ΠΑΣΟΚ: Μαύρη τρύπα για το περιβάλλον η πράσινη ανάπτυξη της ΝΔ - Απαίτηση για διαφάνεια στα ευρωπαϊκά κονδύλια

«Λίγους μόλις μήνες άντεξε η προπαγάνδα της κυβέρνησης και η επιθετική ρητορική της, που δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου μας νουθετούσε με ύφος αυθεντίας για το πώς το AntiNero σώζει τα δάση, όταν τότε τους εγκαλέσαμε για πράσινη βιτρίνα σε μία μαύρη πραγματικότητα», δήλωσαν σε κοινή τους ανακοίνωση ο Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ Μ. Χριστοδουλάκης και ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος Π. Δημόπουλος.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωσή τους:

«Η πραγματικότητα και η Ευρώπη τους διέψευσαν, επιβεβαιώνοντας – δυστυχώς για τη χώρα – τα τότε λεγόμενα μας, ότι δηλαδή, η «πράσινη ανάπτυξη» της ΝΔ αποδείχθηκε τελικά μαύρη τρύπα για το περιβάλλον, τη διαφάνεια και το δημόσιο χρήμα.

Πριν από λίγες ημέρες, 213 περιβαλλοντικές οργανώσεις, συλλογικότητες και ενεργοί πολίτες που αντιστάθηκαν και προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, δικαιώθηκαν για τις αντιρρήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος AntiNero. Σύμφωνα με πρόσφατη απάντηση του Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εν λόγω προσφυγή έγινε αποδεκτή στο σύνολό της για σοβαρές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλαίσιο του προγράμματος AntiNero. Η υπόθεση ήδη διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου.

Και ενώ η Ευρώπη κινείται, στην Ελλάδα επικρατεί σιωπή.

Άλλωστε, λίγες εβδομάδες πριν, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) επέβαλε δημοσιονομική διόρθωση σχεδόν 30 εκατομμυρίων ευρώ (€29.942.529,06) εις βάρος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για παράνομη «τεχνητή κατάτμηση» συμβάσεων στο AntiNero II. Μια διόρθωση που βαραίνει τους Έλληνες πολίτες και αποκαλύπτει με τον πιο εμφανή τρόπο ένα ακόμη διαφαινόμενο σκάνδαλο της κυβέρνησης της ΝΔ.

Το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως.

Κύριοι της κυβέρνησης, θυμίζουμε για άλλη μια φορά: δεν είμαστε αντίθετοι στο AntiNero ως εργαλείο πρόληψης. Το ζήτημα είναι η προχειρότητα, η παραβίαση νόμων, η κακοδιαχείριση και η πλήρης απουσία διαφάνειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες και η ελληνική φύση επιβεβαιώνουν όσα λέγαμε.

Γι’ αυτό και επαναφέρουμε τα ίδια, απλά ερωτήματα, που τότε απορρίφθηκαν με ειρωνεία, στόμφο και ύφος χιλίων καρδιναλίων. Καλούμε την κυβέρνηση:

(α) να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα όλες τις αποφάσεις σχεδιασμού, τις επακόλουθες δασικές μελέτες και τις εγκρίσεις που συνδέονται με το AntiNero,

(β) να δημοσιεύσει τα πλήρη χρηματοδοτικά δεδομένα και να γίνει ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος,

(γ) να δώσει εντολή άμεσης διακοπής των παράνομων επεμβάσεων σε προστατευόμενες περιοχές,

(δ) να φροντίσει, ώστε να εκπονούνται οι αντίστοιχες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ειδικών οικολογικών αξιολογήσεων για επεμβάσεις που γίνονται εντός προστατευόμενων περιοχών και απαιτείται σχετική αδειοδότηση,

ε) να μας ενημερώσει για την επιβολή τον Σεπτέμβριο 2025 από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) κατ’ αποκοπή δημοσιονομικής διόρθωσης περίπου 30 εκατ. ευρώ (€ 29.942.529,06) με μείωση του ορίου πληρωμών σε βάρος του Φορέα Υλοποίησης (ΓΔ Δασών του ΥΠΕΝ), καθώς συνάγεται τεχνητή κατάτμηση σε μια σειρά από περιοχές της Ελλάδας.

Κύριοι της Κυβέρνησης, περιμένουμε την ανακοίνωσή σας σήμερα, με τον ίδιο στόμφο, την ίδια αυτοπεποίθηση και το ίδιο «διδακτικό ύφος» με το οποίο μας απαντούσατε τότε.

Το ΠΑΣΟΚ δεν θα σταματήσει να ζητά διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστική περιβαλλοντική πολιτική. Γιατί το περιβάλλον δεν είναι εργολαβία και οι Έλληνες πολίτες δεν θα γίνουν ξανά θύματα ενός σκανδάλου τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου τα ευρωπαϊκά κονδύλια μετατρέπονται σε επιδότηση των ημέτερων αντί για προστασία των δασών και του φυσικού πλούτου».