είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης – Oι αριθμοί που το αποδεικνύουν

Υγεία
13/08/2026 - 21:40

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:20

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:00

CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:45

Politico: Έως 15 δισεκατομμύρια το κόστος καύσωνα για τη γαλλική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:25

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 20:00

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:55

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Εκκενώσεις διά θαλάσσης - Κάηκαν σπίτια, δύο πυροσβέστες τραυματίες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 19:45

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:22

Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Φορολογία
13/08/2026 - 19:00

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:45

Οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Washington στη Μέση Ανατολή, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης του USS Lincoln

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ