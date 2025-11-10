Τσουκαλάς: Αντί το αγαθό της ενέργειας να ανήκει στους πολίτες, παραδόθηκε σε πέντε ομίλους
Πολιτική
15:22 - 10 Νοε 2025

Τσουκαλάς: Αντί το αγαθό της ενέργειας να ανήκει στους πολίτες, παραδόθηκε σε πέντε ομίλους

Reporter.gr Newsroom
Κριτική άσκησε σήμερα (10/11) στην κυβέρνηση μέσω τηλεοπτικής του παρέμβασης στο OPEN, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Στον απόηχο της χθεσινής εφ’ όλης της ύλης συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ως θέση αρχής να μην σχολιάζει τα εσωκομματικά άλλων κομμάτων.

Εξέφρασε όμως την πεποίθηση του ότι «τον τόνο σήμερα της Νέας Δημοκρατίας τον δίνουν οι ακροδεξιοί και κυρίως η τάση που εκπροσωπεί ο κ. Γεωργιάδης. Ο κ. Σαμαράς τον έφερε στη Νέα Δημοκρατία, απ’ όσο θυμάμαι, όπως και τον κ. Βορίδη που πρωταγωνιστεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Γεωργιάδης ήταν εκείνος που επιχειρούσε να αποτρέψει τον κόσμο από το να πάει στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη και πρόσφατα υποστήριξε την οπλοκατοχή.

Η άποψη του κ. Σαμαρά περί υβριδίου σημιτικού ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει, θεωρώ, με το πως ο εκείνος θέλει να τοποθετηθεί στην εσωτερική χωροταξία της δεξιάς πολυκατοικίας. Αυτό όμως εμάς δεν μας αφορά. Είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας».

Σχετικά με την υπογραφή σημαντικών ενεργειακών συμφωνιών, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε την ανάγκη σοβαρού, μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που δεν μπορεί να εργαλειοποιείται κομματικά.

Ενώ αναρωτήθηκε σχετικά με τους λόγους της μεταστροφής του Πρωθυπουργού, ο οποίος «από φανατικός υποστηρικτής της πράσινης οικονομίας και αρνητής των υδρογονανθράκων μετατράπηκε αστραπιαία σε φανατικό υποστηρικτή των ορυκτών καυσίμων .

Ο κ. Μανιάτης ορθά υποστηρίζει πώς αυτή η εθνική πολιτική ξεκίνησε επί υπουργίας του και η κυβέρνηση Μητσοτάκη «έπαιζε καθυστερήσεις».

«Είναι καλή η συμφωνία αλλά άργησε – όταν το ΠΑΣΟΚ είχε ανοίξει τον δρόμο από το 2011.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να κομματικοποιήσει εθνικές στρατηγικές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε οργάνωσε ούτε σχεδίασε το πρόγραμμα, μόνο την κορδέλα κόβει – όπως πάντα. Το ίδιο έκανε και με το μετρό της Θεσσαλονίκης – που τώρα κλείνει για ένα μήνα. Θα ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες;», συμπλήρωσε.

«Εφτά χρόνια τώρα η πιο μεγάλη αναδιανομή πλούτου στη χώρα έχει γίνει μέσω της ενέργειας. Με τις παράλληλες χρεώσεις ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ η ενέργεια από ένα αγαθό που θα μπορούσε να ανήκει σε 10 εκατομμύρια Έλληνες έχει καταλήξει να ανήκει σε λίγους ολιγάρχες. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση που υπηρετεί τα καρτέλ», πρόσθεσε.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι οι αποκαλύψεις είναι συνεχείς και δεν μπορούν να αγνοηθούν:

«Τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα. Στελέχη δίνουν ο ένας τον άλλον, διότι δεν μπορούν να απαντήσουν επί της ουσίας των διαλόγων που αποκαλύπτουν λειτουργία παραμάγαζου στον Οργανισμό. Πώς είναι δυνατόν ο κ. Αυγενάκης να μην γνωρίζει ποιος είναι ο “Λευτέρης” των λόγων του κ. Ξυλούρη; Ζητάμε να έρθει άμεσα στην εξεταστική ο κ. Ξυλούρης — η κυβέρνηση δεν τον αφήνει».

Αναφερόμενος, παράλληλα, στα ΕΛΤΑ ο Εκπρόσωπος Τύπου έκανε λόγο για πρακτικές που εγείρουν ερωτήματα:

«Στα ΕΛΤΑ αποκαλύφθηκε ότι πληρώσαμε λίγες μέρες νωρίτερα 460.000 ευρώ για την αστική ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Για να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό˙ αν τυχόν τα πρόσωπα αυτά ζημιώσουν το ελληνικό δημόσιο, οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν πληρώσει ήδη την ασφάλεια αστικής ευθύνης για να πληρωθεί αποζημίωση».

Ζήτησε από τον κύριο Λαζαρίδη να τοποθετηθεί σχετικά, με εκείνον να αποκρίνεται: «δεν απαντώ».

Τέλος, έπειτα από πολλές προκλήσεις του κ. Λαζαρίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και την άρνηση του να συνδιαλέγεται πολιτικά με άνθρωπο μη εκλεγμένο όπως είναι ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς απόρησε:

«Ο κ. Μαρινάκης και η κα Σδούκου δεν είναι εκλεγμένοι, έχετε την ίδια άποψη ότι δεν μπορούν να μιλάνε;».

